ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кошмарный триллер в Астане. Непомнящий проиграл корону в шахматных пенальти

Российский гроссмейстер лишился сна и допустил роковую ошибку.
Кошмарный триллер в Астане. Непомнящий проиграл корону в шахматных пенальти
04 мая 2023 14:45
автор: Сергей Перемутов
автор фото: РИА Новости

В воскресенье, 30 апреля в Астане завершился матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. В сложной и изнуряющей битве шахматную корону завоевал Дин Лижэнь. Китайский гроссмейстер обыграл Яна Непомнящего в четвёртой партии тай-брейка.

Не хватило мастерам 14 запланированных партий в матче, равно как и трёх в быстрые шахматы.

ДОИГРАЛИСЬ ДО ТАЙ-БРЕЙКА

В первой партии Дин Лижэнь по дебюту получил перевес, но зевнул фигуру. Китаец играл белыми и предложил очень интересный вариант. Пока российский мастер осваивался с позицией, Дин получил значительное преимущество. Но немного зарвался, почувствовав близкую викторию, и попался на скрытую хитрую комбинацию Яна. Шансы на победу были и в этой партии, но мастера решили не рисковать.

Источник фото: РИА Новости

Во второй партии Ян имел большой перевес по дебюту. Но снова не хватило где-то решительности, где-то китайский мастер своими ну очень длинными паузами между ходами сбил атакующий пыл россиянина. В итоге Лижэнь точной игрой партию уравнял. Третья партия получилось стремительной. Дин играл белыми, имел преимущество в одну пешку, но на какие-то агрессивные действия не решился.

И всё это можно было понять, ведь если в стандартных 14 партиях и времени на раздумья кратно больше, и цена ошибки не настолько велика, как на тай-брейке. Здесь же критичным может быть буквально одно неаккуратное действие.

ПАДАЮТ ФИГУРЫ И РУШИТСЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЯНА

И четвёртая партия получилась самой драматичной в матче. Дин традиционно долго, мучительно долго раздумывал над своими ходами, заставляя Яна постоянно вставать и прогуливаться. Уже после стало известно, что у российского гроссмейстера случилась бессонница, которая, вполне вероятно, сыграла роковую роль.

Лижэнь в ключевом отрезке партии, когда казалось, что перевес россиянина достаточен для того, чтобы дожать соперника, сделал два простых оборонительных хода, чем спровоцировал у Яна желание дожать соперника. На раздумья в тот момент у Дина была минута и двадцать секунд, а у Непомнящего почти четыре. Для быстрых шахмат – это пропасть.

Китайский шахматист пожертвовал пешку. Жертва было некорректна. Непомнящий мог получить преимущество, если бы он активизировал свою ладью. Даже эксперты, которые следили за этой партией не сразу поняли, что у Яна проблемы. В какой-то момент наш парень крепко задумался. И почти сжёг свой временной лимит. Поняв трагичность ситуации.

Источник фото: РИА Новости

Непомнящий попытался спастись вечным шахом, но на флажке признал своё поражение. Это был шок.

У ШАХМАТ НОВЫЙ КОРОЛЬ

Лижэнь оказался напротив Непомнящего по стечению обстоятельств. От поединка за шахматную корону отказался норвежский чемпион Магус Карлсен. Причины у него были различные. В том числе, нежелание участвовать в настолько изнурительном марафоне. И вот так китаец взлетел на вершину. Кстати, в Китае теперь две шахматные короны – мужская и женская.

А что делать Яну? Он остается вторым шахматистом мира по рейтингу. И ему стоит готовиться к новому забегу за титул чемпиона мира. Впереди турнир претендентов, который очень важен. Стоит восстановить нервную систему, выспаться и идти дальше. В этом году нашему парню исполнится 33 года. Это молодой возраст для шахматиста. Надеемся, что все впереди.

Источник фото: РИА Новости

ЭКСПЕРТ: ТАЙ-БРЕЙК – ЭТО ШАХМАТНЫЕ ПЕНАЛЬТИ

Кирилл Зангалис, пиар-директор Федерации шахмат России и менеджер Сергея Карякина, прокомментировал поражение Яна Непомнящего.

