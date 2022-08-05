Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Интересные факты о сериале «Отчаянные домохозяйки»

Интересные факты о сериале «Отчаянные домохозяйки» Даже если вы никогда не смотрели, то точно слышали название сериала «Отчаянные домохозяйки». 10 лет назад состоялся показ финальной серии, а премьера американской многосерийной трагикомедии случилась еще в октябре 2004 года. У сериала образовалась настоящая армия поклонников, а многие персонажи стали гротеском. Вспоминаем интересные факты о культовом сериале.
Интересные факты о сериале «Отчаянные домохозяйки»
05 августа 2022 22:37
автор: Александр Стрельцов
автор фото: Википедия

Как все начиналось

В основу сюжета легла история четырех подружек-домохозяек, проживающих в вымышленном американском городке Фэйрвью на вымышленной же улице Вистерия Лейн. История начинает отсчет с того момента, как пятая подружка квартета решает покончить жизнь самоубийством и стреляется после получения угроз от анонима.

С первых же серий сериал завоевал симпатии зрителей и был обласкан критиками. Первую серию посмотрело 21,6 млн зрителей, а за финалом первого сезона следило уже 30 млн человек.

Награды

За те 8 лет, что «Отчаянные домохозяйки» выходили в эфир, сериал был более 100 раз номинирован на различные премии, среди которых 38 номинаций на «Эмми», 7 из которых стали успешными. Трижды создатели многосерийки получали «Золотой глобус», в том числе дважды в номинации «Лучший телевизионный сериал – комедия или мюзикл». Самым успешным стал первый сезон, на долю которого пришлось пятнадцать номинаций и четыре победы на «Эмми». Дебютный сезон принес Фелисити Хаффман победу в номинации «Лучшая женская роль в комедийном сериале», Кэтрин Джустен стала обладательницей премии «Лучшая приглашенная актриса в комедийном сериале», Чарльз Макдугалл взял первый приз за «Лучшую режиссуру», а сам сериал был выдвинут в номинациях «Лучший комедийный сериал», «лучший сценарий» и еще нескольких технических категориях. Помимо этого первый сезон был номинирован в пяти номинациях «Золотого глобуса».

Игры

Популярность сериала «Отаянные домохозяки» не остался без внимания производителей компьютерных и не только игр. После первого сезона увидела свет настольная игра «Отчаянные домохозяйки: Сортировка грязного белья», а год спустя появилась компьютерная игра «Отчаянные домохозяйки: Игра», в основу которой легли 12 эпизодов сериала. Еще через год появилась и игрушка для мобильников, чем-то напоминающая легендарных «Братьев Марио», в которой главные героини, проходя уровень за уровнем, решают насущные вопросы.

Дополнительные эпизоды

Во время работы над шестым сезоном создатель «Домохозяек» Марк Черри написал 8 дополнительных мини-серий под общим названием «Еще одна домохозяйка». Таким образом продюсер в рамках рекламной акции угодил телефонной компании, аппаратами которой пользовались все главные истории сериала.

