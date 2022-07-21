Мода на каминг-ауты. Захлестнет ли она теперь спортивную Россию?

О своей нетрадиционной сексуальной ориентации одна за другой заявили футболистка Надежда Карпова и теннисистка Дарья Касаткина. Наше партнерское издание «Плеймейкер» решило вспомнить самые громкие ЛГБТ-признания мирового спорта.

Говорю, но нервничаю

- Есть ли у меня девушка? Да! — заявила Дарья Касаткина в интервью блогеру и спортивному журналисту Вите Кравченко. Теннисистка добавила, что от своего признания «чуть-чуть нервничает», потому что впервые откровенно говорит об этом на камеру. - Но долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться. В комфорте с собой надо жить… На остальных должно быть все равно, — сказала Касаткина.

25-летняя теннисистка родилась в Тольятти. Сегодня она первая ракетка России и 12-й номер мирового рейтинга. На ее счету победы в четырех турнирах WTA и полуфинал «Ролан Гаррос» этого года…

А в июне в нетрадиционной сексуальной ориентации призналась футболистка сборной России Надежда Карпова. Она стала нашей первой профессиональной спортсменкой, которая решилась на подобное заявление. 27-летняя футболистка с 2017 года выступает за испанские клубы.

- Я перестала бояться некоторых вещей, например, высказываться. Я также понимала, что никто не будет осуждать меня за то, что я живу с девушкой, и что здесь, в Испании, на меня никто не поставит клеймо за то, что я лесбиянка, — заявила Карпова Би-би-си.

В свою очередь, Касаткина, девушкой которой оказалась фигуристка Наталья Забияко, похвалила Карпову за смелость:

- Красотка. Я обрадовалась за нее и особенно за девчонок, которым это было важно услышать.

Гейский крест на карьере

Вплоть до середины 70-х годов прошлого века профессиональные спортсмены всего мира предпочитали скрывать свою нетрадиционную ориентацию.

- Сказать открыто, что ты гей, что ты не такой, как все, значило поставить крест на спортивной карьере. Отношение к «голубым» было очень жестким. И порой, жестче всех вели себя сами «голубые», чтобы снять с себя возможные подозрения, — писал в мемуарах Дейв Копей, профессиональный игрок в американский футбол, который стал первым открытым гомосексуалом в большом спорте. Правда, и ему пришлось быть осторожным. Копей объявил себя геем в 1975 году, когда пик его карьеры уже был позади. Автобиография спортсмена, в которой он рассказал о своих сексуальных приключениях, стала в США бестселлером.

В футболе первым каминг-аут совершил британец Джастин Фашану. Он, кстати, был первым темнокожим футболистом, чья трансферная стоимость достигла миллиона фунтов стерлингов. В 80-е Фашану играл за «Норвич», «Вест Хэм», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон»… В своей нетрадиционной сексуальной ориентации он признался только в 1990-м — и почти сразу стал жертвой критики других футболистов и тренеров.

Но самое страшное — другое. «Желтая» пресса написала о попытках Фашану изнасиловать 17-летнего подростка в одном из лондонских клубов. История послужила началом изнурительного судебного процесса, в ходе которого футболист доказал свою невиновность. Но после победы в суде Фашану не выдержал давления — и в 1998-м на 38-м году жизни покончил с собой. «Его убили насмешки, буллинг, постоянное преследование журналистов. Бывало, на улицах люди кричали ему: «Эй, а это тот гомик, который насилует подростков?» — рассказывала его племянница Амал Фашану, ведущая сегодня кампанию по борьбе с гомофобией в спорте. В 2003-м Фашану посмертно включили в Зал славы «Норвича».

Официальное неофициальное

Отношение к ЛГБТ в мировом футболе остается жестким и сегодня — несмотря на то, что официально федерации целого ряда стран объявили войну гомофобии. В ней, кстати, обвиняли даже знаменитого Жозе Моуринью. Еще в 2012-м португалец публично выругался на тренировке «Реала», назвав игрока словом на букву «пэ». Европейская спортивная федерация геев и лесбиянок признала слова Моуринью «неприемлемыми и оскорбительными» и призвала УЕФА наказать специалиста.

В реальности большая часть футболистов продолжает испытывать неприязнь к представителям ЛГБТ, пусть в мире «новой этики» и вынуждена скрывать это:

- Я надеюсь, что в нашей раздевалке геев нет. Но высказывать это мнение открыто я не могу из-за возможного резонанса, — говорил экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано.

Неприятие геев кулуарно процветает и в других традиционно «мужских» видах спорта — хоккее и баскетболе, где случаи каминг-аутов единичны. Первый открытый гей в НХЛ появился только в 2021 году. Им стал 19-летний защитник «Нэшвилла» Люк Прокоп. Он объявил о своей ориентации сразу после подписания контракта:

- Сегодня с гордостью публично заявляю о том, что я гей. С юных лет я мечтал стать игроком НХЛ и верю — то, что я не скрываю, кем являюсь, принесет мне успех. Надеюсь, я докажу, что геев принимают в хоккейном сообществе, что хоккей — спорт для всех, — заявил Прокоп.

В НБА первым игроком, заявившем о своей гомосексуальности, стал британец Джон Амаэчи. В 90-е и нулевые он выступал за «Кливленд», «Орландо» и «Юту». Амаэчи совершил каминг-аут в 2007-м, уже после завершения карьеры. Этим же путем пошел и баскетболист Джейсон Коллинз — он открыто объявил себя геем в 2013-м, по истечению контракта с «Вашингтоном».

Разжигать и тушить

Летом 2021 года волна каминг-аутов потрясла фигурное катание. Сразу четыре спортсмена из США и Канады — Поль Пуарье, Кэйтлин Уивер, Эмбер Гленн и Джейсон Браун — заявили о своей причастности к ЛГБТ-сообществу.

- Годами я ненавидела большую часть самой себя, и это сильно сказалось на психическом здоровье. Фигурному катанию предстоит долгий путь, чтобы стать полностью инклюзивным видом спорта, — заявила Уивер. В свою очередь, Гленн сказала, что «долго молчала о том, кто она на самом деле», потому что боялась предвзятости судей.

Признания российских спортсменок — Касаткиной и Карповой — стали возможны лишь потому, что обе давно живут за границей. На днях группа депутатов Госдумы от КПРФ и «Справедливой России» внесла законопроект, который предлагает приравнять пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений к разжиганию национальной розни и порнографии. При этом трактовка «пропаганды» допускает вариативность: к ней могут приравнять любые публичные высказывания о принадлежности к ЛГБТ.

Параллельно в России продолжается громкий судебный процесс над американской баскетболисткой и… открытой лесбиянкой Бриттни Грайнер.

Официально ее судят за хранение и контрабанду наркотиков — спортсменку задержали с гашишем в Шереметьеве в феврале 2022-го. Грайнер грозит до 8 лет тюрьмы. И факт принадлежности к гей-сообществу вряд ли упростит олимпийской чемпионке жизнь за решеткой, если она там окажется.