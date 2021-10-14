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«Угадайте, кто лучший в мире укротитель Бузовой?» Губерниев ответил на обвинения телеведущей
14 октября 16:50
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: "Советский спорт"

«Угадайте, кто лучший в мире укротитель Бузовой?» Губерниев ответил на обвинения телеведущей

Конфликт между телеведущими начался во время чемпионата Европы по футболу.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на обвинения со стороны певицы и телеведущей Ольги Бузовой в ненависти к ней.

Ранее в СМИ Бузова заявила, что Губерниев всегда ее не любил, еще с тех времен, когда она была в браке с экс-полузащитником сборной России Дмитрием Тарасовым.

«Ольга, кто вы такая, чтобы я вас ненавидел? Вы еще и врунья, Оленька», – написал комментатор в своем инстаграме.

Кроме того, Губерниев в своем телеграм-канале вновь обратился к творчеству Астрид Линдгрен, обыграв одну из фраз Карлсона: «Я начну с того, что буду ее низводить….. Угадайте, кто лучший в мире укротитель Бузовой?»

«И никто не позволит врушке Бузовой говорить, что ее подставили продюсеры Матч ТВ! Наши блестящие продюсеры Бузовой все объяснили. Но разве они виноваты, что кто-то русский язык ошень плехо понимать…», - добавил Губерниев.

Напомним, что в июне во время эфира на «Матч ТВ» журналист, обращаясь к телеведущей, также процитировал Карлсона: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Его слова довели Бузову до слез. А после эфира певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик».

Позже комментатор прокомментировал полученные обвинения очередной цитатой из книги «Малыш и Карлсон»: «Пересмотрел эфир с Бузовой! Отработал блестяще! Оскорблений никаких с моей стороны не было! Напротив, спрашивал о футболе и театре! А вот Ольга немного разошлась, но, как написало привидение Фрекен Бок: «Ну и плюшки! Деньги дерешь, а корицу жалеешь! Берегись!».

источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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