Дзюбу и Азмуна предложили отстранить от игры со «Спартаком», а в «Спартаке» хоккейном эпидемия

Обращение будет рассматривать КДК РФС, который примет окончательное решение по этому вопросу. Причем свой вердикт комитет должен выносить как можно скорее — игра состоится в воскресенье 19 июля в Санкт-Петербурге.

Член комитета по этике Анзор Кавазашвили в интервью «Советскому спорту» заявил, что нельзя закрывать глаза на подобное поведение игроков . «Это позорный поступок. Они совершили непристойные действия, которые повлекли за собой некорректные высказывания Медведева в адрес «Спартака». Его позиция мне непонятна. Медведев – умнейший менеджер, но как можно называть такое поведение футболистов баловством? Азмун и Дзюба – взрослые люди, которые, видимо, не соображают, что творят. А ведь юные болельщики смотрят на них с восхищением, стараются равняться. И какой пример они подают?.. Медведев обязан это понимать, а не выгораживать игроков своего клуба. И уж тем более не использовать эту дурость как предлог для оскорбления соперника. Мое мнение: в этой ситуации и Дзюба с Азмуном должны понести наказание. Я внес предложение отстранить двух зенитовцев от предстоящего полуфинала Кубка России против «Спартака» и оштрафовать каждого на 300 тысяч», - заявил Кавазашвили.

РФС в пятницу рассмотрел сразу три дела, касающиеся нарушения корпоративной этики в нашем футболе. Все фигуранты, а именно генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, его коллега из «Локомотива» Василий Кикнадзе и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин были оштрафованы (подробности наказания чуть ниже). Также на заседании был поднят вопрос об инциденте в чемпионской раздевалке «Зенита» в Краснодаре, где во время празднования победы нападающие питерской команды Артем Дзюба и Сердар Азмун имитировали половой акт, после чего журналисты выложили видео в интернет, и оно стало достоянием общественности.

Что касается Медведева, то ему придется выплатить 200 тысяч рублей за неудачную шутку в адрес «Спартака». Напомним, что, комментируя историю из чемпионской раздевалки, Александр Иванович не нашел ничего лучшего, как объяснить непристойное поведение своих игроков таким предположением: «Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». Также гендиру «Зенита» вынесено замечание. При этом стоит отметить, что руководитель сине-бело-голубых все-таки признал свои слова неуместными и принес извинения владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

КИКНАДЗЕ ОТШТРАФОВАЛИ НА 300 ТЫСЯЧ, КАРПИНА — НА 100

Это дело ждало решения комитета по этике с прошлой недели, когда красно-белые обратились с официальным письмом-жалобой в РФС. Два других — более свежие. Гендиректор «Локо» был оштрафован на 300 тысяч рублей за неприличный жест в адрес трибун. Кикнадзе, напомним, во время матча железнодорожников с «Уфой» не сдержал эмоций и показал средний палец кому-то из болельщиков в ответ на оскорбления.

Фанаты «Локомотива» продолжают войну с руководителями столичного клуба после их некрасивого расставания с легендарным Юрием Семиным и всячески пытаются вывести их из себя. На этот раз фанатское оружие сработало, нанеся брешь в бюджете Кикнадзе.

Наименее пострадавшим среди трех фигурантов в итоге оказался Карпин. Наставник «Ростова» расстанется со ста тысячами кровно заработанных рублей за то, что назвал ненормальным наш чемпионат и призвал переименовать турнир в «Роспотребнадзор чемпионат России». РПЛ посчитал, что высказывания Карпина негативно отражаются на имидже премьер-лиги, а комитет по этике с этим согласился. При этом Валерий Георгиевич единственный из тройки «подсудимых», кто так и не извинился за свои действия.

ДЗЮБУ ПРИЗНАЮТ ИГРОКОМ СЕЗОНА

Тем временем РФС, как утверждает телеграм-канал Sport_inside, собирается признать Дзюбу лучшим игроком сезона-2019/20. За тур до окончания чемпионата страны нападающий «Зенита» с 17 забитыми мячами возглавляет список лучших бомбардиров. На его счету также 14 результативных передач.

Тренером года абсолютно прогнозируемо станет наставник питерцев Сергей Семак, а лучшей командой естественно «Зенит», досрочно, за четыре тура до финиша турнира, выигравший золотые медали.

ГОЛОВИН ОТЛИЧИЛСЯ В ТОВАРИЩЕСКОМ МАТЧЕ

Полузащитник «Монако» Александр Головин во втором тайме товарищеского матча с бельгийским «Серкль Брюгге» некоторое время провел с капитанской повязкой на поле. Наш легионер также стал автором одного из забитых голов. До перерыва он отправил красивый мяч в ворота соперника, вогнав его в «девятку».

Игра в итоге завершилась со счетом 2:0. А хавбек сборной России стал первым российским капитаном в истории монегасков.

Стоит также отметить, что в матче принял участие голкипер Александр Митрюшкин, который находится в клубе на просмотре. Он отыграл с 34-й по 61-ю минуту.

ХК «СПАРТАК» ПРИОСТАНОВИЛ СБОР ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Хоккейный «Спартак» был вынужден остановить подготовку к новому сезону КХЛ из-за вспышки коронавируса в команде. Положительные тесты на COVID-19 по официальной информации сдали сразу шесть игроков. По этому поводу красно-белые выступили с официальным заявлением, сообщив, что в настоящее время ряд хоккеистов и сотрудников из числа персонала проходят необходимый курс лечения в связи с выявленным положительным анализом на коронавирус. У троих игроков «Спартака» положительный анализ был зафиксирован еще до начала общекомандного сбора.