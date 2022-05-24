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«WCT Nornickel Curling Cup» снова в Дудинке!

С 26 по 29 мая на ледовой арене «Таймыр», в городе Дудинка, Красноярского края, состоится традиционный международный турнир по керлингу «WCT Nornickel Curling Cup».
24 мая 2022 18:23
автор: Анастасия Ключникова

В этом году соревнования пройдут в шестой раз. Организаторы решили немного изменить формат турнира и устроить состязания между сильнейшими женскими и мужскими командами. К участию приглашены не только команды из России, но и международные, которые поборются за звание победителей «Арктического» кубка.

Россию на турнире будут представлять сразу несколько национальных команд. Среди них основа мужской сборной – команда Сергея Глухова и главная национальная женская сборная, скипом которой является Алина Ковалева. Также будут представлены две специально сформированных интернациональные команды – Интернэшнл (Тимофеев, Крушельницкий/Пиатти, Сола) и Россия/Беларусь (Самойлик, Дудко/Устинович, Торсунова). Кроме того, на льду «Таймыра» ждут специально сформированные звездные российские команды участников Олимпийских игр 2014 команду Анны Сидоровой и коллектив Алексея Стукальского.

Традиционно организатором соревнований стала Федерация керлинга России при поддержке компании «Норникель».

В этом году организаторы подготовили специальную программу, в рамках которой пройдет ряд спортивных и массовых мероприятий для горожан по разным видам спорта, включая мастер-классы по биатлону и лыжным гонкам.

В преддверии открытия «Международного арктического кубка» по керлингу «WCT Nornickel Curling Cup» в Дудинке состоится очередной турнир среди юных керлингистов. Соревнования пройдут с 25 по 28 мая на ледовой арене «Таймыр». В «Junior Nornickel Curling Cup» примут участие две команды из Дудинки, Красноярск и Кузбасс. «Junior Nornickel Curling Cup»позволяет молодым спортсменам получить соревновательный опыт, состязаясь с сильнейшими спортсменами в своей возрастной категории.

Одна из главных целей соревнований по керлингу: популяризация олимпийского вида спорта среди жителей региона, а также развитие спортивной инфраструктуры региона. Напомним, что керлинг в Дудинке один из самых популярных видов спорта среди молодежи, о чем свидетельствует открытие школы керлинга в 2016 году. Сегодня в секции занимаются более ста человек, многие из которых представляют регион на всероссийских соревнованиях.

Вот что говорит старший вице-президент компании «Норникель» Лариса Зелькова о предстоящем турнире:

«Наш ежегодный турнир по керлингу вырос из события в мета-событие: была построена арена «Таймыр», открылась школа керлинга, в которой занимаются все желающие, и уже дудинские команды участвуют в соревнованиях, а сам турнир по керлингу долгожданный спортивный праздник для жителей наших городов, журналистов и лучших спортсменов со всего мира. Ждем всех в Дудинке!

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев также прокомментировал предстоящие соревнования:

«В этом году наш традиционный турнир в Дудинке пройдет в шестой раз. Это достаточно значимая цифра и она показывает, насколько керлинг стал популярен в Красноярском крае. Ежегодно, благодаря большому вкладу и всесторонней поддержке со стороны компании «Норникель», соревнования получаются яркими, интересными и запоминающимися. Лучшие спортсмены со всего мира с большим желанием приезжают, чтобы сразиться за кубок самого северного турнира по керлингу. Многие из наших участников уже не первый год в Дудинке, что показывает их отношение к этому турниру и к региону в целом. В этот раз мы решили немного изменить формат соревнований, чтобы представить наш спорт в другом ключе. Не сомневаюсь, что соревнования пройдут на самом высочайшем уровне и станут настоящим праздником для всех жителей Таймыра».

источник: «Советский спорт»
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С 26 по 29 мая на ледовой арене «Таймыр», в городе Дудинка, Красноярского края, состоится традиционный международный турнир по керлингу «WCT Nornickel Curling Cup».
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