Судебный процесс еще не окончен: новые подробности дела Деппа и Херд

Эмбер Херд никак не успокоится. Суд уже отказался возбуждать уголовное дело против Деппа, а актрису обязали выплатить ему 10 000 000 долларов. Бывшая возлюбленная Джека Воробья в очередной раз не согласна с принятым решением.

Началось еще в 2016 году, когда пара Депп – Херд решила разойтись. Эмбер, ставшая знаменитая не только благодаря браку с Деппом, но и своей работе в сериале «Мыслить как преступник» и фильмах «Лига справедливости Зака Снайдера» и «Аквамен», не просто не шла на мирный развод, но и подала в суд на Джонни, обвинив того в домашнем насилие. В ходе судебных разбирательств командой адвокатов Джонни была представлена запись, на которой потерпевшей от домашнего насилия стороной предстал сам актер. Депп подал иск о защите чести и достоинства, который был удовлетворен 1 июня 2022 года.

Казалось, что точка поставлена. Коллегия присяжных признала Эмбер виновной в клевете и обязала выплатить экс-супругу компенсацию в размере 10 000 000 долларов, а Депп должен был выплатить экс-зазнобе 2 000 000. Херд с решением суда категорически не согласилась и подала аппеляцию, о чем заявила на следующий же день после оглашения приговора. Представляющие интересы актрисы адвокаты уверяют, что суд допустил ошибки, которые помешали вынесению справедливого приговора. Они намерены обжаловать решение суда, а юристы Деппа в свою очередь не сомневается, что решение останется неизменным.

Позицию Херд понять довольно сложно. Если дело лишь в деньгах, то ее мотивация не совсем ясна. Депп уже заявлял, что готов отказаться от суммы, которую должна выплатить ему Эмбер, но после подачи той апелляции и сам подал апелляцию на те 2 000 000, что он должен выплатить ей. Если же Херд всерьез намерена добиваться уголовного преследования Джонни, то ее шансы на успех минимальны. Коллегия присяжных свое решение вынесла, да и общественное мнение на стороне актера. Есть довольно высокая вероятность того, что продолжая раздувать скандал, Херд загонит себя в еще более глубокую долговую яму, выбраться из которой без сторонней помощи самостоятельно уже не сможет.