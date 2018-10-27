Текст: Сергей Фиш
История Мурата Гассиева
Как парень с окраины Владикавказа стал самым популярным боксером в России
Текст: Сергей Фиш
История
Мурата Гассиева
Как парень с окраины Владикавказа стал самым популярным боксером в России
По мнению газеты "Советский спорт", Мурат Гассиев стал лучшим российским боксером 2018 года. С двумя чемпионскими поясами он добрался до финала Всемирной боксерской Суперсерии, и бился за звание абсолютного чемпиона. Все это он успел сделать в свои 25 лет.

История этого успеха начинается с низов. Мы отправились по местам, где Гассиев родился и выроc - побывали в его дворе, школе, первом боксерском зале. Говорили с его соседями, учителями и первым тренером. Все это, чтобы выяснить, как человек, который впервые пришел в зал в 14, смог всего через девять лет стать чемпионом мира.
1
Казачья станица
Два поражения в начале карьеры
Аэропорт Владикавказа находится в 15 километрах от города, в печально известном Беслане. По дороге в столицу Северной Осетии есть поворот на станицу "Архонская". В этой станице в 1993 году родился Мурат Гассиев.



Аэропорт Владикавказа находится в 15 километрах от города, в печально известном Беслане. По дороге в столицу Северной Осетии есть поворот на станицу "Архонская". В этой станице в 1993 году родился Мурат Гассиев.

"Архонская" - казачья станица, ее основали еще в XIX веке. Первая достопримечательность этого места - стальной колхозник, который стоит на въезде. Возле него дети играют в футбол, вместо ворот две палки, воткнутые в землю. Большинство населения здесь - русские, осетин примерно треть. О связи двух народов напоминает табличка "Мир и дружба народам России".
"Архонская" - казачья станица, ее основали еще в XIX веке. Первая достопримечательность этого места - стальной колхозник, который стоит на въезде. Возле него дети играют в футбол, вместо ворот две палки, воткнутые в землю. Большинство населения здесь - русские, осетин примерно треть. О связи двух народов напоминает табличка "Мир и дружба народам России".
В одном из домов "Архонки" (так станицу называют местные жители) в 90-е годы жила семья Мурата Гассиева. Практически в одиночку всю семью содержала Залина Гассиева, мама Мурата. В станице Мурат Гассиев пошел в первый класс, здесь же попал в первую спортивную секцию, причем, не бокса, а дзюдо. Тренером Гассиева стал известный специалист Шамиль Абдулаев.
В начале нулевых семья Гассиева переехала в город Крымск, Краснодарского края. Переезд был недолгим - примерно через девять лет они вернулись в Осетию, и поселились уже во Владикавказе.

- Мы в ваше кино не попадаем?, - спрашивают бывшие соседи Гассиевых. - Вы квартиру Мурки, наверное, ищете? Они вот здесь на втором этаже жили, снимали квартиру. Мурик тут жил вместе с его мамой Залиной и братом Давидом.
- Мы в ваше кино не попадаем?, - спрашивают бывшие соседи Гассиевых. - Вы квартиру Мурки, наверное, ищете? Они вот здесь на втором этаже жили, снимали квартиру. Мурик тут жил вместе с его мамой Залиной и братом Давидом.
Пятиэтажка, где жил Гассиев, находится на окраине Владикавказа. Цены на квартиры здесь одни из самых низких в городе. По словам соседей, в начале 2000-х двушку здесь можно было снять за 7-8 тысяч рублей. Зарплата в городе была меньше, в среднем - 5 тысяч. В семье Мурата Гассиева постоянно работала только его мама, брат Давид иногда подрабатывал грузчиком. В боксерский зал, который находится в другом районе, Гассиев обычно ходил пешком - денег у него не хватало на проезд в маршрутке.
Зал, где тренировался Гассиев, называется "Ариана".
Отсюда вышли практически все осетинские чемпионы.
Тут работают известные тренеры Виталий Сланов и Алик Тедеев.
Зал, где тренировался Гассиев, называется "Ариана".
Отсюда вышли практически все осетинские чемпионы.
Тут работают известные тренеры Виталий Сланов и Алик Тедеев.
Мурат Гассиев впервые пришел в зал в 14 лет. Из-за позднего возраста брать его не хотели. После уговоров посмотреть его согласился тренер Виталий Сланов.
- Когда Мурата привели к нам в первый раз, мы были в зале всем тренерским составом. Тогда набора уже не было, но они просили очень настойчиво, и мы решили его посмотреть. Сразу поставили его в спарринг. Он мужественно боксировал и было заметно, что есть в нем что-то неординарное. Хотя выделялся он больше своим старанием. В общем, мы решили его взять.
Виталий Сланов
Боксерский зал "Ариана"
Боксерский зал "Ариана"
"Ариана".
Раздевалка
"Ариана". Раздевалка
Боксерский зал "Ариана" находится недалеко от железнодорожного вокзала Владикавказа. Внешне это обычный рабочий зал, без изысков. Сегодня на дверях и стенах в зале висят плакаты и постеры с Гассиевым, но начало его карьеры было не безоблачным: по словам Виталия Сланова, он засомневался в Гассиеве уже после первых соревнований.

