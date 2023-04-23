Поткин назвал сильные стороны Непомнящего

Гроссмейстер Владимир Поткин поделился мнением об игре Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

Отметим, что в данный момент россиянин ведет в счете после десяти сыгранных партий – 5,5:4,5.

– Непомнящий быстро схватывает суть позиции. Он способен развить инициативу из ничего. Если проигрывает, то всегда видит точки роста.

Самая слабая партия у Яна была шестая, когда Лижэнь вышел в лондонский вариант белым цветом. Фактически получилась игра на два результата, когда у Дин Лижэня есть преимущество в пространстве и инициатива. Лижэнь играл хорошо, но давал шансы Яну и партия могла обернуться ничьей, – сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, что 11-я партия за шахматную корону состоится в понедельник, 24 апреля. Начало – в 12:00 мск. В этой партии Непомнящий сыграет белыми фигурами.