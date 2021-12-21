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В метро появится шахматный поезд

На Сокольническую линию московского метро выходит новый брендированный поезд «Шахматы». Запуск состава состоится в Депо Северное 28 декабря.
21 декабря 2021 14:22
автор: Юрий Волохов

Ожидается, что старт отправке поезда «Шахматы» дадут многократный чемпион мира Анатолий Карпов, генеральный продюсер мюзикла «Шахматы» Дмитрий Богачев, куратор Музея шахмат, кандидат исторических наук Дмитрий Олейников, гроссмейстер Владимир Поткин и другие официальные лица.

Новый тематический поезд Московского метрополитена создан при поддержке Федерации шахмат России, ФИДЕ, театральной компании «Бродвей Москва» и «МТС Энтертейнмент».

Каждый из пяти вагонов состава, аналогов которому нет в мире, посвящен разным темам, связанным с шахматами - истории игры, развитию шахмат в Советском Союзе и России, главным именам в мировых шахматах, и, конечно, вдохновению, которое этот вид спорта дарят представителям творческих профессий. В поезде представлены любопытные факты о присутствии шахмат в кино, изобразительном искусстве, театре, литературе, а также в жизни знаменитостей.

Это и многое другие можно будет увидеть в шахматном поезде, который будет курсировать по Сокольнической линии столичного Метрополитена в течение полугода, поэтому каждый успеет насладиться невероятно стильной передвижной шахматной галереей.

источник: «Советский спорт»
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