Боксерский зал "Ариана" находится недалеко от железнодорожного вокзала Владикавказа. Внешне это обычный рабочий зал, без изысков. Сегодня на дверях и стенах в зале висят плакаты и постеры с Гассиевым, но начало его карьеры было не безоблачным: по словам Виталия Сланова, он засомневался в Гассиеве уже после первых соревнований.
- Он проигрывать начал. В его первом бою по любителям я вообще его снял, это был ужас. Чемпионат Осетии он проиграл, потом еще повезли его в Приднестровье, хорошо подготовили, а он снова проиграл и очень плохо боксировал. Я тогда даже засомневался немного...Но потом был резкий скачок и пошли победы.
Виталий Сланов
Об этих поражениях нам рассказал и сам Гассиев. Мы встретились с ним в Москве, перед его поездкой в Северную Осетию.
- Мой первый бой? Помню. Мне тогда так наваляли, я до сих пор забыть не могу. Соревнования были как раз в зале, где я тренировался. Со всего города туда приехали боксировать. Это было всего через пару месяцев, после того как я в зал в первый раз пришел. Ну и мне начистили тогда, как положено. Второй бой я тоже проиграл, а потом все, пошло потихоньку. Там нокаут, там победа и так далее.
Мурат Гассиев
С победами Гассиева и его тренера Виталия Сланова бокс в Осетии получил популярность. Сюда приезжают за опытом боксеры из Китая, в одной из комнат в зале "Ариана" поселили кубинского боксера. Сегодня в своем первом зале тренируется и сам Гассиев: после операции на плече он долгое время находится во Владикавказе и здесь же набирает форму. После этого он должен поехать в США, в тренировочный лагерь Абеля Санчеса.

Боксеры и тренеры
зала "Ариана"
Боксеры и тренеры
зала "Ариана"
2
Короткая карьера в любителях
Переход в профессионалы
Любительская карьера Мурата Гассива была короткой. За четыре года его максимальным достижением стала победа в турнире имени Павлюкова в Анапе. По словам Виталия Сланова, потенциал у Гассиева был, но его часто засуживали.
- Однажды, когда я был не в России, мне позвонили и сказали, что Мурата засудили и он проиграл. Тогда это был только третий или четвертый его бой. Проблемы с судейством были и после, вообще периодически мы сталкивались с этим. У Мурата были все шансы добиться успеха по любителям, но его засуживали. Перед Европой, на чемпионате России по молодежи, был бой, и Мурату на последней секунде дали предупреждение. Он вел одно очко, а предупреждение - минус два. В итоге, он проиграл, а его соперник потом выиграл первенство Европы.
Виталий Сланов
Виталий Сланов и Мурат Гассиев
По словам Гассиева судейские ошибки (или предвзятое судейство) встречались постоянно. Были и очевидно подставные поединки.
- Был случай на <чемпионате> России когда боксировал. В финале выхожу на первый раунд. Хорошо боксирую, сажусь во время перерыва и спрашиваю какой счет. Говорят: "Ноль-ноль". Ладно. Выхожу на второй раунд, думаю, надо прибавить - ноль-ноль же. Опять бью ему раз, два, три. Сажусь в перерыве, снова спрашиваю: «Какой счет?», - отвечают: «Ноль-ноль». Ладно. В третьем раунде боксирую - раз, два, три, четыре. Он мне раз и все - счет "два-ноль" в его пользу. Проиграл и домой потом двое суток возвращался на поезде.
Мурат Гассиев
Виталий Сланов
и Мурат Гассиев
- Встречались и совсем парадоксальные случаи в любителях. Один раз на турнир поехал, там боксировал кто-то из Узбекистана, богатый очень. Бой идет и ему удар прилетает - бах! Он сел на пятую точку. По правилам счет идет "раз", "два", "три". А ему считали секунд, наверное, тридцать. Примерно так: "раз, ты как там, друг - хорошо?", "два, все в порядке?", "три, встать можешь?", и так далее. Потом еще на одном турнире было. Двое боксируют, один роняет второго и нокдаун. Судья одному говорит: "Иди в белый угол", - и начинает отсчитывать: «Раз, два». Потом поворачивается и продолжает отсчитывать уже другому боксеру: «Три, четыре». Я обалдел, когда такое увидел.
Мурат Гассиев
На сборах в Казахстане. Мурат Гассиев слева
На сборах в Казахстане.
Мурат Гассиев слева
После этого Мурат Гассиев перешел в профессионалы. Это решение он принимал вместе с Виталием Слановым.
- Мы собрались вместе и решили, что проблемы с засуживанием боксеров будут все время продолжаться. Мурат не был первым, у нас уже были боксеры, которых засуживали. К примеру, Батраз Баскаев, которого засуживали везде просто. Он выигрывал у сильнейших, но ему не отдавали побед — все время он был на вторых ролях. В общем, побеждали только боксеры с протекцией. В итоге, я предложил Мурату перейти в профессионалы. Он согласился сразу.
Виталий Сланов
3
Кошмар в дебютном поединке
Мурат Гассиев перешел в профессионалы в 17 лет. За пять лет карьеры он провел 24 боя и стал чемпионом мира по IBF. Еще через год выиграл второй пояс по WBA.