Куклы

В 2007 году Мадам Александр выпустила коллекцию кукол главных персонажей сериала: Бри, Габриэль, Сьюзан и Линетт. Каждая из кукол была высотой около 40 сантиметров, а общий тираж составил порядка 300 экземпляров. Помимо этого под брендом «Отчаянные домохозяйки» был выпущен парфюм, получивший название «Запретный плод».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Звездные романы Сильвестра Сталлоне
Звездные романы Сильвестра Сталлоне
За спиной у 76-летнего актера не только роли в легендарных «Рэмбо», «Рокки» и еще целой россыпи блокбастеров, но и огромное количество романов, которые темпераментный сицилиец крутил с младых ногтей.
05.08.2022 22:44
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Интересные факты о сериале «Отчаянные домохозяйки»
Интересные факты о сериале «Отчаянные домохозяйки»
Интересные факты о сериале «Отчаянные домохозяйки» Даже если вы никогда не смотрели, то точно слышали название сериала «Отчаянные домохозяйки». 10 лет назад состоялся показ финальной серии, а премьера американской многосерийной трагикомедии случилась еще в октябре 2004 года. У сериала образовалась настоящая армия поклонников, а многие персонажи стали гротеском. Вспоминаем интересные факты о культовом сериале.
05.08.2022 22:37
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Что известно о девятом сезоне «Флэша»
Что известно о девятом сезоне «Флэша»
Самый быстрый герой комиксов Барри Аллен возвращается на экраны. В сентябре начинаются съемки девятого сезона «Флэша», который должен стать заключительным в рассказе о сверхскоростном герое.
05.08.2022 22:35
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Интересные факты о сериале «Отчаянные домохозяйки»
Интересные факты о сериале «Отчаянные домохозяйки»
Даже если вы никогда не смотрели, то точно слышали название сериала «Отчаянные домохозяйки». 10 лет назад состоялся показ финальной серии, а премьера американской многосерийной трагикомедии случилась еще в октябре 2004 года. У сериала образовалась настоящая армия поклонников, а многие персонажи стали гротеском. Вспоминаем интересные факты о культовом сериале.
04.08.2022 18:08
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Что известно о девятом сезоне «Флэша»
Что известно о девятом сезоне «Флэша»
Самый быстрый герой комиксов Барри Аллен возвращается на экраны. В сентябре начинаются съемки девятого сезона «Флэша», который должен стать заключительным в рассказе о сверхскоростном герое.
04.08.2022 18:05
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Судебный процесс еще не окончен: новые подробности дела Деппа и Херд
Судебный процесс еще не окончен: новые подробности дела Деппа и Херд
Никак не утихнут страсти в разборках Джонни Деппа и его экс-супруги Эмбер Херд. Могло показаться, что суд поставил в этом деле точку, но последовала очередная порция апелляций, которых в итоге может оказаться больше, чем серий в «Пиратах карибского моря».
03.08.2022 14:37
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Что известно о сиквеле «Черной пантеры»
Что известно о сиквеле «Черной пантеры»
В ноябре текущего года на экраны должен выйти сиквел марвеловской «Черной пантеры» - «Черная пантера: Ваканда навсегда», который станет продолжением истории первого фильма, вышедшего в феврале 2018 года.
03.08.2022 14:07
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Звездный косплей: самые яркие перевоплощения в Мэрилин Монро
Звездный косплей: самые яркие перевоплощения в Мэрилин Монро
Образ Мэрилин Монро можно встретить практически на любой костюмированной вечеринки, ведь одну из самых известных блондинок на планете любят во всем мире. Рассказываем о самых неожиданных перевоплощениях в красотку Мэрилин.
03.08.2022 14:03
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Интервью с хэдлайнерами Elton Ultra – Triangle Sun
Интервью с хэдлайнерами Elton Ultra – Triangle Sun
На озере Эльтон завершился двухдневный ультрамарафон. Всех участников долгих и сложных дистанций в конце ждал приятный сюрприз – фантастическое по атмосфере выступление коллектива Triangle Sun.
23.08.2021 12:03
Хроника
автор: Магнитская Марианна
Делай на раз-два-три-четыре-пять! Функциональная тренировка для мужчин
Делай на раз-два-три-четыре-пять! Функциональная тренировка для мужчин
Тренер UFC GYM ATRIUM Мухаммад Халикназаров раскрывает секреты универсальной функциональной тренировки для мужчин.
06.05.2021 08:00
Хроника
автор: Сергей Иванов
Motoring-2022: фестиваль суперскоростей и ревущих моторов в Подмосковье!
В первый уик-энд августа автодром Moscow Raceway станет Меккой отечественного мотоспорта: здесь пройдет четвертый этап чемпионата Motoring по шоссейно-кольцевым мотогонкам с участием ведущих российских рейсеров.
«Ничто не сплачивает лучше, чем пьянка или мордобой!» Главные эксцессы на льду от «Сочи» Назарова
Второй игровой день «Лига Ставок Sochi Hockey Open»-2022 надолго запомнился болельщикам благодаря матчу «Сочи» - «Авангард», превратившемуся в одну нескончаемую драку. «Мы даем шоу!» - пояснил Андрей Назаров, который не собирается отступать от своей философии «агрессора» даже на предсезонных турнирах. Из драк с участием сочинцев уже набирается хит-парад!
Клопп или Гвардиола? Конте или Тухель? Но точно не Роналду! Расклад на новый сезон АПЛ с трансляциями
5 августа матчем «Кристал Пэлас» - «Арсенал» стартует очередной сезон сильнейшего национального футбольного турнира - Английской Премьер-Лиги. «Плеймейкер» оценивает шансы в чемпионской гонке.
Фестиваль «Иваново поле» посетило 17 тысяч любителей конного спорта
В Подмосковье с размахом прошел IV конный фестиваль «Иваново поле».
«Сочи» — крутая и необычная команда». Юрий Красовский — о контракте «Лиги Ставок» с черноморским хоккейным клубом
5 августа в рамках крупного предсезонного турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open» состоялось подписание партнерского соглашения между «Лигой Ставок» и хоккейным клубом «Сочи».
4-й тур РПЛ с выездами «Спартака» и «Зенита» к Шалимову и в Грозный: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
6 и 7 августа пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о четвертом туре.
Будет сидеть! Как звезда НБА Грайнер получила от Химкинского суда 9 лет тюрьмы и миллионный штраф
4 августа был вынесен приговор гражданке США Бриттни Грайнер, двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу, выступавшей в России за клуб УГМК.
Травма Мичкова, хет-трик Жафярова, новая победа Ротенберга. «Лига Ставок Sochi Hockey Open» набирает темп
На предсезонном турнире «Лига Ставок Sochi Hockey Open» в разгаре второй игровой день.
Ольга Журавская возглавила Первую СРО. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Атака роботов! Как в Суперкубке УЕФА «Реал» — «Айнтрахт» будут определять офсайд
Президент УЕФА Александр Чеферин сообщил о том, что на матче между «Реалом» и «Айнтрахтом» в Хельсинки (10 августа, 22:00 мск) будет внедрена полуавтоматическая система определения положения вне игры, которую затем планируют использовать и в Лиге чемпионов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика