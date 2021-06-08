УЕФА одобрил форму Украины с Крымом, Зарема просила купить Мбаппе, «Монреаль» в полуфинале

УЕФА НЕ НАШЕЛ КРИМИНАЛА В УКРАИНСКОЙ ФОРМЕ ДЛЯ ЕВРО
УЕФА одобрил вызвавшую скандальную реакцию форму сборной Украины для выступления на Евро, на которой изображены очертания государственных границ соседней страны в составе с Крымом, самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, а также размещен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». В сообщении организации говорится, что форма украинской команды (как и всех других сборных) на чемпионате Европы одобрена в соответствии с правилами в отношении экипировки.
Такой вариант формы резко осудил ряд политических деятелей России, включая представителей МИД и депутатского корпуса. От УЕФА потребовали отреагировать на политическую провокацию, однако Союз не стал влезать в международные разборки. В Совфеде и Госдуме отметили, что УЕФА смешал спорт и политику.
В Украинской ассоциации футбола сообщили, что юридический департамент УАФ консультировался с соответствующими службами УЕФА при разработке формы. Все изображения и надписи на ней были согласованы задолго до презентации.
Вчера сборная Украины в Харькове в товарищеском матче с крупным счетом победила Кипр – 4:0. Голы забили Ярмоленко (2, один с пенальти), Зинченко (с пенальти) и Яремчук. Гости играли в меньшинстве с 36-й минуты.
ФИФА И УЕФА НЕ СМОГУТ НАКАЗАТЬ «РЕАЛ», «БАРСУ» И «ЮВЕ»
Министерство юстиции Швейцарии проинформировало ФИФА и УЕФА о том, что у них нет юридических оснований для наложения санкций на «Реал», «Барселону» и «Ювентус» за участие клубов в Суперлиге. Напомним, что в апреле о создании новой лиги объявили 12 топ-клубов Испании, Италии и Англии, что вызвало волну протеста среди болельщиков, специалистов, бывших звезд футбола и даже глав европейских государств. В результате этого давления из проекта вышли 9 участников, а вышеперечисленное трио предпочло остаться, несмотря на угрозы отстранения команд из Лиги чемпионов.
ФИФА и УЕФА получили письмо от швейцарского министерства. В нем объясняется, что у футбольных властей нет возможности принять меры против трех клубов. Магистрат, имеющий власть над обоими руководящими органами, полагает, что ФИФА и УЕФА, запрещая участие в новых структурах, ограничивают инновации и препятствует конкуренции, ограничивая тем самым выбор потребителей.
ФЕДУН ОТКАЗАЛСЯ ПОКУПАТЬ 16-ЛЕТНЕГО МБАППЕ
Супруга босса «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова, бывший член совета директоров клуба, рассказала о своей просьбе купить Килиана Мбаппе. На тот момент нынешней звезде «ПСЖ» и французской сборной было 16 лет. Однако владелец красно-белых отказался от такого варианта. «Леонид Арнольдович сказал: «Дорого!» Сколько он стоил в 16 лет? Около 60 млн», — написала Зарема в телеграм-канале. Напомним, что ранее она вышла из руководства клуба из-за несогласия с трансферной политикой красно-белых. В частности, Салихова не одобрила кандидатуру португальца Руя Витории в качестве нового главного тренера.
Отметим также, что Мбаппе пока не продлил контракт с парижанами, однако хозяева клубы уверены, что сумеют сохранить игрока, на которого претендует «Реал», «Ман Сити» и ряд других топ-клубов.
ЧОРЛУКА ВОЙДЕТ В ШТАБ НИКОЛИЧА
Защитник Ведран Чорлука завершит игровую карьеру и войдет в тренерский штаб Марко Николича в «Локомотиве». Контракт с 35-летним хорватом будет подписан в ближайшие дни. Чорлука выступал за железнодорожников с 2012 года, выиграв с клубом чемпионат России, четыре Кубка России и Суперкубок.
По ходу сезона были разговоры о серьезных разногласиях между стороной футболиста и руководством красно-зеленых по поводу продления контракта. Говорилось даже о возможном переходе легионера в ЦСКА. Но, как видим, играть в футбол Ведран на официальном уровне больше не намерен.
«МОНРЕАЛЬ» УЖЕ В ПОЛУФИНАЛЕ
«Монреаль» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, выиграв четвертый матч серии (4-0) у «Виннипега» в овертайме – 3:2. Победу «Канадиенс» принес бросок Тоффоли на второй минуте дополнительного времени. В основное время у хозяев отличились Густафссон и Лекхонен. У гостей дубль оформил Стэнли. Российский защитник «Монреаля» Александр Романов дебютировал в плей-офф НХЛ. В своем первом матче он провел на льду 9 минут 27 секунд и один раз бросил по воротам.
«Айлендерс» выиграл в гостях пятый матч у «Бостона» 5:4 и вышел вперед в серии 3-2. Российский голкипер ньюйоркцев Семен Варламов отразил 40 бросков. Шайбы у победителей забрасывали Барзал, Палмьери, Бейли, Эберле и Нельсон. У хозяев отличились Пастрняк (2), Маршан и Крейчи.
ЦСКА ВЫИГРАЛ В КАЗАНИ ВТОРОЙ МАТЧ ФИНАЛА
ЦСКА выиграл и второй гостевой матч финальный серии плей-офф Единой лиги ВТБ у УНИКСа - 76:57 (24:16, 26:17, 13:10, 13:14). Самым результативным игроком встречи стал армеец Торнике Шенгелия, набравший 18 очков. В его активе также 7 подборов. У казанской команды 15 очков на счету американского форварда Окаро Уайта (8 подборов).
ЦСКА ведет в серии 2-0 и уже 10 июня в Москве может оформить очередное чемпионство.