Контракт по профессионалам Гассиев подписал с компанией "Урал бокс промоушен". Ее владелец - Евгений Вайнштейн. Директор компании Алексей Васильев занимается, в том числе, поиском боксеров. Обратить внимание на Гассиева его убедил Виталий Сланов. К тому моменту компания уже подписала одного боксера из "Арианы" - Хетага Козаева. Потенциал Гассиева решили проверить в спарринге с Козаевым, который был старше на три года, с опытом в профессионалах и сумасшедшим ударом.
Алексей Васильев
(в центре)
Алексей Васильев в центре

- Я пытался обратить внимание "Урал Бокс Промоушен" на Мурата. На тот момент они уже работали с Хетагом Козаевым, и я решил поставил Мурата против него. То, что Хетаг был лучше в тот момент, ни о чем не говорит. Мурат был младше, ему было 16, а Хетагу 19 лет. Кроме того, у Козаева было намного больше опыта. Мурат мужественно стоял против него. Алексей Васильев отметил это. Он поговорил с Евгением Вайнштейном и они стали работать с Муратом.
Виталий Сланов
Гассиев не знал, что от его спарринга с Козаевым зависит его переход в профессионалы.

(На фото Хетаг Козаев)

Гассиев не знал, что от его спарринга с Козаевым зависит его переход в профессионалы.

(На фото Хетаг Козаев)

- Меня никто перед спаррингом с Хетагом не предупреждал, что это будет какой-то тест или вроде того. Я просто пришел на тренировку и все. Сказали - спарринг, и я спарринговал как мог на тот момент. Потом сказали, что вот есть предложение так и так. Я ответил - хорошо, поехали в Челябинск.
Мурат Гассиев
Когда "Урал бокс промоушен" предложил Гассиеву контракт, встал вопрос с постоянными поездками в Челябинск, где работала компания. Виталий Сланов убеждал семью Мурата, затем директора его школы.

Школу, где учился Гассиев, можно назвать рядовой для Осетии. Это маленькое одноэтажное здание - окна спортзала заложены кирпичом, снаряды на спортплощадке в облезлых цветах осетинского флага. Семья Гассиева искала условий получше, но Мурата взяли только в эту школу.
Школа Мурата Гассиева
Школа Мурата Гассиева
Спортивная площадка
за школой
Мурата Гассиева
Спортивная площадка за школой Мурата Гассиева
В холле школы на стене нарисован герой нартского эпоса (осетинского фольклора). Напротив - угол с фотографиями известных учеников школы. В самом верху - снимок Гассиева.
- Тренер Виталий Константинович и мама Мурата пришли ко мне. Мурату нужно было ехать в Челябинск на тренировки, они говорили о его спортивной карьере и так далее. Я не хотела отпускать, хороший был мальчик. Это был разговор на повышенных тонах. Перед уходом Виталий Константинович остановился у двери и сказал: "Вы еще увидите!".
Ирина Кочиева, директор школы
Гассиев подписал контракт с "Урал бокс промоушен" в 2010 году. Спустя год он провел свой первый бой в профессионалах во Владикавказе. Его соперником был Роман Мирзоев, который на тот момент имел три поражения и ноль побед.

