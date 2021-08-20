Legalbet помог игрокам получить 100 000 000 рублей от букмекеров

“Компания Legalbet всегда придерживалась (и будет придерживаться) принципа честной игры. Если с пользователем Legalbet пытаются сыграть нечестно, мы подключаем свои ресурсы, чтобы уравнять шансы” - прокомментировал руководитель отдела Арбитраж.

“Мы боремся за каждую несправедливо невыплаченную копейку” - комментирует руководитель направления Арбитраж Legalbet - “100 млн рублей - невероятная сумма, состоящая исключительно из сложных и спорных ситуаций, из которых пользователи не смогли бы (скорее всего) выйти самостоятельно”.

Благодаря тесному сотрудничеству с букмекерскими конторами, спорные ситуации решаются в максимально сжатые сроки: в частности, потому что многие букмекеры идут навстречу и стараются со своей стороны разобраться в каждой частной ситуации своих пользователей.

Legalbet – СМИ международного уровня, которое пишет об индустрии беттинга со всех сторон: игрокам помогаем разобраться в особенностях ставок на спорт и выбрать надёжного и легального букмекера, а профессионалам предоставляем площадку для обсуждений и возможность быть в курсе последних событий в бизнесе. В 2017-м Legalbet работал только в России, а сейчас проект получил признание и в других странах.