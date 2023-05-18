Наводнение утопило рекорд Доменикали

Дожди затопили Эмилию-Романью и отменили гонку

Еще после первого удара стихии на минувшей неделе за проведение гонки стало как-то тревожно, когда в гостиницах Болоньи начали отменять брони. Наводнение затронуло и базу «АльфаТаури» в Фаэнце, и команде пришлось выступить с официальным заявлением. Тем более, что в первом наводнении пострадали и семьи некоторых сотрудников «АльфаТаури». Но организаторы Гран-при Эмилии-Романьи были уверены, что все обойдется. Инфраструктура автодрома была не затронута, логистика не нарушена, дороги, ведущие в Имолу, не пострадали. Поэтому компания-промоутер и выступила с заявлением, что гонка состоится в намеченные сроки.

Но у природы были свои планы. Начиная с понедельника, дожди лили с новой силой, реки области вышли из берегов. По данным метеорологов, за двое суток выпало по разным данным до половины месячной нормы осадков. И теперь под ударом стихии оказался и паддок. Сотрудникам команд было запрещено выходить на трассу, а потом власти региона, осознавая масштаб бедствия, начали просить о том, чтобы вовсе отменить гонку. Да, у «Формулы-1» есть возможности организовать и провести этап, но будет ли правильным занимать службы спасения на автодроме, когда их помощь нужна в других местах. Причем подчас каждая пара рук востребована в борьбе со стихией, которая уже унесла несколько человеческих жизней.

По данным источников, близких к паддоку, после непродолжительных обсуждений, сомнений в принятом решении не было – шестой этап чемпионата был отменен. Все команды и пилоты поддержали это решение, понимая сложность ситуации. Причем этап именно отменен. О переносе на другие сроки речи не было – его просто потом некуда вставить в календарь сезона. Такая получилась обратная сторона сверхплотного календаря сезона, обещающего быть, но не ставшего рекордным.

Доменикали каждый год проделывает этот трюк

Даже после отмены из-за пандемийных ограничений гонки в Китае, этот сезон по-прежнему оставался рекордным по продолжительности. Никогда в истории «Формулы-1» еще не было 23 гонки в чемпионате. Теперь можно официально сказать – рекорда не будет. 22 этапа было и в прошлом, и в позапрошлом году.

Если дистанцироваться от всех трагических моментов, сопровождающих гоночный этап в Имоле, то сократившийся календарь, хотя бы на одну гонку, принес облегчение командам. Не случайно равно как руководство чемпионата анонсирует расширение календаря (звучали цифры 25, а то и 30 гонок в сезоне), так руководство команд говорит о необходимости адекватного подхода и сокращении гонок.

« Каждый год Доменикали проделывает этот трюк. Он говорит: «Мы не можем поехать в Сильверстоун. И в Монцу. Но нельзя нам их потерять. А как насчет Лас-Вегаса? Давайте, поедем туда. А еще Майами. Отлично, и туда тоже поедем. «Формула-1» находит отличные места, тяжело отказать, но в определенный момент приходит пресыщение», - цитирует Хорнера The Financial Times.

Руководитель «Ред Булл» назвал 23 этапа в сезоне безумным числом, отметив, что 18 вполне бы хватило. Кого услышат раньше? Тенденция говорит о том, что не Хорнера. Ранее Доменикали уже говорил о возможном проведении 25 этапов уже в 2024 году.

По дороге в Монте-Карло

Следующим в календаре чемпионата идет гоночный этап, прозванной жемчужиной «Формулы-1» - Гран-при Монако. Узкие улицы Монте-Карло, блеск и гламур Европы, история Гран-при, начавшаяся задолго до «Формулы-1», еще в 1929 году – все это Монако. Победа здесь – одна из составляющих «тройной короны» автоспорта. Она ценится выше победы на любом другом этапе.

Специфика трассы подразумевает то, что команды не привезут сюда анонсированные обновления, оставив их для классики – Гран-при Испании в Барселоне, трассы, на которой регулярно проходили предсезонные тесты. А если добавить, что прогноз погоды обещает дождь и в Монако, к счастью, не такой проливной, то работы механикам в дни гоночного уик-энда может существенно прибавится. Так и в ясную погоду аварий немало.

Пока также неизвестно будет ли в Монако опробован новый формат квалификации. В «Пирелли» ничего не сказали и о тестах новых дождевых шин, для которых не нужны грелки. Они должны появиться в «Формуле-1» с 2024 года. Возможно это все также отложат до Барселоны.

А пока команды меняют адреса на навигаторах своих трейлеров, перенаправляя их в Монте-Карло, надеясь, что анонсированная забастовка французских энергетиков, пообещавших в рамках акции «100 дней гнева» сорвать гонку, не помешает проведению этапа.