Роман Мирзоев
- Оказалось, что мы рискнули, выставив Мурата против Мирзоева. Он тогда чуть не проиграл.
Виталий Сланов
По словам Гассиева бой против Мирзоева - самый сложный в его карьере.
- Это был кошмар - самый тяжелый поединок в моей жизни. У него на тот момент было три поражения и ноль побед. Я вышел, думаю, сейчас я его накажу. Боксирую и раз - я попал. Он болтанулся и я полетел. Бью, бью, силы уже заканчиваются, а он все стоит. Прошла где-то минута от начала боя, а я уже без сил. Он потом мне столько насовал ударов - и туда, и отсюда, я до сих пор помню. Еле-еле тогда выиграл.
Мурат Гассиев
4
Первые деньги и серебристая "девятка"
Первые деньги Гассиев заработал на турнире имени Павлюкова в Анапе. Это было 700 долларов. Когда он перешел в профессионалы, гонорары были существенно ниже.
- Впервые я поехал на крупный турнир в Анапу. Выиграл тогда у казаха, уронил его, а потом еще у ирландца - тоже явно снял. В финале встретился с первым номером сборной России по молодежи и тоже выиграл. Тогда заработал самые большие деньги в своей жизни - 700 долларов. Приехал домой во Владикавказ, у брата тоже деньги были, и мы купили серебристую «девятку» поддержанную за 120 тыс. рублей.
Мурат Гассиев





За первый бой по профессионалам против Романа Мирзоева Гассиев заработал 15 тыс. рублей. Весь гонорар он отдал маме.

За первый бой по профессионалам против Романа Мирзоева Гассиев заработал 15 тыс. рублей. Весь гонорар он отдал маме.

- Мой первый гонорар в профессионалах - 15 тыс. рублей. Как сейчас помню, дали три бумажки по "пятерке". В 17 лет... такие бабки заработал. Я тогда домой прямо в боксерках побежал. Прибегаю, сразу на кухню - и деньги на стол кинул. Говорю: «Вот, мам, это тебе». Потом, правда, 5 тыс. рублей обратно попросил на кроссовки и джинсы. Очень хотелось купить, а для нас тогда это были правда большие деньги...Вообще, в самом начале карьеры в профессионалах, в среднем за бой мне платили 15-18 тыс. рублей. Потом, где-то за шестой бой, заработал целых 35 тыс. рублей. Я, на самом деле, никогда о деньгах не думал. Просто тренировался и боксировал. Платят - ну, хорошо.
Мурат Гассиев
Спустя два года после дебютного боя, Гассиев провел реванш с Мирзоевым. На тот момент у Мурата уже был опыт из 12 боев, и победа была легкой.
После реванша с Мирзоевым, следующий поединок Гассиев провел с Ивицей Бачуриным. По словам его тренера Сланова, они очень сильно рискнули, когда выставили Гассиева на этот бой.

- Это был конкурентный и тяжелый бой. Он проходил в Челябинске. Бачурин тогда уже был в рейтингах во всех организациях, у него рекорд был 18-1. Мурату тогда было 19 лет, а бой был 12-раундовый. В таком возрасте тяжело выдержать такую дистанцию.
Виталий Сланов
После Бачурина Гассиев встречался с Ислаилом Абдулом, Георгием Тевдорашвили, Даниилом Перетятько и Леоном Хартом. Во всех поединках одержал уверенные победы.
Первого известного соперника Гассиеву предлагали в 19 лет. Это был Дмитрий Кудряшов, по словам Виталия Сланова, тогда они отказались от поединка. Позже снова были переговоры о поединке, но уже не захотела команда Кудряшова.

- Нам предложили бой с Дмитрием Кудряшовым, и я тогда сказал - вы что? А потом, когда Мурат был готов и набрался опыта - не захотели они.
Виталий Сланов
Ключевой поединок для Гассиева - бой против француза Энджина Каракаплана. Он состоялся 31 октября 2014 года во Владикавказе, на кону был пояс IBF Intercontinental.
Ключевой поединок для Гассиева - бой против француза Энджина Каракаплана. Он состоялся 31 октября 2014 года во Владикавказе, на кону был пояс IBF Intercontinental.
К этому поединку Гассиев готовился уже в США в тренировочном лагере Абеля Санчеса. Теперь во время его боев практически всегда в углу находились два тренера - сам Санчес и Виталий Сланов.

