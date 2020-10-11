Тутберидзе стрижет проценты, Леброна назвали грязным, а Гайча – пенсионером. Рейтинг наездов

2-е место Дональд ТРАМП о Леброне ДЖЕЙМСЕ: Леброн стал спикером Демократической партии. Он грязный спикер. Я многое сделал для чернокожего населения, но люди не хотят видеть того, что я делаю.

Не знаю, как насчет денег от подопечных, но то, что отношения между людьми фигурного катания оставляют желать лучшего – к бабке не ходи. Какой же это гадюшник, где все друг друга ненавидят, завидуют и наезжают по поводам и без. Сейчас завершится второй этап Кубка России, и кто бы там не выиграл, проигравшие начнут поливать конкурентов. У фигуристов, видимо, это врожденное.

«В футболе у спортсменов есть контракты с клубом. У фигуристов-сборников - контракты с федерацией. И наверняка, есть какие-то договоры и с тренером. Никогда не поверю, что Тутберидзе не работает на процентах», - заявила прославленная спортсменка.

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Роднина в интервью «Советскому спорту» комментировала недавние сенсационные переходы от Тутберидзе к Евгению Плющенко двух звездочек женского фигурного катания – Александры Трусовой и Алены Косторной , а также разговоры на этом фоне о необходимости введения контрактной системы в фигурке. И, по сути, указала на получение Тутберидзе денег от фигуристок.

1-е место Ирина РОДНИНА об Этери ТУТБЕРИДЗЕ: Никогда не поверю, что Тутберидзе не работает на процентах. Не рассказывайте мне про альтруизм.

Президент США еще назвал Леброна хейтером и наехал на лучшего баскетболиста нашего времени не первый раз. А также отметил, что НБА стала настолько политической, что никому не интересна. Трамп считает, что падение телерейтингов баскетбола связано с поддержкой лигой движения Black Lives Matter, которая всех приличных людей уже порядком достала.

Главу Белого дома, очевидно, возмущают постоянные призывы активистов BLM голосовать на президентских выборах за кандидата демократов Джозефа Байдена. И такую он неприязнь испытывает к лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс», что, по его словам, даже не знает, кто играет сейчас в финале плей-офф НБА. Но в это с трудом верится. Более того, можно не сомневаться, что Трамп всеми силами будет желать победы «Майами Хит» в шестом матче с «Лэйкерс», который состоится в 2:30 по московскому времени 12 октября. Пока Леброн и компания впереди в серии 3-2.

3-е место

Алексей САФОНОВ об Адольфе ГАЙЧЕ:

Гайч не убеждает. Смотрится как утомленный пенсионер.

Авторитетный агент Сафонов в интервью «Советскому спорту» поделился мнением о трансферной кампании клубов РПЛ, в том числе ЦСКА. «В лучшие времена у армейцев всегда были сильные форварды. Вагнер Лав, Жо, Ивица Олич, Сейду Думбия, Ахмед Муса... Сейчас по Чидере Эджуке видно, что это хороший футболист, быстрый, обученный. Приятно на него смотреть. А вот Адольфо Гайч не убеждает. Смотрится как утомленный пенсионер. И непонятно, когда он заиграет. А я привык видеть в ЦСКА нападающих, которые сразу дают результат. Когда в команде был Вагнер Лав, я даже на тренировки приезжал, смотрел и получал удовольствие. А Гайч, купленный еще зимой Илья Шкурин – это немного странные трансферы. Неубедительные», - заявил Сафонов.

Не убеждают покупки, судя по всему, и главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. В последнем перед паузой на матчи сборных туре чемпионата страны армейцы выиграли в Екатеринбурге у «Урала» - 2:0, играя почти тайм в меньшинстве. Гайч снова полировал лавку, как и Шкурин, а Эджуке вышел на пару минут уже в компенсированное время. Так что трудно с Сафоновым не согласиться, что трансферы красно-синих пока не выглядят усилением. Но, может, дело не в новичках, а в том, кто их готовит к матчам?

4-е место

Ирина РОДНИНА о «Ледниковом периоде»:

Почему я должна смотреть на самодеятельность? Я привыкла к качественному фигурному катанию.

Ирина Константиновна наговорила много интересного в интервью «Советскому спорту», а потому еще одно ее высказывание попало в наш сегодняшний хит-парад. Роднина заметила, что шоу, конечно, дало всплеск интереса к фигурному катанию в стране (хотя это спорно, точно также можно сказать, что успехи наших фигуристов заставили телевидение уделять больше внимания этому виду спорта) и что это точно лучше, чем «Улицы разбитых фонарей». Однако подчеркнула: «Мне не нравится, что Первый канал превратился в сплошную самодеятельность. Я привыкла к качественному фигурному катанию. Почему я должна смотреть на самодеятельность? Когда в паре один профессиональный спортсмен, а второй на коньках едва умеет стоять. Я была всего один раз на этом шоу, пришла посмотреть на катание Оксаны Пушкиной. Если это можно назвать катанием. Оксана обидится? Я ей это говорила, она в курсе».

В шоу и правда порядком заигрались. Но если бы это была самая большая проблема на нашем ТВ…

5-е место

Николай ПИСАРЕВ о возможной натурализации Самюэля ЖИГО:

Я против. Сегодня он в «Спартаке», завтра уедет играть во Францию, Англию или Испанию. Не думаю, что он будет так же относиться там к нашей стране.

Бывший главный тренер молодежной сборной России Писарев не верит в то, что Жиго станет нашим человеком, выучит язык и останется здесь жить. И правильно делает, что не верит, потому что ничего этого Жиго не сделает. Он приехал сюда за деньгами, перейдя в «Спартак» летом 2018 года из «Гента». Только и всего.

Ну да, у Самюэля неплохо получается играть в футбол в России, но француз не один такой в РПЛ. Можно, конечно, купить себе сборную легионеров, но кого мы этим хотим обмануть? Чего добьемся? Построим футбольную потемкинскую деревню?

Даже не знаю, зачем предложил натурализовать Жиго Валерий Газзаев, заявив, что весь мир идет по пути натурализации. Мы вот смотрим на сборные Бразилии или Аргентины, и что-то не видно там русских, венгров или поляков. Идут по такому пути большей частью те, кто не в состоянии наладить дела в своем футбольном хозяйстве.

Положение в рейтинге после 22 туров: Уткин – 30 (11 попаданий), Селюк – 24 (6), Роднина – 16 (4), Панарин – 10 (2), Дзюба – 10 (4).