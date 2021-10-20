Журналист Дудь признан виновным в пропаганде наркотиков

Зюзинский суд Москвы признал виновным журналиста Юрия Дудя в пропаганде наркотиков.

«Суд признал Дудя виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей», - написано в сообщении пресс-службы Зюзинского суда.

Напомним, что директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина попросила возбудить дело против Дудя после экспертизы его интервью с блогером Ивангаем и певцом Моргенштерном.

Добавим, что на данный момент Дудь ведет авторское шоу на YouTube-канале, а с 2011 по 2018 год был главным редактором спортивного СМИ Sports.ru.