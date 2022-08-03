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Звездный косплей: самые яркие перевоплощения в Мэрилин Монро

Образ Мэрилин Монро можно встретить практически на любой костюмированной вечеринки, ведь одну из самых известных блондинок на планете любят во всем мире. Рассказываем о самых неожиданных перевоплощениях в красотку Мэрилин.
Звездный косплей: самые яркие перевоплощения в Мэрилин Монро
03 августа 2022 14:03
автор: Александр Стрельцов
автор фото: Matty Zimmerman/Shutterstock

Ана де Армас

Кубино-испанская актриса, ставшая известной после ролей в фильмах «Достать ножи», «Бегущий по лезвию 2049» и «007: Не время умирать», сыграет главный секс-символ Голливуда всех времен в картине «Блондинка», выход которого намечен на ближайшую осень. В фильме Эндрю Доминика де Армас сыграет саму Мэрилин Монро, сходство с которой, пусть и после работы гримеров, просто поражает. Американской киноассоциацией фильму был присвоен рейтинг NC-17 (просмотр лицам до 18 лет запрещен), но на просочившихся со съемок кадрах нет ничего попадающего под цензуру. Остается дождаться премьеры, чтобы хорошенько рассмотреть Мэрилин.

Ана де Армас в ходе работы над «Блондинкой» признавалась, что не довольна статусом экшен-актрисы, снимающейся преимущественно в боевиках, где себя чувствует глупо и неуместно, и рассчитывает, что роль Монро позволит ей сорвать с себя этот ярлык.

Анна Шаховская

На счету известной девушки-коспллера из России Анны Шаховской множество образов: от диснеевских персонажей до бойцов из Mortal Kombat. На этот раз Анна решила не просто переодеться, а перевоплотиться в голливудскую икону стиля. По словам Шаховской шаг это довольно рисковый, ведь велика вероятность, что любое мало-мальски заметное не попадание по внешности способно вызвать отторжение у публики, досконально знающей Монро. При работе над образом пристальное внимание уделялось даже самым малозначительным деталям, вплоть до оттенка платья.

В качестве образца была взята не какя-то конкретная роль Мэрилин, а подборка ее фотографий из журналов 50-х годов. Главной целью было попытаться передать дух той эпохи, а не показать симпатичную современную девушку, переодевшуюся в Монро.

Ванесса Паради

А вот очаровательная Ванесса Паради выбрала конкретный образ Монро из фильма «Неприкаянные», вышедшего в 1961 году. Съемку для журнала Madame Figaro проводил известный фотограф Антон Корбейн, поработавший со многими звездами. Говорит о невероятном сходстве Ванессы и Мэрилин не приходится, но многие поклонники Паради наверняка поспорят, кто из двух актрис красивей. Получилось как минимум неожиданно и интересно.

Сама Паради после съемок рассказала, что с детства является фанаткой Монро, в которой ее восхищают не только красота, грация и женственность, но и трагизм, улыбка, умение двигаться и свобода тела, никогда не кажущаяся вульгарной.

Ким Кардашьян

Облачив свои формы в самое знаменитое платье Монро с голой спиной для выхода на красную дорожку Met Gala Ким вызвала далеко не только положительные эмоции. Дело в том, что платье на Кардашьян оказалось оригинальным, тем самым в котором снималась сама Мэрилин в фильме «Зуд седьмого года». Это вызвало волну осуждения и возмущения как у музейных работников (все же мероприятие проходило в рамках поддержки Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке), так и у некоторых фанатов Монро.

Тина Кунаки

А вот супруга Венсана Касселя модель Тина Кунаки не стала посягать на святое и воспользовалась копией платья, которое «осквернила» Кардашьян. Изюминка в том, что Тина – темнокожая, что делает попытку повторить образ самой известной блондиники в мире довольно проблематичной. Но Кунаки очень пошел белый наряд с пышной юбкой до колена и открытой спиной.

источник: «Советский спорт»
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