Шнур зажег в прямом эфире у Кержа: о вирусе, Думе, «Зените», выборах и Дуде - Советский спорт
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14 апреля 2020 23:28ХроникаГригорьевская Юлия

Шнур зажег в прямом эфире у Кержа: о вирусе, Думе, «Зените», выборах и Дуде

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков пообщался в своем инстаграме с очередным популярным гостем – на этот раз с самим Сергеем Шнуровым.

«В ДУМУ – ЧТОБЫ ВСЕХ ТАМ ПЕРЕЗАРАЖАТЬ»

Хотя Кержаков сразу попросил лидера группировки «Ленинград» обходиться без мата, музыкант постоянно использовал обсценную лексику. Поэтому привести разговор в исходном варианте мы не можем.

Вопросы, как обычно, задавал Кержаков.

- Где сейчас находишься? Как отметил вчера день рождения?
- Я на карантине, на даче в Питере, ничего не делаю. Приехала пара друзей. Но ничего не пил. Я же болею коронавирусом. Всех заражаю. Я же почему в политику пошел? Чтобы попасть в Думу и всех там перезаражать. Пока не пускают. Вот когда будет следующее заседание, съезжу и буду плеваться. (Напомним, что в начале этого года Шнуров начал политическую карьеру, вступив в «Партию Роста». – прим. ред.).

- Помнишь свой первый поход на домашний матч «Зенита»?
- Давно это было. В школе еще учился. Тогда «Зенит» на стадионе имени Кирова играл… А постоянно стал ходить на матчи, уже когда ты начал играть. Потом разонравилось. Слишком популярным стал футбол, народу много, а я этого не люблю.

- Так народу и прибавилось, потому что ты ходил.
- Да, извини. Потом ушел, а народ остался.

«НА БАЛИ МЫ С ТОБОЙ БЕГАЛИ ЛУЧШЕ»

- Почему песню про СКА записал раньше, чем про «Зенит»?
- Да ты все перепутал. Про «Зенит» же не одна песня. Первая – в альбоме «Пуля». Это 1997 год, а про СКА спел в 1999-м, в альбоме «Дачники». Ты про другую зенитовскую песню говоришь.

- Во время домашнего чемпионата мира на стадион ходил?
- Да. На Россию с Египтом в Питере. Из всех арен чемпионата мира мне больше всех нравится наша, питерская. Плохо только, что столько возни вокруг было. Можно было раза в три дешевле построить.

- А на втором месте какой стадион?
- Спартаковский в Москве.

- Спортом занимаешься?
- Побегиваю немного, но не усердствую. На Бали мы с тобой бегали лучше.

«ПОЙДУ ЛИ В ПРЕЗИДЕНТЫ? СМОТРЯ СКОЛЬКО ВЫПЬЮ»

- Сейчас «Зенит» проводит онлайн-тренировки с фитнес-тренером.
- Может, мне в «Зенит» пойти? Я онлайн тренируюсь лучше всех.

- Сколько вообще сейчас бегаешь?
- Когда дождь идет - на дорожке бегаю, когда не идет – на воздухе. На дорожке десяточку могу одолеть. Не на большой скорости. Я же старенький. Себя не мучаю. Десяточку пробегаю минут за тридцать, без фанатизма.

- И три тысячи раз приседаешь?
- Конечно. На одной ноге. Это если пьяный.

- Баллотироваться в президенты будешь?
- Зависит от того, сколько выпью. Скидывайтесь мне - и посмотрим. Помогите копеечкой, а бутылочки сам куплю.

- Если в Питере будет матч юношеской сборной, придете? (Напомним, что Кержаков работает главным тренером команды россиян 2001 года рождения. – прим. ред.)
- Да. В маске. По ней меня и узнаете. Видите человека в маске - это я. Подходите, берите автограф. Вообще, маска хорошая штука. Я в ней в магазин езжу сейчас. Меня в ней никто не узнает.

«ФАРАОН – ТОЖЕ НЕПЛОХОЙ СПОРТСМЕН. РАНО ЗАКОНЧИЛ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ»

- Смотришь на карантине что-то по телевизору?
- Сериал «Эпидемия» понравился. Бойко снят. Всем рекомендую, кто не видел. А телевизор давно не смотрю. Выкинул его.

- И трансляции не смотрел до пандемии?
- Нет. Остыл к этому делу. Не вызывает он сейчас у меня никакого азарта. А так я азартный. Могу мебель крушить, телевизор разбить. Это опасно. Лучше без этого.

- Из спортсменов кто самый великий?
- На первом месте - Мохаммед Али. Пересматривал его бои много раз. Это произведение искусства. Али все время разный. Большой артист. Большой спортсмен. Можно сказать, он научил меня музыке. Кого еще могу назвать? Пловца, который в моем детстве все время побеждал. Точно: Владимир Сальников.

- А Александр Карелин?
- Тоже великий. Он большой. Еще Фараон (рэп-звезда. – прим. ред.) – неплохой спортсмен. Рано закончил со спортом из-за травмы.

«УТКИН НАШЕЛ СЕБЯ»

- Какой вид спорта, если не футбол?
- Хоккей. Он очень скоростной стал. Игроки носятся прямо вообще атас. Я когда на СКА хотел посмотреть на стадионе, шайбы не видел. Игроки бегают, как звери. Хоккей лучше по телевизору смотреть.

- Как тебе Василий Уткин?
- Он молодец, не унывает. Нашел себя. Является классным раздражителем.

- Игроки иногда пересматривают свои матчи. Ты концерты свои пересматриваешь?
- Да. Смотрел, как можно сделать шоу лучше. Убирал шероховатости, менял порядок песен. В общем, рабочие моменты. Как в футболе. Ты ведь тоже пересматриваешь, как где можно было поинтереснее сыграть.

- А выпуск со своим интервью у Юрия Дудя пересматривал?
- Да. Потом смотрел другие выпуски. До интервью со Скриптонитом (в июне 2017 года. – прим. ред.). С тех пор потерял интерес. Комментарии людей, которых не считаю авторитетами для себя, не увлекают.

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