«Ростов» не прошел «Маккаби», Россия все больше отстает от Португалии, Суперкубок УЕФА - у «Баварии»

Ситуация для «Ростова» осложнилась после удаления за откровенную грубость на 68-й минуте полузащитника Данила Глебова, получившего прямую красную карточку. Счет к тому моменту был уже 1:2, россиянам надо было отыгрываться, однако игра полностью перешла под контроль гостей, которые без видимых проблем довели матч до устраивавшего их результата.

Встреча началась для хозяев удачно. Уже на 9-й минуте Эльдор Шомуродов открыл счет ударом с лета после навеса партнера, но в дальнейшем дончане от активной игры отказались, за что и были наказаны. Никита Рукавица в первом тайме и Мохаммад Абу Фани во втором забили по мячу и принесли клубу из Хайфы путевку в раунд плей-офф турнира, где израильтяне встретятся с «Тоттенхэмом».

По мнению Карпина, его игроки после быстрого гола подсели чисто психологически. «Вместо того, чтобы развивать успех, стали жаться к воротам, перестали прессинговать так, как надо, и пропустили».

«Ростов» стал второй командой РПЛ, которая не смогла пройти соперника, чей бюджет значительно уступает российскому клубу. Ранее московское «Динамо» провалило матч в Грузии, проиграв скромному тбилисскому «Локомотиву» с тем же счетом. Деградация клубного футбола в стране, похоже, становится процессом необратимым. Учитывая, что и в прошлом сезоне в еврокубках наши клубы выступали неудачно, «не дожив» до весенней стадии турниров.

Португалия опережает Россию почти на пять баллов

После матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в которых провалились «Ростов» и «Динамо»,Португалия увеличила свой отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.Наши клубы совместными усилиями за пятилетку заработали 35,715 балла, что дает им седьмое место. У португальцев после побед в квалификации ЛЕ «Риу Аве» над «Бешикташем» (1:1, по пенальти – 4:2) и «Спортинга» над «Абердином» (1:0) стало – 40,649.

Первыми в таблице идут испанцы — 81,069, на втором месте англичане — 78,926, третья строчка у итальянцев — 61,867, которым на пятки наступает Германия — 61,070. Напомним, что рейтинг определяется по сумме коэффициентов страны за последние пять сезонов. Итоговое место влияет на представительство страны в еврокубках через сезон.

«Бавария» победила «Севилью» в матче за Суперкубок

«Бавария» стала обладателем Суперкубка УЕФА, победив «Севилью» в дополнительное время со счетом 2:1. Игра проходила в Будапеште на «Пушкаш Арене», и это был первый матч еврокубков в эпоху коронавируса, который прошел со зрителями. За встречей на трибунах наблюдали 15 тысяч болельщиков.

Уже на 13-й минуте испанцы получили право на 11-метровый, который реализовал Лукас Окампос. Однако уже в первом тайме Леон Горецка забил ответный мяч, после великолепной передачи Роберта Левандовского. Вышедший на замену на 99-й минуте Хави Мартинес принес победу мюнхенцам в концовке первой дополнительной 15-минутки. Лучшим игроком встречи признан форвард мюнхенцев Томас Мюллер.

«Бавария» второй раз в истории завоевала Суперкубок УЕФА. Ранее немецкий клуб брал трофей в 2013 году. А всего за год это уже четвертый успех мюнхенцев в различных турнирах. Ханс-Дитер Флик, возглавляющий команду первый сезон, привел ее также к победам в чемпионате и Кубке Германии и Лиге чемпионов. Для «Севильи» это пятое поражение в Суперкубке при одной победе в 2006 году.

Суд в Лозанне оправдал Вилухину и Романову, но отказал Зайцевой

Спортивный арбитражный суд (СAS) вынес решение по делу российских биатлонисток, обвинявшихся в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи. Яну Романову и Ольгу Вилухинусуд решил полностью оправдать, а Ольге Зайцевой в этом было отказано.Апелляция Зайцевой удовлетворена частично — с нее сняли пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх. Таким образом, Россия будет лишена серебряной медали в олимпийской женской эстафете. В то же время Вилухина сохранит серебро, которое завоевала на Играх-2014 в спринтерской гонке.

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что решение суда выглядит глупо. «Романова и Зайцева тренировались в моей группе вместе, но одну оправдывают, а вторую — наказывают. Я убежден в чистоте обеих спортсменок. Ольга никогда не принимала допинг, тем более на Олимпийских играх», - подчеркнул Пихлер.

Чем руководствовался CAS, отказывая Зайцевой в оправдательном приговоре, пока непонятно. Возможно, ясность наступит после опубликования мотивационной части решения. Тем не менее, спортсменка теперь получит возможность заниматься тренерской деятельностью и сможет работать в федерации. По ее словам, она продолжит борьбу за восстановление справедливости, подав апелляцию на решение CASв Федеральный суд Швейцарии.

Помимо этого, спортивный арбитражный суд временно отстранил еще двух представителей российского биатлона - Екатерину Глазырину и Тимофея Лапшина.Претензии основаны на данных базы Московской антидопинговой лаборатории. напомним, что Глазырина уже отбыла дисквалификацию на основании доклада главы комиссии WADA Ричарда Макларена.