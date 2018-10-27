- Встречались и совсем парадоксальные случаи в любителях. Один раз на турнир поехал, там боксировал кто-то из Узбекистана, богатый очень. Бой идет и ему удар прилетает - бах! Он сел на пятую точку. По правилам счет идет "раз", "два", "три". А ему считали секунд, наверное, тридцать. Примерно так: "раз, ты как там, друг - хорошо?", "два, все в порядке?", "три, встать можешь?", и так далее. Потом еще на одном турнире было. Двое боксируют, один роняет второго и нокдаун. Судья одному говорит: "Иди в белый угол", - и начинает отсчитывать: «Раз, два». Потом поворачивается и продолжает отсчитывать уже другому боксеру: «Три, четыре». Я обалдел, когда такое увидел.