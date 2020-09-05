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Месси решил остаться, Кокорин залечил травму, а Тутберидзе зажгла новую «звезду»
05 сентября 06:14

Месси решил остаться, Кокорин залечил травму, а Тутберидзе зажгла новую «звезду»

В нашей традиционной рубрике мы собрали все самое интересное, что произошло поздно вечером, ночью и под утро. Вы могли это проспать, а мы не спали и следили, чтобы рассказать вам обо всем в одном материале.

МЕССИ ПЕРЕДУМАЛ УХОДИТЬ

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси ожидаемо прекратил собственный демарш. Еще неделю назад футболист горел желание расстаться с клубом, вел переговоры с «Манчестер Сити» и другими командами, а вчера основательно изменил своим принципам.

Причина – банальна. Оказывается, что аргентинец не прогуливал уроки в школе, и когда президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу показал ему сумму неустойки – 700 миллионов евро, Месси неожиданно понял, что таких денег он не стоил даже в лучшие годы. Даже «Зениту» такая сумма не по зубам. О чем нападающий и сообщил в соцсети: «Президент сказал мне, что единственный способ уйти - это заплатить отступные в размере 700 миллионов евро, а это невозможно. Это та причина, по которой я собираюсь остаться в клубе».

Как и многострадальные переходы Артема Дзюбы в чемпионат Англии в предыдущие годы, эта история завершилась ничем. Покричали и хватит. Следующий сезон Месси проведет в «Барселоне», а там уж выборы нового президента и, наверняка, новый пожизненный контракт для Месси. Весьма возможно, что это будет его последний контракт в карьере, поэтому аргентинец и начал угрожать клубу – хочет зарплату соразмерную неустойке.

КОМАНДА ГАЛАКТИОНОВА ЛИДИРУЕТ

Футболисты молодежной сборной России в Химках провели матч 7-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2021 года. Россияне уверенно победили команду Болгарии со счетом 2:0

Гости не доставили никаких проблем подопечным Михаила Галактионова. Уже на первой минуте атакующий полузащитник Максим Глушенков открыл счет в матче. Во втором тайме защитник Игорь Дивеев удвоил преимущество хозяев, забив на 65-й минуте.

Теперь сборная Россия набрала 17 очков и продолжает возглавлять группу 5. Болгария с восемью очками идет четвертой. Следующий матч россияне проведут на выезде с командой Польши (главный конкурент сборной России в борьбе за первое место) 8 сентября, а болгары в этот день будут гостить у сербов.

КОКОРИН ЖИВ-ЗДОРОВ

Главный трансферный успех «Спартака» в это межсезонье (помимо ухода в аренду Гуса Тиля) Александр Кокорин наконец-то тренировался без всяких ограничений. Пора бы уже, а то прошло шесть туров РПЛ.

Как всегда характер травмы нападающего не уточняется, как и нет гарантии, что он обязательно сыграет в следующем матче: «То, когда он сыграет, зависит от решения тренерского штаба», – сообщил глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

Добавим, что Кокорин присоединился к красно-белым в начале августа в качестве свободного агента. Из-за травмы форвард не провел за московский клуб ни одного матча, но и без его помощи после шести туров «Спартак» набрал 14 очков, что позволило москвичам и возглавить турнирную таблицу РПЛ.

Ожидается, что Александр дебютирует за новый клуб 13 сентября в гостевом матче против ЦСКА.

«АТАЛАНТА» ПРЕДСТАВИЛА МИРАНЧУКА

Тем временем в Италии «Аталанта» официально представила новичка команды Алексея Миранчука. Пока что россиянин поприветствовал итальянских болельщиков на русском языке, добавив лишь Forca Atalanta. А дебют футболиста, видимо, будет откладываться, как и первый матч Кокорина в «Спартаке».

В последнем матче за «Локомотив» Алексей получил травму, которую придется залечивать до середины октября. Но это не помешало москвичам продать его за 14,5 миллионов евро.

НОВАЯ ПОБЕДА ТУТБЕРИДЗЕ

Но что это мы только о футболе? В Москве на арене «Мегаспорт» состоялось юниорское первенство Москвы по фигурному катанию. Победительницей соревнований у девочек стала Софья Акатьева. Выступающая в команде Этери Тутберидзе спортсмена выиграла первый официальный турнир в России с марта. Ее результат – 210,21 баллов.

Она коснулась рукой льда после четверного тулупа, но оставила соперниц далеко позади. В том числе и Веронику Жилину, которая тренируется у Евгения Плющенко. Несмотря на чистый четверной тулуп, она стала только второй с результатом 196,92 баллов.

УАЙТ НЕ ЗАМЕТИЛ НОКДАУНА

Британский промоутер Эдди Хирн назвал сроки новостей касаемо даты второй встречи тяжеловесов россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта. Британец обещает, что боксеры узнают место и время встречи на следующей неделе.

«На следующей неделе будут новости о реванше… Что же случится на этот раз?!» — написал промоутер.

Однако это не вся информация о поединке. Сам Уайт заявил, что Поветкин не нокаутировал его в первой встрече. Это была ошибка рефери.

«Когда рефери вел счет, я сказал, что со мной все в порядке, – сказал Уайт. – Я попытался подняться, но рефери сказал: «нет-нет». Это, мол, тяжелый нокдаун и все такое прочее. Со мной все было нормально».

Напомним, что 22 августа россиянин победил британца, умело применив апперкот в пятом раунде.

источник: «Советский спорт»
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