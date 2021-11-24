ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Карлсен - Непомнящий. В Дубае стартует чемпионат мира по шахматам 2021

Сегодня, 24 ноября, в Дубае состоится торжественное открытие чемпионата мира по шахматам 2021. Матч за мировую шахматную корону пройдет под эгидой ФИДЕ между действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном и победителем турнира претендентов 2020/21 Яном Непомнящим.
Карлсен - Непомнящий. В Дубае стартует чемпионат мира по шахматам 2021
24 ноября 2021 17:26
автор: Сергей Иванов
автор фото: Официальный сайт Яна Непомнящего

Генеральным партнёром чемпионата мира является компания “ФосАгро”, один из мировых лидеров в производстве фосфорсодержащиих минеральных удобрений. Мероприятие организовано в рамках выставки ЭКСПО.

“В этом году Матч за звание чемпиона мира будет во многом исключительным. Мы объединили свои усилия с организаторами Всемирной выставки Экспо и другими партнерами, в том числе нашим постоянным партнером компанией «ФосАгро», что позволяет нам привлечь в мир шахмат ещё более широкую аудиторию. Уверен, это событие запомнится как одно из самых ярких и масштабных”, - заявил Аркадий Дворкович, президент Международной шахматной Федерации.

Призовой фонд чемпионата составит 2 миллиона евро. Всего будет сыграно 14 партий. Первую партию разыграют 26 ноября, а заключительную 14 декабря. Если по результатам противостояний в классике счет будет равным, то первенство в матче определится 15 декабря на тай-брейке.

“ФосАгро” также выступает стратегическим партнёром российского гроссмейстера Яна Непомнящего. С 2010 года компания является неизменным стратегическим партнером Федерации шахмат России.

“Уже много лет “ФосАгро” принимает участие в развитии шахмат в России и в мире и ставит перед собой цель вернуть шахматную корону на родину. Поэтому для нас было важно создать для Яна максимально комфортные условия подготовки к Матчу за звание чемпиона мира. Вне зависимости от того, как закончится Матч, мы увидим напряжённое и красивое состязание между ярчайшими умами на планете”, - сказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Соперником Яна Непомнящего стал Магнус Карлсен, действующий чемпион мира. Он владеет шахматным троном последние 7 лет и является сильнейшим шахматистом мира по рейтингу непрерывно с 2011 года. Участники чемпионата уже трижды встречались в детских турнирах с 2002 по 2003 годы, при этом российский гроссмейстер выиграл две из этих партий.

В случае победы Яна Непомнящего шахматная корона вернется в Россию впервые с 2007-го года.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Коннор Макдэвид впервые за 18 матчей не набрал очковИван Игнатьев хочет уйти из "Рубина"Молодёжную сборную России по хоккею возглавил Сергей ЗубовВедущая Тригубчак искупалась голышомСбежал из СССР на самолете миллиардера из США и сходу покорил НХЛНовая девушка Сафонова: ради нее он бросил жену и ребенка
Юбилейные сезоны «Спартака»: надвигается антирекорд?
В 2022 году «Спартак» отметит столетие, и пока ничего хорошего круглая дата не предвещает. А как складывались предыдущие спартаковские юбилеи?
«Тамбов» мертв, но дело его живет… Бывшего спортдира клуба-банкрота задержали
Следствие подозревает бывших руководителей футбольного клуба из Тамбова в многомиллионных хищениях.
Челюсти-2021. Большунов успел на Кубок мира после двух операций во рту: чего ждать от русского короля лыж?
В пятницу, 26 ноября, в Финляндии начинается олимпийский лыжный сезон. На первый этап Кубка мира сборная России едет в сильнейшем составе - с Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.
«Скромность — самый короткий путь к бесславию». Бышовец — о будущем Семака в «Зените»
Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал «Плеймейкеру» ничью команды Сергея Семака в матче группового турнира Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1).
«Каратэ нам чуждо, там тренируют удары в пах!» Как в СССР загнали в подполье 10 млн «иноагентов»
Сорок лет назад в СССР запретили каратэ. «Плеймейкер» вспоминает хронологию этой истории – от создания в прессе образа каратиста как «иноагента» до громких процессов над советскими «сенсеями».
«Такой футбол нам не нужен!» Никто в России не понимает, зачем «Зенит» при Семаке играет так трусливо
Матч «Зенита» на выезде со шведским «Мальме» (1:1) сильно расстроил. В комментариях эксперты и игроки не стеснялись острых выражений.
«Пенальти на Дзюбе спорный, но судья никому не помогал». Арбитр Николаев — о матче «Мальме» — «Зенит»
Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев разобрал для «Плеймейкера» судейские решения в матче Лиги чемпионов, ничья в котором вывела «Зенит» в плей-офф Лиги Европы.
Какие сюжеты в Лиге чемпионов! «Барселона» Хави — на грани фиаско, а «МЮ» Роналду — уже в плей-офф
Вполне возможно, «Барселона» с новым тренером Хави весной сыграет там же, где и «Зенит» - поменяв Лигу чемпионов на Лигу Европы. А вот «Манчестер Юнайтед», уволив Сульшера, неожиданно забронировал за собой первое место в группе.
Челюсть Дзюбы бесценна! Как «Зенит» не забил в Мальме один пенальти, забил другой — и заскочил в евровесну
В фигурном катании буча: мол, судьи тащат дочь Тутберидзе на Олимпиаду. Так это правда или теория заговора?
Турнир серии «Челленджер», прошедший в Варшаве в минувший уик-энд, привлек к себе особое внимание. Из-за победы в танцах на льду вчерашних юниоров Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, получивших оценки на уровне мировой элиты. Давайте разбираться.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика