Кошмарный триллер в Астане. Непомнящий проиграл корону в шахматных пенальти

В воскресенье, 30 апреля в Астане завершился матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. В сложной и изнуряющей битве шахматную корону завоевал Дин Лижэнь. Китайский гроссмейстер обыграл Яна Непомнящего в четвёртой партии тай-брейка.

Не хватило мастерам 14 запланированных партий в матче, равно как и трёх в быстрые шахматы.

ДОИГРАЛИСЬ ДО ТАЙ-БРЕЙКА

В первой партии Дин Лижэнь по дебюту получил перевес, но зевнул фигуру. Китаец играл белыми и предложил очень интересный вариант. Пока российский мастер осваивался с позицией, Дин получил значительное преимущество. Но немного зарвался, почувствовав близкую викторию, и попался на скрытую хитрую комбинацию Яна. Шансы на победу были и в этой партии, но мастера решили не рисковать.

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Во второй партии Ян имел большой перевес по дебюту. Но снова не хватило где-то решительности, где-то китайский мастер своими ну очень длинными паузами между ходами сбил атакующий пыл россиянина. В итоге Лижэнь точной игрой партию уравнял. Третья партия получилось стремительной. Дин играл белыми, имел преимущество в одну пешку, но на какие-то агрессивные действия не решился.

И всё это можно было понять, ведь если в стандартных 14 партиях и времени на раздумья кратно больше, и цена ошибки не настолько велика, как на тай-брейке. Здесь же критичным может быть буквально одно неаккуратное действие.

ПАДАЮТ ФИГУРЫ И РУШИТСЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЯНА

И четвёртая партия получилась самой драматичной в матче. Дин традиционно долго, мучительно долго раздумывал над своими ходами, заставляя Яна постоянно вставать и прогуливаться. Уже после стало известно, что у российского гроссмейстера случилась бессонница, которая, вполне вероятно, сыграла роковую роль.

Лижэнь в ключевом отрезке партии, когда казалось, что перевес россиянина достаточен для того, чтобы дожать соперника, сделал два простых оборонительных хода, чем спровоцировал у Яна желание дожать соперника. На раздумья в тот момент у Дина была минута и двадцать секунд, а у Непомнящего почти четыре. Для быстрых шахмат – это пропасть.

Китайский шахматист пожертвовал пешку. Жертва было некорректна. Непомнящий мог получить преимущество, если бы он активизировал свою ладью. Даже эксперты, которые следили за этой партией не сразу поняли, что у Яна проблемы. В какой-то момент наш парень крепко задумался. И почти сжёг свой временной лимит. Поняв трагичность ситуации.

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Непомнящий попытался спастись вечным шахом, но на флажке признал своё поражение. Это был шок.

У ШАХМАТ НОВЫЙ КОРОЛЬ

Лижэнь оказался напротив Непомнящего по стечению обстоятельств. От поединка за шахматную корону отказался норвежский чемпион Магус Карлсен. Причины у него были различные. В том числе, нежелание участвовать в настолько изнурительном марафоне. И вот так китаец взлетел на вершину. Кстати, в Китае теперь две шахматные короны – мужская и женская.



А что делать Яну? Он остается вторым шахматистом мира по рейтингу. И ему стоит готовиться к новому забегу за титул чемпиона мира. Впереди турнир претендентов, который очень важен. Стоит восстановить нервную систему, выспаться и идти дальше. В этом году нашему парню исполнится 33 года. Это молодой возраст для шахматиста. Надеемся, что все впереди.

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ЭКСПЕРТ: ТАЙ-БРЕЙК – ЭТО ШАХМАТНЫЕ ПЕНАЛЬТИ

Кирилл Зангалис, пиар-директор Федерации шахмат России и менеджер Сергея Карякина, прокомментировал поражение Яна Непомнящего.

«Удача не улыбнулась. Тай-брейк – это шахматные пенальти. Ян был очень близок к победе, стоял лучше, но китайский шахматист сумел очень хорошо защищаться. Наверное, борьба нервов была выиграна представителем Поднебесной, поэтому не повезло Яну. Непомнящий играл матч лучше, увереннее. Был готов лучше и в дебюте, действовал хорошо. Мне кажется, он проиграл сам себе», – сказал Зангалис в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.