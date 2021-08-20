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Испания - Сегунда 23:00 Альмерия 0 Овьедо 0
20 августа 11:55
автор: Николай Яременко

Legalbet помог игрокам получить 100 000 000 рублей от букмекеров

Международное спортивное СМИ Legalbet помогло вернуть пользователям 100 000 000 рублей.

“Компания Legalbet всегда придерживалась (и будет придерживаться) принципа честной игры. Если с пользователем Legalbet пытаются сыграть нечестно, мы подключаем свои ресурсы, чтобы уравнять шансы” - прокомментировал руководитель отдела Арбитраж.

По внутренней статистике компании, наиболее частые темы обращения пользователей:

-разблокировка денежных счетов (выплаты)

-перерасчет неверно рассчитанных ставок

-выплаты по отмененным ставкам

“Мы боремся за каждую несправедливо невыплаченную копейку” - комментирует руководитель направления Арбитраж Legalbet - “100 млн рублей - невероятная сумма, состоящая исключительно из сложных и спорных ситуаций, из которых пользователи не смогли бы (скорее всего) выйти самостоятельно”.

Благодаря тесному сотрудничеству с букмекерскими конторами, спорные ситуации решаются в максимально сжатые сроки: в частности, потому что многие букмекеры идут навстречу и стараются со своей стороны разобраться в каждой частной ситуации своих пользователей.

Legalbet – СМИ международного уровня, которое пишет об индустрии беттинга со всех сторон: игрокам помогаем разобраться в особенностях ставок на спорт и выбрать надёжного и легального букмекера, а профессионалам предоставляем площадку для обсуждений и возможность быть в курсе последних событий в бизнесе. В 2017-м Legalbet работал только в России, а сейчас проект получил признание и в других странах.

источник: Legalbet
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