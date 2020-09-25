«Ростов» не прошел «Маккаби», Россия все больше отстает от Португалии, Суперкубок УЕФА - у «Баварии»

«Ростов» провалил матч Лиги Европы
«Ростов» вылетел из Лиги Европы после первого матча. Команда Валерия Карпина уступила в третьем раунде квалификации дома израильскому «Маккаби» - 1:2.
Встреча началась для хозяев удачно. Уже на 9-й минуте Эльдор Шомуродов открыл счет ударом с лета после навеса партнера, но в дальнейшем дончане от активной игры отказались, за что и были наказаны. Никита Рукавица в первом тайме и Мохаммад Абу Фани во втором забили по мячу и принесли клубу из Хайфы путевку в раунд плей-офф турнира, где израильтяне встретятся с «Тоттенхэмом».
Ситуация для «Ростова» осложнилась после удаления за откровенную грубость на 68-й минуте полузащитника Данила Глебова, получившего прямую красную карточку. Счет к тому моменту был уже 1:2, россиянам надо было отыгрываться, однако игра полностью перешла под контроль гостей, которые без видимых проблем довели матч до устраивавшего их результата.
По мнению Карпина, его игроки после быстрого гола подсели чисто психологически. «Вместо того, чтобы развивать успех, стали жаться к воротам, перестали прессинговать так, как надо, и пропустили».
«Ростов» стал второй командой РПЛ, которая не смогла пройти соперника, чей бюджет значительно уступает российскому клубу. Ранее московское «Динамо» провалило матч в Грузии, проиграв скромному тбилисскому «Локомотиву» с тем же счетом. Деградация клубного футбола в стране, похоже, становится процессом необратимым. Учитывая, что и в прошлом сезоне в еврокубках наши клубы выступали неудачно, «не дожив» до весенней стадии турниров.
Португалия опережает Россию почти на пять баллов
После матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в которых провалились «Ростов» и «Динамо»,Португалия увеличила свой отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.Наши клубы совместными усилиями за пятилетку заработали 35,715 балла, что дает им седьмое место. У португальцев после побед в квалификации ЛЕ «Риу Аве» над «Бешикташем» (1:1, по пенальти – 4:2) и «Спортинга» над «Абердином» (1:0) стало – 40,649.
Первыми в таблице идут испанцы — 81,069, на втором месте англичане — 78,926, третья строчка у итальянцев — 61,867, которым на пятки наступает Германия — 61,070. Напомним, что рейтинг определяется по сумме коэффициентов страны за последние пять сезонов. Итоговое место влияет на представительство страны в еврокубках через сезон.
«Бавария» победила «Севилью» в матче за Суперкубок
«Бавария» стала обладателем Суперкубка УЕФА, победив «Севилью» в дополнительное время со счетом 2:1. Игра проходила в Будапеште на «Пушкаш Арене», и это был первый матч еврокубков в эпоху коронавируса, который прошел со зрителями. За встречей на трибунах наблюдали 15 тысяч болельщиков.
Уже на 13-й минуте испанцы получили право на 11-метровый, который реализовал Лукас Окампос. Однако уже в первом тайме Леон Горецка забил ответный мяч, после великолепной передачи Роберта Левандовского. Вышедший на замену на 99-й минуте Хави Мартинес принес победу мюнхенцам в концовке первой дополнительной 15-минутки. Лучшим игроком встречи признан форвард мюнхенцев Томас Мюллер.
«Бавария» второй раз в истории завоевала Суперкубок УЕФА. Ранее немецкий клуб брал трофей в 2013 году. А всего за год это уже четвертый успех мюнхенцев в различных турнирах. Ханс-Дитер Флик, возглавляющий команду первый сезон, привел ее также к победам в чемпионате и Кубке Германии и Лиге чемпионов. Для «Севильи» это пятое поражение в Суперкубке при одной победе в 2006 году.
Суд в Лозанне оправдал Вилухину и Романову, но отказал Зайцевой
Спортивный арбитражный суд (СAS) вынес решение по делу российских биатлонисток, обвинявшихся в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи. Яну Романову и Ольгу Вилухинусуд решил полностью оправдать, а Ольге Зайцевой в этом было отказано.Апелляция Зайцевой удовлетворена частично — с нее сняли пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх. Таким образом, Россия будет лишена серебряной медали в олимпийской женской эстафете. В то же время Вилухина сохранит серебро, которое завоевала на Играх-2014 в спринтерской гонке.
Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что решение суда выглядит глупо. «Романова и Зайцева тренировались в моей группе вместе, но одну оправдывают, а вторую — наказывают. Я убежден в чистоте обеих спортсменок. Ольга никогда не принимала допинг, тем более на Олимпийских играх», - подчеркнул Пихлер.
Чем руководствовался CAS, отказывая Зайцевой в оправдательном приговоре, пока непонятно. Возможно, ясность наступит после опубликования мотивационной части решения. Тем не менее, спортсменка теперь получит возможность заниматься тренерской деятельностью и сможет работать в федерации. По ее словам, она продолжит борьбу за восстановление справедливости, подав апелляцию на решение CASв Федеральный суд Швейцарии.
Помимо этого, спортивный арбитражный суд временно отстранил еще двух представителей российского биатлона - Екатерину Глазырину и Тимофея Лапшина.Претензии основаны на данных базы Московской антидопинговой лаборатории. напомним, что Глазырина уже отбыла дисквалификацию на основании доклада главы комиссии WADA Ричарда Макларена.