За бой с Каракапланом Гассиев заработал 10 тыс. долларов.


После этой победы, Гассиеву потребовалось еще пять боев до чемпионского поединка. Все эти бои он провел в США, но чемпионский пояс получил в России.

За бой с Каракапланом Гассиев заработал 10 тыс. долларов.После этой победы, Гассиеву потребовалось еще пять боев до чемпионского поединка. Все эти бои он провел в США, но чемпионский пояс получил в России.
5
От Лебедева до Усика
О Гассиеве заговорили перед поединком с легендой отечественного бокса Денисом Лебедевым. К чемпионскому бою Гассиев подошел в 23 года, считали, что бой к опытным Лебедевым сломает ему карьеру.

В тренерском штабе Гассиева смотрели иначе. У Мурата были уверенные спарринги с Марко Хуком и другими тяжеловесами. Одного из них, после спарринга с Гассиевым, увезли в госпиталь.
- Мы же видели на какой стадии развития и в какой форме находился Мурат перед боем с Лебедевым. Мы ездили в Германию на спарринги с Марком Хуком, и Мурат выглядел лучше, хотя ему тогда было всего 20 лет. Потом был еще спарринг с Эрнандесем, чемпионом по IBF, тоже Мурат смотрелся выгоднее. Еще одного спарринг-партнера, который раньше работал с Хуком, после встречи с Муратом вообще в госпиталь увезли. В общем, мы понимали, что Мурат готов к бою с Лебедевым. Да, опыта у него было меньше, но и свои козыри были.
Виталий Сланов
По словам Виталия Сланова, чем ближе был бой с Лебедевым, тем очевиднее вырисовывались шансы Гассиева для публики. "Вероятно, это осознавала команда Лебедева - за несколько дней до боя они изменили условия", - сказал Сланов. В итоге, вместо двух поясов на кон поставили один - по IBF. Судейский состав тоже изменили.
- Все это было неожиданным, я думаю люди вокруг Дениса стали понимать, что Мурат - не проходной соперник, и засуетились. В последний момент поменяли судей. Мы пытались связаться со старыми, которые были утверждены, но не могли дозвониться. Мы бы все равно согласились на бой, он нам был очень нужен, и мы были уверены в Мурате.
Виталий Сланов
В поединке Гассиев отправил Лебедева в нокдаун уже в пятом раунде, но бой прошел всю дистанцию. Судью вынесли решение в пользу Гассиева. После поединка Лебедев сказал, что не понимает, как его знакомый судья Александр Калинкин мог отдать победу его сопернику. Сам Калинкин затем заявил, что команда Лебедева задерживала ему выплаты за тот бой.

За бой с Лебедевым Гассиев заработал 80 тыс. долларов. Он поехал в Чечню и купил себе машину.
- Я на эти деньги Toyota Camry себе купил, остальное маме отдал. За машиной в Чечню поехал, там было дешевле на 100 тысяч, чем в ближайшем автосалоне в Минеральных Водах. Позвонил в салон, мне владелец не поверил, что я еду. Я приехал, а он говорит - «Неужели это ты?!» В итоге еще 100 тысяч скинул, и подарил мне резиновые «полики».
Мурат Гассиев
После боя с Лебедевым у Гассиева долго не было боев. Искали соперника из Топ-10 рейтинга его весовой категории, но желающих не было.
- Мы не могли провести поединок со средним боксером, а из сильнейших никто не соглашался на бой. Мы даже стали думать может с кем-то побоксировать из весовой категории выше…Поэтому когда Суперсию предложили, Мурат первый согласился.
Виталий Сланов
Первым соперником в Суперсерии стал поляк Кшиштоф Влодарчик. Этот поединок Сланов называет эмоционально самым сложным. Перед боем он опасался, что Влодарчик покажет неожиданные сюрпризы. При этом Гассиев подошел к этому поединку в идеальной форме.

Первым соперником в Суперсерии стал поляк Кшиштоф Влодарчик. Этот поединок Сланов называет эмоционально самым сложным. Перед боем он опасался, что Влодарчик покажет неожиданные сюрпризы. При этом Гассиев подошел к этому поединку в идеальной форме.

