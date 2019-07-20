Аршавин представлен в качестве легенды в PES 2020 - Советский спорт
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20 июля 2019 14:50КиберспортГичунцев Артур

Аршавин представлен в качестве легенды в PES 2020

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Бывший форвард сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин вошел в список легендарных игроков футбольного симулятора PES 2020 от японской компании Konami.

Напомним, 19-я часть игры Pro Evolution Soccer носит название eFootball PES 2020 и появится в свет 10 сентября.

Ранее стало известно, что место на обложке симулятора займет форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.

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