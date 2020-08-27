Первое поражение «Зенита», Соболев поговорит с Дзюбой, Цзю снова побеждает, а в НБА опять протест

Чуть ранее «Спартак» играл в Волгограде против «Ротора», который набрал лишь одно очко на старте. Вопреки ожиданиям легкой прогулки у красно-белых не вышло. Единственный гол москвичи забили с пенальти. Отличился Зелимхан Бакаев . Но главным героем встречи стал вратарь «Спартака» Александр Максименко , который в ряде эпизодов выручал команду после опасных ударов хозяев поле.

Добавим, что питерский клуб не забил ни одного гола впервые за 17 матчей. Последний раз «Зенит» не смог отправить мячи в ворота соперника 9 марта, когда играл с «Уфой» (0:0).

Это первое поражение «Зенита» в российских соревнованиях с 28 сентября 2019 года. Тогда сине-бело-голубых обыграл «Локомотив» (1:0). Фактически последнее поражение «Зенит» до вчерашнего дня потерпел в декабре прошлого года от «Бенфики» в Лиге чемпионов.

Лидер чемпионата России «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне . Питерцы уступили московскому «Динамо» со счетом 0:1.Героем встречи стал Тони Шуньич , который впервые попал в состав бело-голубых в этом сезоне.

После игры невызванный в сборную нападающий москвичей Александр Соболев признался, что расстроен решением главного тренера национальной команды, но принимает его. В ближайшее время Соболев намерен поговорить как со Станиславом Черчесовым, так и с главным «селекционером» сборной России Артемом Дзюбой, с которым у него был конфликт. По мнению Александра, неразрешимых проблем у них нет.

ЦЗЮ ПОБЕДИЛ ХОРНА

Тимофей Цзю, сын легендарного боксера Константина Цзю, одержал самую важную победу в своей карьере на данный момент. Младший Цзю победил своего соотечественника и самого известного боксера Австралии современности Джеффа Хорна.

Бой прошел полностью по сценарию Тимофея. Хорн был опасен только на старте первого раунда, а затем инициатива полностью перешла к Цзю. Он дважды отправил соперника в нокдаун, а на девятый раунд Хорна не выпустил его угол.

ФИГУРИСТКАМ ПОВЫСЯТ ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ

Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе в 2021 году рассмотрит вопрос о повышении возрастного ценза у фигуристок. Этот вопрос мог быть поднят еще в 2019 году, но тогда члены союза решили не включать его в повестку дня.

Формальным поводом для возвращения к этой теме является не борьба с доминированием молодых российских фигуристок в последние годы, а самоубийство австралийской фигуристки российского происхождения Екатерины Александровской.

Если конгресс примет изменения, они вступят в силу только после Олимпиады 2022 года.

ЧТО БУДЕТ С МЕССИ?

Тема аргентинского нападающего, желающего покинуть «ненавистную» «Барселону» будет еще долго обсуждаться. В среду появилась информация, что «ПСЖ» не намерен приглашать Лионеля Месси.

Тем временем усиленный интерес к аргентинцу проявляют оба клуба из Манчестера. Представители «Юнайтед» встретились с отцом футболиста, а главного нарушителя финансового фэйр-плей «Сити» тренирует Хосеп Гвардиола, который долгое время работал с Месси в Каталонии и не прочь продолжить сотрудничество в Англии.

Тем временем, «Барселона», которая согласна контракту должна отпустить Месси бесплатно уже не хочет 700 млн долларов за футболиста. Цена уже упала до 222 млн.

В НБА НЕ ЛЮБЯТ БАСКЕТБОЛ

Спортсмены самой расово-правильной лиги мира нашли новый повод «не выходить на работу». Баскетболисты «Милуоки» отказались выходить на разминку и соответственно на матч с «Орландо».

Причиной этому стала стрельба полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине, который отказался подчиниться требованиям представителей правопорядка.

Игроки «Бакс» заперлись в раздевалке. После чего разминку покинули и баскетболисты «Орландо». Их примеру последовали «Хьюстон» и «Оклахома».

Кроме того, появилось сообщение, что «Торонто» и «Бостон» могут бойкотировать первый матч второго раунда плей-офф. И кому нужда лига, в которой сами спортсмены не хотят стать чемпионами? В итоге НБА решила отложить все матчи плей-офф лиги.

А вы думали, что в это в РПЛ бардак?