Ностальгия, или 5 крутых игр детства

В свое время Morrowind вызвал настоящий ажиотаж – его обсуждали все геймеры. В настоящий момент видеоигра стала классикой жанра, которая, однако, вовсе недружелюбна к современным игрокам. В Морровинде нет указателей, «встроенных GPS» и персонажей, которые ведут по сюжету за ручку. Напротив – здесь приходится додумываться до всего самому.

«Исполинская, богоподобная, великая игра» - такие слова были написаны на диске с одной из самых значимых проектов начала нулевых. Морровинд – легендарная видеоигра, которая подарила миру сотни мемов, десятки интересных персонажей и сотни неординарных локаций. По своей глубине проработки именно данная часть культовой серии регулярно занимает верхние строчки рейтингов.

Многие бывалые игроки с теплом вспоминают проекты начала нулевых, которые сейчас стали настоящей классикой, и приводят их в пример современным «поделкам, которые за руку ведут игрока к финалу». Рассмотрим пятерку олдовых видеоигр, ставших подлинными легендами индустрии.

Gothic

Нулевые были ознаменованы не только Морровиндом. У проекта был грозный конкурент, который в некоторых моментах просто не оставлял шансов сопернику. Речь идет, конечно же, о Готике. Данная видеоигра стала культовой по многим причинам, но главная из них – это живой и тщательно проработанный мир. Готика не захватывала сердце игрока своими масштабами. Напротив – она завоевывала любовь своей камерностью и детализацией.

Если в Морровинде все существующие NPC – это просто «болванчики», которые даже не спали, то в Gothic у каждого персонажа был свой «распорядок дня». NPC готовили еду, рассказывали байки, сражались и совершали другие жизненные действия. Готика насыщена именно жизнью, а не огромными территориями.

Все вышесказанное, конечно же, относится в равной степени к первым двум частям серии. Остальные номерные проекты «готической вселенной» не продемонстрировали «той самой атмосферы». Многие игроки до сих пор с ужасом вспоминают провальную Арканию, и ее есть за что винить, ведь никакого духа «той самой Готики» в ней не прослеживается.

GTA Vice City

Разумеется, можно было вспомнить и про San Andreas, но вышла данная игра позже другого, не менее культового предшественника. Вайс Сити – это город, который заворожил тысячи игроков по всему миру. Атмосфера восьмидесятых, преступные группировки, наркотрафик и интриги внутри мафии – все это GTA Vice City.

Большинство геймеров, которые начали свое знакомство с миром видеоигр в начале нулевых, вспомнят именно данную часть. В ней было все – возможность угонять машины, летать на вертолетах, переодеваться в рабочего и покупать жилье. Даже трудновыполнимые миссии, на которые уходил не один час, появились именно в Vice City. И все это – в великолепной атмосфере города, прообразом которого был Майями. Именно успех Вайс Сити вдохновил Рокстаров на разработку следующих частей культовой серии.

Need for Speed

Когда говорят «гонки», то геймер вспоминает отнюдь не Формулу-1. Каждый, кто хотя бы немного знаком с миром видеоигр, знает про легендарную серию гоночных симуляторов Need for Speed. Но лишь «старички» могут вспомнить лучшие части – Underground 1 и 2. Вышедшие в первой половине 2000-х, данные видеоигры стали классикой и доказали всему миру, что гонки – это полноценный жанр, а не развлечение на один вечер.

Атмосфера ночного города, безудержные гонки, насыщенные адреналином и тюнинг своей «тачки» - все это стало возможным именно благодаря NFS. Геймеры тех лет ночами напролет раз за разом проходили Underground, а в гостях – соревновались друг с другом в мастерстве вождения по дождливым улицам. Саундтрек – отдельная песня. Музыка в NFS бесподобна, и она внесла существенный вклад в популярность самой серии.

К сожалению, наследники легендарных первых частей NFS не подтвердили завышенные ожидания. В настоящий момент про Need for Speed вспоминают редко, а сам жанр гонок уже давно ушел в небытие.

Counter-Strike 1.6

Легендарная «каэска» - это вовсе не новомодный Global Offensive. Для большинства «олдовых» геймеров Counter Strike – это именно версия 1.6. Изначально являвшаяся модификацией к не менее легендарной Half-life, контра стала завсегдатаем на каждом домашнем компьютере и в каждом клубе. Мод стал настолько известным, что он полностью захватил внимание еще только зарождающейся субкультуры киберспорта. Настоящий культ возник именно в СНГ, где игра в КС сразу же отличала «своего от чужого».

Каэска обрела огромную популярность именно за счет версии 1.6. В настоящий момент графика оставляет желать лучшего, но геймер, который смотрит только на текстуры, должен обратить внимание и на механическую составляющую. По мнению многих «старичков», CS 1.6 остается непревзойденным идеалом в плане стрельбы и общего наполнения.

Другие шедевры прошлого

Указанная пятерка классики, конечно же, еще не все, что могли предложить нулевые. Невозможно объять необъятное. Можно с таким же успехом вспомнить про Arx Fatalis, Rayman, Quake, DOOM и другие замечательные проекты. Да что уж говорить – и «Как достать соседа» тоже является легендарной игрой, которая в свое время была на слуху у каждого геймера. Ностальгия – вещь достаточно интимная. У каждого игрока есть свой список любимых «миров» прошлого, которые вспоминаются с теплотой в сердце.

У современной индустрии видеоигр определенно есть, чему поучиться у «олдовых» проектов. По мнению многих закоренелых игроков, раньше в играх была душа, а теперь – лишь доллары. Но время никому не запрещает прикоснуться к классике и в настоящий момент – достаточно лишь скачать шедевры прошлого и ознакомиться с их наследием.