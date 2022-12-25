«Голос спорта» назвал лауреатов 2022 года

Жюри, в состав которого вошли члены Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК), определило лучших из лучших. В этом году лауреатами в 14 номинациях стали комментаторы, работавшие на крупнейших российских и международных соревнованиях.

В фойе ОКР - очередь в раздевалку. Такого я не припомню, организаторы пригласили на церемонию много гостей. Выделаются группки молодых людей, для них посещение такого мероприятия – событие. Здесь же, прямо в фойе, можно увидеть знаменитостей, которых они до этого видели лишь по телевизору.

Мы стоим в очереди в раздевалку вместе с давним другом «Советского спорта» Евгением Ловчевым.

- Пораньше выехал на машине, - Евгений Серафимович живет в небольшой деревне в Московской области. – К пяти уже надо быть на «Матч ТВ».

Ловчев знает, что он среди номинантов, но пока не знает станет ли лауреатом. Опережая события, стал.

Ведущие церемонии - комментатор Роман Скворцов и трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина. Этот дуэт сложился впервые и справились ведущие со своими обязанностями блестяще.

- Приятно, что мы снова встретились в Олимпийском комитете России, который пять лет назад поддержал создание Российской ассоциации спортивных комментаторов, - начала церемонию Алла Шишкина.

Церемонию открыла номинация «Лучший комментатор XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине». Победителей сразу двое — Дмитрий Губерниев и Александр Легков. Премия носит имя известного российского комментатора Алексея Буркова.

Оба лауреата сейчас в командировках. Губерниев прислал видеообращение из Рязанской области, где проходят соревнования по биатлону. А награду за олимпийского чемпиона Александра Легкова, который комментировал лыжные гонки в Пекине, получила супруга Татьяна.

Награду Татьяне Легковой вручил Генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин:

— Хочу поблагодарить Российскую ассоциацию спортивных комментаторов за то, что уже в четвертый раз в Олимпийском комитете России проходит столь представительный форум. Для нас это очень важное событие. Ведь от комментатора во многом зависит, как болельщики воспринимают победы и поражения, досадные судейские ошибки и преднамеренные действия. Надеюсь, что наше сотрудничество будет развиваться во благо спортсменов и зрителей.

- Большая честь для Александра и нашей семьи получить награду. Большая радость, что при феноменальной поддержке коллег этот опыт удался и сегодня получаем эту награду, — сказала Татьяна Легкова.

Неформальный общий зачет по количеству номинаций выиграл комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин – у него сразу две статуэтки «Голос спорта». Роману присуждена премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ», и

премия «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК».

В приветственном слове Роман рассказал трогательную историю.

— Очень приятно получить премию имени Владимира Маслаченко. Будучи студентом, я в буквальном смысле слова работал у Владимира Никитовича «машинисткой», набирая текст для телесуфлера десятипальцевым методом, который я тогда уже освоил. Но уроки мэтра заключались не в том, чтобы записывать его слова, а в том, чтобы быть всегда самим собой – искать свой голос. И в этом поиске я нахожусь до сих пор. Большое спасибо всем коллегам за эту награду, — сказал Роман Трушечкин.

Геннадий Орлов и Евгений Ловчев стали лауреатами специальной премии имени Николая Озерова, приуроченной к 100-летию со дня рождения еще одного мэтра спортивной журналистики.

- Короля делает свита, и вот, когда я еще играл, нас делали известными комментаторы, - указывает Евгений Серафимович на своего давнего друга Геннадия Орлова.

Душевная атмосфера царила в зале, но еще больше душевности ей придало появление на сцене Дмитрия Шнякина с дочерью Верой. Дмитрий стал лауреатом премии Владимира Перетурина «Лучший комментатор чемпионата мира по футболу 2022 года»

— Первое, о чем я хочу сказать – это слова искренней благодарности в адрес моей супруги. Ей пришлось очень нелегко, пока я работал в Катаре. Дело в том, что нашей второй дочке Зое всего лишь два месяца, и все хлопоты по уходу за ребенком во время моей продолжительной командировки легли на плечи жены, — пояснил Дмитрий.

Под конец награды получили начинающие комментаторы. Для них в этом году была учреждена специальная премия «Голос спорта – СИБУР». Шестеро ребят и девушек из разных регионов страны вышли на сцену. Заметно волнуясь, они поблагодарили организаторов.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ «ГОЛОС СПОРТА»-2022

1. Премии Алексея Буркова «Лучший комментатор ХХIV Олимпийских зимних игр 2022 года в г. Пекине» — Александр Легков и Дмитрий Губерниев.

2. Премия Александра Иваницкого «Голос спорта – страна» — Борис Аболин, Екатеринбург.

3. Премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ» — Роман Трушечкин.

4. Премии Юрия Розанова «Новый голос спорта» — Кирилл Земсков, Матч ТВ

5. Премия «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК» — Роман Трушечкин.

6. Специальная премия имени Николая Озерова — Геннадий Орлов и Евгений Ловчев.

7. Партнерская премия футбольного клуба «Динамо» Москва «На все 100!» – комментатор Матч ТВ Дмитрий Дерунец и комментатор клубного телевидения «Динамо» со дня основания Илья Шелогуров.

8. Премия Евгения Майорова «Лучший репортаж» — Сергей Шипов.

9. Премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж» – Станислав Минин и Андрей Колганов.

10. Премия Наума Дымарского за значительный вклад в развитие российского спорта «Чемпион» — Чемпионат.com и проект «Сильные фигуры».

11. Премия Нины Ереминой «Женский голос спорта» — Анна Макарова.

12. Премия Владимира Перетурина «Лучший комментатор чемпионата мира по футболу 2022 года» — Дмитрий Шнякин.

13. Премия «Народный голос спорта» – Владимир Стогниенко.

14. Адресные премии РАСК – Александр Ткачев и Григорий Твалтвадзе.

15. Призы от партнеров церемонии «Голос спорта – СИБУР» получили комментаторы, делающие первые шаги в профессии. Евгений Семенкин (Санкт-Петербург), Андрей Казак (Нижневартовск), Анастасия Курочкина (Уфа), Леонид Ромащенко (Новосибирск), Ольга Гуляевская (Санкт-Петербург) и Марат Исмаилов (Москва).