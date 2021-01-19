Петр Кипа: «Наш имидж - это позитив»

- Странно, что вы уделяете такое внимание игре «на земле», ведь сейчас все сознательно уходят в онлайн. - Ну, здесь важна именно атмосфера. Кто-то любит сидеть пить пиво и смотреть футбол дома, а кто-то хочет делать это в пабе с друзьями. Так же и здесь. Людям нужно комьюнити! Поэтому мы прекрасно понимаем, что игроки идут к нам за общением. Я лично обожаю несколько клубов. Для меня любимый - наш флагман, который находится на Новом Арбате, 17.

- За счет чего, в основном, удавалось держаться на плаву во время пандемии? - Нельзя не отметить чемпионат Белоруссии по футболу. Конечно, выделим киберспорт. По объему ставок он у нас был на третьем месте, а по объему прибыли на первом. Это связано с тем, что наши игроки не были хорошо знакомы с дисциплинами и особенностями ставок на кибер. Для повышения вовлеченности мы запускали новые контентные форматы, а также провели акцию «CyberBoom», где разыгрывали приставку Sony PlayStation.

- Какие уроки вынесли из пандемии? - По-человечески говоря, мы заметили, что выросла доля десктопного трафика. Если раньше заходы были со смартфонов, то из-за того, что почти все сидели дома, аудитория начала заходить с персональных компьютеров и ноутбуков. И еще интересный факт: те, кто играли в клубах, перешли в онлайн. Этот показатель составил примерно 20 процентов. А когда клубы стали вновь открываться - клиенты стали туда возвращаться. Ведь внутри поразительная атмосфера! У нас уютно, персонал отличается гостеприимством. Эта как раз та черта, которая отличает нас от других букмекеров. Ведь многие во время пандемии анонсировали частичное или полное закрытие пунктов приема ставок. У нас же есть стратегия для расширения географии, и мы с удовольствием пропишемся в тех местах, где другие букмекеры закроют свои ППС.

- Начнем с того, что прежнее название вашей компании было связано с лотереей. По крайне мере у меня было такое ощущение. БК БингоБум - звучало задорно и весело. И вот перемены: пандемия, самоизоляция, отсутствие месяца на четыре основных спортивных событий. - В целом наш бизнес завязан на работе и в офлайне, и в интернете – это сайт и мобильное приложение. Безусловно, события, связанные с коронавирусной инфекцией, отразились на пунктах приема ставок. Мы были вынуждены выполнять распоряжения, которые выпускали главы регионов по всей стране. И там по бизнесу «на земле», как мы его называем (пункты приема ставок, где можно не только поставить на спорт вживую, но и посмотреть трансляцию, вкусно поесть, выпить и хорошо провести время), была серьезная просадка. Ну а в онлайн из-за отсутствия основных спортивных событий, мы потеряли примерно пятьдесят процентов прибыли. В это тяжелое время у нас и родилась идея ребрендинга. Мы посмотрели внутрь себя и без помощи креативного агентства решили переформатироваться. Поэтому и произошла замена «Bingo» на «Bet», чтобы подчеркнуть нашу прямую ассоциацию со спортом. Плюс мы разработали креативную концепцию «Открой игру», с которой мы будем идти весь 2021 год. Эта концепция – про открытость ДНК нашей компании, открытость в коммуникациях, открытость бизнес-процессов.

Сразу после окончания новогодних праздников мы запланировали встречу с симпатичным молодым человеком, который отвечает в букмекерской компании BetBoom за всю маркетинговую стратегию. «Официоз» не предполагался, тем более что с Петром заочно знаем друг друга по социальным сетям. Мне, как человеку, который не понаслышке знаком с букмекерским бизнесом, было очень интересно расспросить о работе одной из ведущих контор изнутри.

- Что из себя представляет такой клуб?

- Есть стереотип, зачастую оправданный, что пункт приема ставок – это столы, стулья, компьютеры, неопрятное помещение и неприветливый персонал. Мы же стараемся сделать пребывание нашего клиента праздником. Много внимания уделяем интерьеру, мебели, кондиционированию помещений. У нас большая зона для просмотра трансляций. Есть бесплатные закуски, снэки и пиво. К тому же регулярно проводим вечера, где выступают амбассадоры и развлекают публику.

