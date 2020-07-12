«Спартак» опустился на 10-е место, дубль Роналду принес ничью «Ювентусу», Майгуров возглавил СБР

«СПАРТАК» БЕЗ ТЕДЕСКО ПРОИГРАЛ «СОЧИ»
«Спартак» потерпел очередную неудачу, проиграв с минимальным счетом в гостях «Сочи» - 0:1. На 24-й минуте защитник красно-белых Павел Маслов отправил мяч в свои ворота. Это уже пятая игра без побед для столичного клуба.
Москвичи проводили встречу в отсутствии Доменико Тедеско. Главный тренер «Спартака» начал отбывать трехматчевую дисквалификацию, полученную за неспортивное поведение в предыдущем туре, когда был удален в игре с «Локомотивом». Но что с Тедеско у кромки поля, что без него — команда скорее мучается, а не играет. И просвета в красно-белом королевстве пока не видно.
В то же время положительные оценки «Спартак» получил от своего нового гендиректора Шамиля Газизова, который в первую очередь поблагодарил болельщиков москвичей, посетивших матч. Но это скорее комплимент-аванс. «Как будто играли дома. Большое им спасибо. Команда играла хорошо. Движение было, мне все понравилось. Ребята хотели победить, у нас все впереди. Двигаемся в нужном направлении», - заявил Газизов.
Не знаю, какой верный путь увидел Газизов для своего нового клуба. «Спартак» уже опустился на десятое место, пропустив после субботнего вечера вперед «Сочи», который еще недавно был кандидатом на вылет из РПЛ, а также «Арсенал», победивший вчера «Тамбов» - 2:1. При этом по потерянным очкам красно-белых опережают еще и «Рубин» с «Динамо». У бело-голубых вообще два матча в запасе при отставании от земляков всего на очко. Так что потенциально спартаковцы — двенадцатые. И это нельзя назвать иначе как полным провалом клуба в сезоне.
«ЗЕНИТ» В ГРОЗНОМ ПОТЕРЯЛ ОЧКИ И ВРАТАРЯ ЛУНЕВА
Для исправления ситуации остается два тура, однако оба матча у «Спартака» не подарок — дома с «Ахматом» и в гостях с «Рубином». Надежда разве что на Кубок России. 19 июля Тедеско проведет, возможно, свой последний матч в сезоне у руля команды, когда будет руководить полуфинальной игрой в Питере. На Кубок его дисквалификация не распространяется. Однако шансы на положительный исход матча с «Зенитом» у «Спартака» минимальные, судя по тому, с каким багажом подходят к суперигре соперники.
Команда Сергея Семака продолжает свое беспроигрышное шествие по городам премьер-лиги уже в статусе чемпиона. Вчера питерцы увезли очко из Грозного, сыграв вничью с «Ахматом» - 1:1. Гости, правда, прервали свою победную шестиматчевую серию, но шанса на ее продолжение они лишились уже в первом тайме. На 34-й минуте за две желтых карточки был удален полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, а вдесятером обыграть сегодняшний «Ахмат», набравший ход, да еще у него дома — задача почти нереальная. Тем более что у гостей отсутствовал ряд основных игроков. Да и мотивация у клуба из Санкт-Петербурга, конечно, уже не та. Оставшиеся игры для чемпиона-2020 приобрели характер товарищеских и хороши для подготовки к новому сезону, который не за горами.
Огорчает только, что на 85-й минуте матча в Грозном получил травму голкипер «Зенита» Андрей Лунев, которого заменил Михаил Кержаков. Семак после игры сообщил, что повреждение у Лунева серьезное и ему понадобится время на восстановление.
МЕССИ УСТАНОВИЛ РЕКОРД ПРИМЕРЫ
Две главные звезды мирового футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду вчера отметились очередными успехами. Лидер «Барселоны» стал первым футболистом в чемпионате Испании, забившим не менее 20 мячей и сделавшим не менее 20 голевых передач за сезон. Сине-гранатовые одержали выездную победу над «Вальядолидом» - 1:0, а аргентинец ассистировал автору единственного мяча в матче Артуру Видалю.
«Барса» отстает на одно очко от «Реала», но у мадридцев игра в запасе.
В свою очередь Роналду отметился голевым дублем, причем оба мяча португалец забил с пенальти. Однако это принесло «Ювентусу» лишь ничью — 2:2 в домашнем матче с «Аталантой». «Старая синьора» отыгралась на 90-й минуте и продолжает лидировать в чемпионате Италии, уже на 8 очков опережая «Лацио». Римляне вчера неожиданно проиграли «Сассуоло» - 1:2.
МАЙГУРОВ ОФИЦИАЛЬНО ВОЗГЛАВИЛ СБР
Трехкратный чемпион мира по биатлону Виктор Майгуров вчера официально возглавил Союз биатлонистов России. 51-летний специалист был избран на президентский пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации, которая прошла в Химках.
Других кандидатов на вакантную должность не оказалось. Напомним, что в пятницу 54-летний Владимир Драчев объявил о сложении с себя полномочий президента СБР.
Новый глава союза биатлонистов сообщил, что будет рекомендовать на пост главного тренера сборной России Валерия Польховского. «Я не тот человек, который переобувается на ходу, - заметил Майгуров. - Не будем отходить от принятого ранее решения. Обсудим этот вопрос еще раз на ближайшем заседании правления.
Что касается старших тренеров – Каминского и Шашилова, то они были утверждены правлением и кардинальных решений по их замене не предвидится. По ходу сезона можем подключать к работе со сборной специалистов по тем или иным направлениям, но серьезно ничего менять как минимум до Олимпиады не собираюсь».
ФХР ГОТОВА К ПРИЕЗДУ НХЛ НА ОЛИМПИАДУ
Президент ИИХФ Рене Фезель считает, что не должно возникнуть проблем с участием хоккеистов НХЛ в предстоящих Олимпийских играх. «Переговоров сторонам предстоит много, но очень хорошая новость в том, что данное решение прописано в Коллективном соглашении между НХЛ и Ассоциацией игроков», - подчеркнул Фазель.
Напомним, что на днях за океаном было достигнуто согласие на включении этого пункта в новый договор, оговаривающий взаимоотношения лиги и хоккеистов.
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг вчера сообщил, что федерация хоккея рассматривает несколько вариантов при подготовке к Играм-2022, которые пройдут в Пекине, в зависимости от того, будут ли играть на Олимпиаде энхаэловцы или нет.
«Мы готовы к любому развитию событий. У нас есть как план А, так и план Б. Ждем переговоры между сторонами и в своей работе будем опираться на соглашение между ними», – сказал Ротенберг.
Последний раз НХЛ отпускала своих игроков на Игры в 2014-м в Сочи, где чемпионом стала сборная Канады. Олимпиаду-2018 в Пхенчхане североамериканская лига пропустила, и в отсутствии главных звезд мирового хоккея золото выиграла российская команда.