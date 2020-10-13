«Спартак» доволен судом, Венгер за ЧМ и Евро раз в 2 года и против Лиги наций, КХЛ лазарет тренеров

«СПАРТАК» ОШТРАФОВАЛИ НА 300 ТЫСЯЧ

«Спартак» приговорен Тушинским районным судом Москвы к штрафу в 300 тысяч рублей за нарушение мер борьбы с коронавирусной инфекцией на стадионе «Открытие Арена» во время матча с «Зенитом» в рамках чемпионата России. Игра состоялась 3 октября и завершилась вничью – 1:1. Красно-белые легко отделались, учитывая тот факт, что им грозило закрытие стадиона на срок от 30 до 90 суток.

В суд на «Спартак» подал Роспотребнадзор за несоблюдение санитарного режима, из-за чего был составлен протокол в отношении клуба и гендиректора Шамиля Газизова. Надзорное ведомство сообщило, что во время матча с «Зенитом» на арене присутствовало более 20 700 болельщиков, в то время как хозяева поля отчитались о 17 150 зрителях (вмещает 45 тысяч). Заполняемость трибун на матчах РПЛ в Москве не должна превышать 50 процентов при условии соблюдения дистанции в 1,5 метра при рассадке болельщиков. На практике это означает, что стадион может быть заполнен процентов на 30. Не более.

В «Спартаке» сообщили, что не будут обжаловать справедливое решение суда, а также подчеркнули, что очень тяжело добиться соблюдения болельщиками социальной дистанции. С этим трудно не согласиться, видя, какой беспредел в плане выполнения требований безопасности творится по всей стране.

В РПЛ остались удовлетворены тем фактом, что наказание не связано с закрытием арены. «Вместе с тем это сигнал всей лиге. Обострившаяся эпидемиологическая ситуация исключает формальный подход к соблюдению профилактических мер. Каждый матч теперь – под особым вниманием со стороны органов власти», - прокомментировал вердикт суда глава премьер-лиги Сергей Прядкин.

ВЕНГЕР ПРЕДЛАГАЕТ ЧАЩЕ ПРОВОДИТЬ ЧМ И ЕВРО

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер предлагает чаще проводить чемпионаты мира и чемпионаты Европы по футболу, отказавшись от малоинтересных матчей Лиги наций. «Нам нужно избавиться от Лиги наций и проводить турниры, которые всем понятны. Если вы спросите людей на улице, что такое Лига наций, мало кто сможет объяснить вам это. Один чемпионат мира и один чемпионат Европы раз в два года – это подходящий вариант для современного мира», – заявил знаменитый французский специалист.

С Венгером трудно поспорить. Не совсем понятно, за что сегодня сражается и российская сборная в своей группе с Сербией, Венгрией и Турцией. Первое место в ней гипотетически способно дать возможность для попадания в стыковые матчи, если команда не пройдет отбор на ЧМ-2022. Но одного «если» тут не достаточно – их должно совпасть очень много. Если команда выиграет свою группу в Лиге наций, если другие победители групп этого турнира с высшим рейтингом отберутся на ЧМ в квалификации, если… В общем, не заморачивайтесь. Лучше послушайте Венгера. Такой авторитет худого для футбола не пожелает.

НОЙШТЕДТЕР ВЕРНЕТСЯ В «ДИНАМО», ХЕДИРА ОТКАЗАЛ «СПАРТАКУ»

Роман Нойштедтер вернется в «Динамо». 32-летний защитник покинул бело-голубых в июле и в данный момент является свободным агентом. Столичный клуб решил снова прибегнуть к его услугам после того, как команду покинул легионер Тони Шунич, перебравшийся в китайский «Бэйцзин Гоань».

В прошлом сезоне Нойштедтер провел за «Динамо» 21 матч, сделав одну голевую передачу. За свою карьеру он провел 13 игр в форме сборной России, отказавшись от немецкого гражданства в пользу российского в мае 2016 года.

А вот бывший соотечественник Нойштедтера полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира отказался от перехода в «Спартак». 33-летний немец планирует продолжить карьеру в MLS. Красно-белые предлагали чемпиону мира 2014 года зарплату в три миллиона евро.

Хедира выступает за «Юве» с лета 2015-го. На его счету 145 матчей, 21 гол и 13 голевых передач за туринский клуб. За это время он пять раз становился чемпионом Италии.

«МАГНИТКА» СНОВА ПОБЕДИЛА ЦСКА

Непредсказуемые матчи проходят нынче в регулярном чемпионате КХЛ. Дело тут не в возросшей конкуренции в лиге, а в массовых заболеваниях коронавирусом среди игроков и сотрудников клубов. Перед игрой СКА с московским «Динамо» к этому прибавился еще острый аппендицит у главного тренера бело-голубых Владимира Крикунова, который был отправлен в больницу и успешно прооперирован. Его обязанности в матче с армейцами исполнял Юрий Бабенко. Наставник питерцев Валерий Брагин в лазарете уже не первую неделю и, по прогнозам, пропустит еще ряд матчей. На скамейке СКА игрой снова руководил вице-президент клуба Роман Ротенберг, но на этот раз проиграл – 3:4.

Хозяева дважды вели в счете, однако концовку смазали, пропустив решающий гол на 48-й минуте – отличился Артем Волков. Не помогли красно-синим ни два удаления у соперника в последние семь минут встречи, ни финальный штурм. После игры Ротенберг отметил, что у них болеют все вратари системы, одновременно на больничном было 60 игроков. Вопрос напрашивается сам собой: что должно случиться, чтобы это коронавирусное соревнование «у кого больше народу в клубе заболеет» кто-нибудь решился остановить приказом сверху?

Другие армейцы – московские вчера прервали свою победную серию на отметке в семь игр, уступив в гостях «Металлургу» – 4:6. «Магнитка» выиграла у лидера Запада второй матч в сезоне и так же, как СКА с «Динамо», вышла на площадку без «главного». Илья Воробьев узнал о положительном тесте на ковид перед игрой, что не помешало его подопечным добыть четвертую победу кряду.

«ЗЕНИТУ» ГРОЗЯТ ДВА ТЕХНИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