- В июне, когда все ожило, насколько ожили вы? Ведь футбол без зрителей — это совсем не то. Непонятно, есть ли преимущество своего поля, кто после пандемии в какой форме…

- Конечно, тут все стало немного по-другому. Ведь когда смотришь события вживую – это и воспринимается иначе. Мы же сократили активности на трибунах, потому что сейчас это не имеет такого смысла, когда спортивный комплекс заполнен, к примеру, на 10 процентов. Глобально для нас это определенные потери. Но все же мы понимаем, что ключевым для нас является – охваты трансляций наших клубов-партнеров на ТВ, в диджитал и социальных сетях.

- Когда вернулся большой спорт, был ли качественный скачок?

- Конечно, ведь есть очень большой пласт игроков, которые ставят только на топовые события и топовые чемпионаты. А есть те, которые готовы ставить каждый день в качестве развлечения. Это ставки и на крикет, и на настольный теннис, и на шахматы. Но ключевой сегмент аудитории тот, который анализирует, следит, изучает. И в тот момент, когда вернулся чемпионат Германии, мы сразу почувствовали, как большая часть игроков вернулась на платформу.

- С кем из спортивных клубов и федераций вы сотрудничаете?

- Из футбола это тульский «Арсенал», «Оренбург», «Урал» и «Уфа» плюс наши партнеры федерация баскетбола, волейбола и бойцовская организация Fight Nights. Это долгосрочные и стратегически продуманные контракты.





- На рынке есть явные лидеры: «Фонбет», «Лига ставок». За счет чего вам удается привлечь к себе клиента?

- Тут все просто: нужно работать, делать дело лучше конкурентов, придумывать разные акции и предложения. Думаю, что сейчас уже наступило время, когда люди выбирают себе банк, мобильного оператора и другие услуги, которые в большинстве своем идентичны по качеству продукта, опираясь на соответствие бренда своему мироощущению, философии и ценностям. Наша концепция: ставки – это вид досуга. Ты с нами – потому что тебе хочется развлекаться. И это нужно делать ради удовольствия. Конечно, есть у нас и профессиональные игроки. И для них мы разрабатываем крутой продукт – это широкая роспись, привлекательные коэффициенты, удобное мобильное приложение, классный технологичный сайт и прочее. С нами комфортно и легко. Наш имидж – это позитив. Максимально отметаем денежную составляющую ставок. Все выглядит очень просто. «Фонбет» - надежный, «Леон» - дерзкий, «Олимп» - народный. А мы – позитивные!

- Перенос крупных событий - Олимпиада в Токио, чемпионат Европы-2020… Это же реальный удар по вашему бизнесу.

- В целом, отрасль очень огорчилась, мягко говоря. Были огромные ожидания, что эти события привлекут столь же огромный интерес и увеличат объемы отрасли. Что говорить, если более 25 процентов оборота 2018 года пришлись на чемпионат мира, который прошел в России. В рамках таких турниров формируется высокий органический спрос. Ведь спорт всю свою историю шагает параллельно со ставками. Сейчас мы все ждем Евро-2021, и все бюджеты сконцентрированы именно на чемпионат континента. Мы увидим букмекерский маркетинг во всех его проявлениях. Телик, интернет будут завалены беттинговой медийкой, нас ждет пора рекламных интеграций букмекеров во всех социальных сетях, контентные истории и многое другое!

- Сейчас время глобализации. Можно ли представить то, что все компании сольются в одну крупную? Все сейчас видят, что делает «Яндекс», «Сбер» и т.д. Или это нереально?/

- Не думаю, что это приведет к какому-то технологическому прорыву. Наоборот, это может только затормозить развитие отрасли. И я сомневаюсь, что это может произойти в ближайшее время. Убежден, что такая экосистема может служить как позитивным толчком, так и иметь обратный эффект.

- Новый закон о букмекерах, как он вас коснулся?

- Мы – опытные игроки на этом рынке. Скоро празднуем десятилетие. Верим, что целевые отчисления пойдут на развитие массового, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений в России. Но очень важно, как они будут контролироваться и распределяться. Если все это пойдет в дело, то польза будет для всех. Конечно, прежде всего хотелось бы, чтобы дополнительное финансирование помогло именно детскому спорту. У нас есть благотворительная программа «Доступный спорт с детства». Мы выбираем раз в месяц школу, в которой устарел спортивный инвентарь, и производим полную замену. Можем обновить зал для занятий и многое другое. Мы заинтересованы в такой помощи, она приносит по-настоящему душевное удовлетворение, но что важнее, она укрепляет перспективы здорового общества в стране.



