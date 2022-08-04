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Интересные факты о сериале «Отчаянные домохозяйки»

Даже если вы никогда не смотрели, то точно слышали название сериала «Отчаянные домохозяйки». 10 лет назад состоялся показ финальной серии, а премьера американской многосерийной трагикомедии случилась еще в октябре 2004 года. У сериала образовалась настоящая армия поклонников, а многие персонажи стали гротеском. Вспоминаем интересные факты о культовом сериале.
Интересные факты о сериале «Отчаянные домохозяйки»
04 августа 2022 18:08
автор: Александр Стрельцов
автор фото: 7wallpapers.net

Как все начиналось

В основу сюжета легла история четырех подружек-домохозяек, проживающих в вымышленном американском городке Фэйрвью на вымышленной же улице Вистерия Лейн. История начинает отсчет с того момента, как пятая подружка квартета решает покончить жизнь самоубийством и стреляется после получения угроз от анонима.

С первых же серий сериал завоевал симпатии зрителей и был обласкан критиками. Первую серию посмотрело 21,6 млн зрителей, а за финалом первого сезона следило уже 30 млн человек.

Награды

За те 8 лет, что «Отчаянные домохозяйки» выходили в эфир, сериал был более 100 раз номинирован на различные премии, среди которых 38 номинаций на «Эмми», 7 из которых стали успешными. Трижды создатели многосерийки получали «Золотой глобус», в том числе дважды в номинации «Лучший телевизионный сериал – комедия или мюзикл». Самым успешным стал первый сезон, на долю которого пришлось пятнадцать номинаций и четыре победы на «Эмми». Дебютный сезон принес Фелисити Хаффман победу в номинации «Лучшая женская роль в комедийном сериале», Кэтрин Джустен стала обладательницей премии «Лучшая приглашенная актриса в комедийном сериале», Чарльз Макдугалл взял первый приз за «Лучшую режиссуру», а сам сериал был выдвинут в номинациях «Лучший комедийный сериал», «лучший сценарий» и еще нескольких технических категориях. Помимо этого первый сезон был номинирован в пяти номинациях «Золотого глобуса».

Игры

Популярность сериала «Отаянные домохозяки» не остался без внимания производителей компьютерных и не только игр. После первого сезона увидела свет настольная игра «Отчаянные домохозяйки: Сортировка грязного белья», а год спустя появилась компьютерная игра «Отчаянные домохозяйки: Игра», в основу которой легли 12 эпизодов сериала. Еще через год появилась и игрушка для мобильников, чем-то напоминающая легендарных «Братьев Марио», в которой главные героини, проходя уровень за уровнем, решают насущные вопросы.

Дополнительные эпизоды

Во время работы над шестым сезоном создатель «Домохозяек» Марк Черри написал 8 дополнительных мини-серий под общим названием «Еще одна домохозяйка». Таким образом продюсер в рамках рекламной акции угодил телефонной компании, аппаратами которой пользовались все главные истории сериала.

Куклы

В 2007 году Мадам Александр выпустила коллекцию кукол главных персонажей сериала: Бри, Габриэль, Сьюзан и Линетт. Каждая из кукол была высотой около 40 сантиметров, а общий тираж составил порядка 300 экземпляров. Помимо этого под брендом «Отчаянные домохозяйки» был выпущен парфюм, получивший название «Запретный плод».

источник: «Советский спорт»
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Интересные факты о сериале «Отчаянные домохозяйки»
Интересные факты о сериале «Отчаянные домохозяйки»
Даже если вы никогда не смотрели, то точно слышали название сериала «Отчаянные домохозяйки». 10 лет назад состоялся показ финальной серии, а премьера американской многосерийной трагикомедии случилась еще в октябре 2004 года. У сериала образовалась настоящая армия поклонников, а многие персонажи стали гротеском. Вспоминаем интересные факты о культовом сериале.
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