Школьник без смартфонов – ерунда: самые дикие запреты и наказания для учащихся

Горох

Когда-то, постановка коленями на горох в качестве наказания практиковалась и у нас, но с тех пор прошли десятки лет, а подобные истязания на данный момент являются нарушением закона. В Китае все иначе. Жуткие кадры с измученными коленями продемонстрировала в Сети китайская школьница, которую в качестве наказания заставили стоять голыми коленями на замороженном горохе. Если в России подобные кадры могут вызвать волну негодования, то в Поднебесной к подобным мерам воздействия на детей довольно относятся и родители, и преподаватели.

Кетчуп под запретом

Президент национальной ассоциации муниципальных менеджеров общественного питания Франции Кристофер Хеберт стал известен благодаря тому, что с его подачи был запрещен кетчуп во всех французских школьных столовых. Получить томатный соус ребенок может исключительно к картофелю фри, во всех других сочетаниях эта субстанция запрещена. Объясняется это правило тем, что кетчуп нарушает целостность французской кухни, которой так дорожат жители страны.

Без мальчиков и девочек

В одном из американских штатов было принято устранить понятия «мальчик» и «девочка» как таковые. И учителя, и ученики лишились права использовать генденрные термины, дабы не смущать студентов-трансгендеров. Многие родители выступали против нововведений, но были вынуждены смириться с пугающей их действительностью, опасаясь попасть под суд.

Нет лучшим друзьям

Во многих английских школах введен запрет на лучших друзей. Таким образом, ограничивая ребенка от лучшего друга, якобы достигается цель, чтобы ученик имел много товарищей, а не ограниченное количество сверстников, с которыми он постоянно общается. Объясняется подобная философия и тем, что при такой подаче больше друзей будет и у детей-изгоев, у которых есть проблема с заведением знакомств в общеобразовательных учреждениях.

Африканское наказание

В африканской стране Намибия для того, чтобы усмирить детей, их могут поставить под дерево с осиным гнездом. Любая активность подростка в этом положении приводит к агрессивным действиям насекомых, побуждающих деток успокоиться. На законодательном уровне подобное наказание было запрещено, но используется и сегодня.