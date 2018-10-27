- Я до этого очень много смотрел боев поляка, следил за ним. У него огромный опыт, он способен терпеть десять раундов, искать варианты, а потом начинает работать как будто свежий. Опасный боксер. Плюс ажиотаж на арене, который сам Влодарчик нагонял. До взвешивания они встретились случайно с Муратом в гостинице, он руку так сильно сжал, сломать видимо хотел. Польские болельщики вели себя очень плохо, многие вообще по-свински. В общем, напряжение накапливалось. После первого раунда я сильно переживал. Во втором раунде из-за мощных ударов Мурата Влодарчик уже сковался, это было видно хорошо. А когда боксер скован, это значит, что бой долго не продлится. Плюс это один из немногих боев, когда у Мурата ничего не болело, тогда он был полностью готов к бою.