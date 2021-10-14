«Угадайте, кто лучший в мире укротитель Бузовой?» Губерниев ответил на обвинения телеведущей

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на обвинения со стороны певицы и телеведущей Ольги Бузовой в ненависти к ней.

Ранее в СМИ Бузова заявила, что Губерниев всегда ее не любил, еще с тех времен, когда она была в браке с экс-полузащитником сборной России Дмитрием Тарасовым.

«Ольга, кто вы такая, чтобы я вас ненавидел? Вы еще и врунья, Оленька», – написал комментатор в своем инстаграме.

Кроме того, Губерниев в своем телеграм-канале вновь обратился к творчеству Астрид Линдгрен, обыграв одну из фраз Карлсона: «Я начну с того, что буду ее низводить….. Угадайте, кто лучший в мире укротитель Бузовой?»

«И никто не позволит врушке Бузовой говорить, что ее подставили продюсеры Матч ТВ! Наши блестящие продюсеры Бузовой все объяснили. Но разве они виноваты, что кто-то русский язык ошень плехо понимать…», - добавил Губерниев.