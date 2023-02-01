Шипов о Костенюк: Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше

«Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. Личное право каждого человека, выбирать себе место в жизни. Волн миграции из России было очень много. Были и печальные истории, но ничего страшного не произойдет, свято место пусто не бывает. В России огромные шахматные традиции, будут играть другие шахматисты.

Саше Костенюк я желаю большого успеха выступления за Швейцарию, она гражданка Швейцарии и принимала участие в чемпионате страны. Этот переход выглядит естественным», - сказал Шипов в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, ранее Костенюк приняла решение с 1 января 2024 года выступать на турнирах под флагом Швейцарии.