Карлсен - Непомнящий. В Дубае стартует чемпионат мира по шахматам 2021

Генеральным партнёром чемпионата мира является компания “ФосАгро”, один из мировых лидеров в производстве фосфорсодержащиих минеральных удобрений. Мероприятие организовано в рамках выставки ЭКСПО.

“В этом году Матч за звание чемпиона мира будет во многом исключительным. Мы объединили свои усилия с организаторами Всемирной выставки Экспо и другими партнерами, в том числе нашим постоянным партнером компанией «ФосАгро», что позволяет нам привлечь в мир шахмат ещё более широкую аудиторию. Уверен, это событие запомнится как одно из самых ярких и масштабных”, - заявил Аркадий Дворкович, президент Международной шахматной Федерации.

Призовой фонд чемпионата составит 2 миллиона евро. Всего будет сыграно 14 партий. Первую партию разыграют 26 ноября, а заключительную 14 декабря. Если по результатам противостояний в классике счет будет равным, то первенство в матче определится 15 декабря на тай-брейке.

“ФосАгро” также выступает стратегическим партнёром российского гроссмейстера Яна Непомнящего. С 2010 года компания является неизменным стратегическим партнером Федерации шахмат России.

“Уже много лет “ФосАгро” принимает участие в развитии шахмат в России и в мире и ставит перед собой цель вернуть шахматную корону на родину. Поэтому для нас было важно создать для Яна максимально комфортные условия подготовки к Матчу за звание чемпиона мира. Вне зависимости от того, как закончится Матч, мы увидим напряжённое и красивое состязание между ярчайшими умами на планете”, - сказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Соперником Яна Непомнящего стал Магнус Карлсен, действующий чемпион мира. Он владеет шахматным троном последние 7 лет и является сильнейшим шахматистом мира по рейтингу непрерывно с 2011 года. Участники чемпионата уже трижды встречались в детских турнирах с 2002 по 2003 годы, при этом российский гроссмейстер выиграл две из этих партий.

В случае победы Яна Непомнящего шахматная корона вернется в Россию впервые с 2007-го года.