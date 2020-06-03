РПЛ возвращается 19 июня, Загитова приступила к тренировкам, опубликован биатлонный календарь - Советский спорт
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03 июня 2020 07:00ХроникаЧикирис Олег

РПЛ возвращается 19 июня, Загитова приступила к тренировкам, опубликован биатлонный календарь

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях, произошедших со вчерашнего вечера.

РПЛ ВЕРНЕТСЯ 19 ИЮНЯ

Главной новостью вторника стал календарь оставшихся туров российской премьер-лиги. 23-й тур начнется пройдет с 19 по 21 июня. Первым матчем после трехмесячного перерыва станет встреча «Крыльев Советов» и «Ахмата». Более сильным ходом, конечно, было бы начать с блокбастера ЦСКА - «Зенит», однако в РПЛ разумно посчитали, что после такого большого тайм-аута любая первая игра будет интересна болельщикам. Что касается центрального матча тура, то он пройдет в субботу. В воскресенье встретится «Краснодар» и «Динамо». В этот же день первый матч под руководством нового тренера проведет «Локомотив».

Вчера же вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что согласовано присутствие на матчах зрителей, число которых не может превышать 10% от вместимости арен.

Чернышенко перенес рестарт футбольного чемпионата России на два дня. ЦСКА и «Зенит» сыграют 20 июня

АЛИНА ЗАГИТОВА ПРИСТУПИЛА К ТРЕНИРОВКАМ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию приступила к тренировкам на базе в Новогорске. Алина пока тренируется без своего тренера Этери Тутберидзе, которая только недавно смогла вернуться из Америкии сейчас находится на карантине. Загитова рассказала, что спортсмены не пользуются раздевалками, а переодеваются в своих номерах, где живут строго по одному. Фигуристы соблюдают безопасную дистанцию, носят маски и перчатки.

Также фигуристка рассказала, что во время карантина усиленно готовилась к экзаменам, так как в этом году ей предстоит сдавать ЕГЭ. Другой экзамен - на водительские права - Алина уже сдала.

ОПУБЛИКОВАН КАЛЕНДАРЬ КУБКА МИРА ПО БИАТЛОНУ, А В СБР ОПЯТЬ ОШИБКА

Международный союз биатлонистов опубликовал календарь следующего сезона, который начнется этапом Кубка мира в Контиолахти 28 ноября. Российского этапа в расписании по-прежнему нет, зато появился китайский этап - с 26 февраля по 1 марта спортсмены смогут опробовать биатлонный стадион в Пекине в рамках предолимпийской недели.

Тем временем на сайте Союза биатлонистов России появилось заявление Правления СБР по досрочным выборам президента федерации 11 июля. В12 пунктах обосновывалась необходимость проведения отчетно-выборной конференции и выдвигались претензии действующему президенту Владимиру Драчеву. Текст подписали первый вице-президент СБР Алексей Нуждов, вице-президенты Виктор Майгуров и Юрий Векшин, а также члены Правления Иван Черезов и Андрей Левунин. Провисев на сайте достаточно продолжительное время, заявление исчезло, а его появление на официальном портале СБР было объяснено технической ошибкой. При этом, по нашим данным, письмо аналогичного содержания ушло во все регионы, представленные в СБР.

ДУБОВ СРАВНЯЛ СЧЕТ ПРОТИВ НАКАМУРЫ

В финале онлайн-турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge молодой российский гроссмейстер Даниил Дубов играет со вторым шахматистом мира американцем Хикаро Накамурой. Понятно, что специалистам имя Даниила известно уже давно, а вот для тех, кто интересуется древней игрой от случая к случая, выступление Дубова стало откровением. В групповом турнире 24-летний гроссмейстер обыграл чемпиона мира Магнуса Карлсена, в плей-офф заставил сдаться соотечественника Сергея Карякина и третьего номера мирового рейтинга китайца Дин Лиженя. Финал с Накамурой, который состоит из трех матчей по четыре партии, россиянин начал с поражения, однако во вторник сумел вырвать победу. Чтобы выиграть первый приз в 45 000 долларов и путевку в финал серии турниров Карлсена с призовым фондом $300 000, Даниилу надо взять еще и третий матч в среду.

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