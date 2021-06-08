УЕФА одобрил форму Украины с Крымом, Зарема просила купить Мбаппе, «Монреаль» в полуфинале

УЕФА НЕ НАШЕЛ КРИМИНАЛА В УКРАИНСКОЙ ФОРМЕ ДЛЯ ЕВРО

УЕФА одобрил вызвавшую скандальную реакцию форму сборной Украины для выступления на Евро, на которой изображены очертания государственных границ соседней страны в составе с Крымом, самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, а также размещен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». В сообщении организации говорится, что форма украинской команды (как и всех других сборных) на чемпионате Европы одобрена в соответствии с правилами в отношении экипировки.

Такой вариант формы резко осудил ряд политических деятелей России, включая представителей МИД и депутатского корпуса. От УЕФА потребовали отреагировать на политическую провокацию, однако Союз не стал влезать в международные разборки. В Совфеде и Госдуме отметили, что УЕФА смешал спорт и политику.

В Украинской ассоциации футбола сообщили, что юридический департамент УАФ консультировался с соответствующими службами УЕФА при разработке формы. Все изображения и надписи на ней были согласованы задолго до презентации.

Вчера сборная Украины в Харькове в товарищеском матче с крупным счетом победила Кипр – 4:0. Голы забили Ярмоленко (2, один с пенальти), Зинченко (с пенальти) и Яремчук. Гости играли в меньшинстве с 36-й минуты.

ФИФА И УЕФА НЕ СМОГУТ НАКАЗАТЬ «РЕАЛ», «БАРСУ» И «ЮВЕ»

Министерство юстиции Швейцарии проинформировало ФИФА и УЕФА о том, что у них нет юридических оснований для наложения санкций на «Реал», «Барселону» и «Ювентус» за участие клубов в Суперлиге. Напомним, что в апреле о создании новой лиги объявили 12 топ-клубов Испании, Италии и Англии, что вызвало волну протеста среди болельщиков, специалистов, бывших звезд футбола и даже глав европейских государств. В результате этого давления из проекта вышли 9 участников, а вышеперечисленное трио предпочло остаться, несмотря на угрозы отстранения команд из Лиги чемпионов.