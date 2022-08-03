Что известно о сиквеле «Черной пантеры»

Потеря главного героя

Фантастический боевик «Черная пантера» имел потрясающий кассовый успех,но запомнился в первую очередь не благодаря экономическим показателям, а настоящей революции, которую совершил исполнитель главной роли Чедвик Боузман, сыгравший первого в истории супергероя афро-американца. В том, что будет снято продолжение геройской саги сомнений практически не было и об этом было объявленно сразу после выхода в прокат первой части. Но продолжить так, как задумывалось изначально не получится. Причиной тому является смерть Чедвика Боузмана, скончавшегося в 2020 году от рака прямой кишки. Создатели решили даже не пытаться искать замену главному герою, функции которого будут распределены между остальными актерами.

«Чедвик Боузман был чрезвычайно талантливым актёром и вдохновляющим человеком, который повлиял на всю нашу жизнь как профессионально, так и лично. Его исполнение Т’Чаллы, Чёрной пантеры, является культовым и превосходит любое повторение персонажа в любой другой среде из прошлого Marvel. И именно по этой причине мы не будем переделывать персонажа» - заявил продюсер Кевин Файги.

Производство

Работа над картиной началась в июне 2021 года и завершилась в январе 2022, однако съемки из-за травмы исполнительницы заглавной рооли Летиши Райт приостанавливались почти на 6 месяцев. Повлияло на сроки работы и то, что сценарий переписывался как минимум 5 раз, но его конечный вариант очень нравится создателям. Выход фильма запланирован на 11 ноября 2022 года.

Сюжет

Подробности сюжета традиционно не разглашаются, но очевидно, что король Т’Чалла должен умереть в самом начале. В центре сюжета окажется война, которую Ваканда будет вести против внешних захватчиков. Учитывая, что короля больше нет, многие его функции по идее должны перейти к его младшей сестре Шури – той самой умнице, что изобретает для таинственной страны новые технологии в первой части. Многие поклонники убеждены, что вместе с властью Шири достанется и костюм «Черной пантеры», но это воовсе не очевидно. В первой части мы видели, что трон, а вместе с ним и костюм передаются не по кровному наследию, а могут быть оспорены вызовом на смертельный поединок, так что за какие такие заслуги младшая сестра убиенного короля может взойти на трон, не совсем понятно. Не исключено, что значительную роль сыграет в событиях мать Т'Чаллы и Шури – королева Рамонда, тяжело переживающая потерю сына.

Актеры

За исключением покинувшего нас Чедвика Боузмана все актеры из первой части приняли участие и в съемках второй. Мартин Фримен сыграет агента Эверетта Росса из ЦРУ, Летиша Райт – Шури, Лупита Нионго – бывшую возлюбленную Т'Чаллы Накию. На своих местах и остальные приближенные к королевской семье, и лидеры разных племен. Из новых персонажей стоит выделить короля подводного государства Нэмора, которого сыграл Теноч Уэрта.