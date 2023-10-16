Головин получит специальную карточку в игре FC24

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин удостоится специальной карточки «Первопроходцев» в футбольном симуляторе FC24. Эта игра выпускается канадской компанией EA Sports и является правопреемницей серией игра FIFA.

27-летний россиянин попал в число торой команды «Первопроходцев». Там он составил компанию Криштиану Роналду, Рафаэлю Леао, Жоау Коселу, Гарри Кейну, Сон Хын Мину и многим другим. Всего в этот список попало 17 человек.

В нынешнем сезоне Александр Головин провёл в составе «Монако» семь матчей в Лиге 1, забил два мяча и стал автором одной результативной передачи.