- Я до этого очень много смотрел боев поляка, следил за ним. У него огромный опыт, он способен терпеть десять раундов, искать варианты, а потом начинает работать как будто свежий. Опасный боксер. Плюс ажиотаж на арене, который сам Влодарчик нагонял. До взвешивания они встретились случайно с Муратом в гостинице, он руку так сильно сжал, сломать видимо хотел. Польские болельщики вели себя очень плохо, многие вообще по-свински. В общем, напряжение накапливалось. После первого раунда я сильно переживал. Во втором раунде из-за мощных ударов Мурата Влодарчик уже сковался, это было видно хорошо. А когда боксер скован, это значит, что бой долго не продлится. Плюс это один из немногих боев, когда у Мурата ничего не болело, тогда он был полностью готов к бою.
Виталий Сланов
Мурат Гассиев победил Влодарчика нокаутом в третьем раунде. Следующий поединок Гассиев провел в Сочи против кубинца Юньера Дортикоса. По словам Виталия Сланова, для него этот поединок выглядел проще, чем с Влодарчиком: тренер знал Дортикоса еще с детства.
- Я его еще с юниоров знаю, много раз был на Кубе и видел его бои. Потом в Европе очень часто пересекались. Даже на видео перед боем, где Дортикос просматривает поединок Мурата, он показывает пальцем на экран и говорит: «Этот очень хорошо меня знает». Что касается плана на бой - действовать вторым номером и прибавить в поздних раундах, мне это не понравилось изначально. Хотя если Мурат выиграл, значит план был правильный.
Виталий Сланов
После боев с Влодарчиком и Дортикосом стали писать, что Гассиев начал получать миллионные гонорары за свои бои. Сам Мурат удивляется этому.
- Я когда слышу, что говорят «за этот бой твой гонорар был 1 млн долларов или больше», меня это удивляет. Вообще, не знаю откуда такие цифры берутся. Лебедеву, говорят, заплатили за бой со мной 400 тыс. долларов. Откуда они знают? Тогда мой гонорар за бой с Влодарчиком или Дортикосом был меньше, чем у Лебедева за бой со мной. Вообще, пишут, что мы зарабатываем намного больше, чем есть на самом деле. Мой гонорар за финал Суперсерии тоже сильно преувеличен.
Мурат Гассиев
В финале Суперсерии Гассиев бился с украинцем Александром Усиком. Этот бой он проиграл и поражение стало первым в профессиональной карьере. В поединке, по словам Гассиева, он порвал связки левого плеча, но травму он не считает главной причиной поражения.

- До боя с Усиком мне просто нужно было тренироваться еще больше. Не на сто процентов, а на двести. Я знаю, что я мог отбоксировать лучше. Я уверен.
Мурат Гассиев
После боя журналисты критиковали действия тренера Абеля Санчеса. В трансляцию попадали только его общие фразы "соберись", "давай уже", "вперед" и так далее (в это же время тренер Усика подсказывал своему боксеру, как именно надо двигатья и с какой стороны пробивать защиту Мурата).
Но сам Гассиев свою команду не критикует, и на все вопросы отвечает, что его угол во время боя с Усиком "отработал на десять из десяти".
- Воду наливали, лед клали, подсказывали – на 10 из 10 отработали, в общем.
Мурат Гассиев
В финале против Усика в углу Гассиева неожиданно не оказалось его первого тренера Виталия Сланова. Был только Абель Санчес. Никаких объяснений этому дано не было, но в кулуарах говорили о разногласиях между мексиканским и российским тренерами.
Еще после боя появилась информация о том, что Гассиев вышел на ринг с серьезной травмой плеча. Это могло бы объяснить скованность Мурата в главном бою в его карьере, но Гассиев о возможной травме говорить отказывается и искать оправдания своему поражению - тоже.
По планам Мурат Гассиев должен вернуться на ринг ориентировочно в апреле-мае этого года. Поединок должен состоятся с соперником из ТОП-10 первого тяжелого веса, - этого хочет сам Гассиев. В поединке со средним оппонентом он не видит смысла.

Оптимистично высказался глава Федерации бокса России Умар Кремлев (именно он организовывал последние два поединка Гассиева): он сказал что будет добиваться реванша с Александром Усиком. По словам Кремлева, эта встреча может состоятся уже через два-три боя Гассиева.
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