«Удача не улыбнулась. Тай-брейк – это шахматные пенальти. Ян был очень близок к победе, стоял лучше, но китайский шахматист сумел очень хорошо защищаться. Наверное, борьба нервов была выиграна представителем Поднебесной, поэтому не повезло Яну. Непомнящий играл матч лучше, увереннее. Был готов лучше и в дебюте, действовал хорошо. Мне кажется, он проиграл сам себе», – сказал Зангалис в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

источник: «Советский спорт»
Кошмарный триллер в Астане. Непомнящий проиграл корону в шахматных пенальти
Кошмарный триллер в Астане. Непомнящий проиграл корону в шахматных пенальти
Российский гроссмейстер лишился сна и допустил роковую ошибку.
04.05.2023 14:45
Шахматы
автор: Сергей Перемутов
Непомнящий едва не «проспал» корону. Титул чемпиона разыграют в шахматных буллитах
Непомнящий едва не «проспал» корону. Титул чемпиона разыграют в шахматных буллитах
Самый странный матч за шахматную корону перешёл в режим блица. Это точно будет ярко.
29.04.2023 19:59
Шахматы
автор: Игорь Брагин
Илья Левитов: весь матч – это ужасно. Дикий позор
Илья Левитов: весь матч – это ужасно. Дикий позор
Основатель проекта Levitov Chess Илья Левитов в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» поделился мнением о состоянии Яна Непомнящего и Дин Лижэня.
28.04.2023 16:24
Шахматы
автор: Игорь Брагин
Алексей Дреев: возможно, одна из худших партий за всю историю матчей за мировую корону
Алексей Дреев: возможно, одна из худших партий за всю историю матчей за мировую корону
Россиянин проиграл накануне китайскому гроссмейстеру, хотя имел ощутимое преимущество.
27.04.2023 13:04
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Непомнящий перехитрил сам себя. Ян допустил жуткую ошибку и Лижэнь сравнял счёт
Непомнящий перехитрил сам себя. Ян допустил жуткую ошибку и Лижэнь сравнял счёт
Теперь остаётся надеяться, что российский гроссмейстер не падёт духом и сумеет собраться.
26.04.2023 16:14
Шахматы
автор: Дарья Савинова
А чего тянуть? Непомнящий и Лижэнь разыграли самую короткую партию
А чего тянуть? Непомнящий и Лижэнь разыграли самую короткую партию
Гроссмейстеры не стали напрягаться, а быстренько скатали ничью.
24.04.2023 18:01
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Доигрались до голых королей. Ян Непомнящий стал на шаг ближе к шахматной короне
Доигрались до голых королей. Ян Непомнящий стал на шаг ближе к шахматной короне
Дин Лижэнь выглядел потерянным. Неужели, сломался?
23.04.2023 20:45
Шахматы
автор: Дмитрий Пожидаев
«Как медведь с тигром бьется». Гроссмейстер Шипов – о «зверской борьбе» Непомнящего и Лижэня
«Как медведь с тигром бьется». Гроссмейстер Шипов – о «зверской борьбе» Непомнящего и Лижэня
Сергей комментирует чемпионский турнир за мировую корону и выявил для себя несколько удивительных нюансов.
22.04.2023 23:25
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Начало положено
Начало положено
Яркий свет, интрига и… церемония открытия в Астане (Казахстан), где претенденты на шахматную корону – Ян Непомнящий и Дин Лижэнь встретились друг с другом, чтобы начать бой за звание лучшего шахматиста планеты. После жеребьёвки было определено, Ян Непомнящий в первой партии сыграет белыми.
10.04.2023 12:23
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Больного раком шахматиста поймали с поличным в туалете. Он не знал про скрытую камеру
Больного раком шахматиста поймали с поличным в туалете. Он не знал про скрытую камеру
Известный гроссмейстер признал факт мошенничества, но хитрить не перестал.
09.04.2023 14:16
Шахматы
автор: Алексей Колесниченко
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика