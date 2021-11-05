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Битва претендентов в гостях у Переса
05 ноября 17:30
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Formula1.com

Битва претендентов в гостях у Переса

«Формула-1» возвращается на автодром братьев Родригес в столице Мексики.

В чемпионате мира наступают самые горячие дни. Три уикенда подряд гонки пройдут на трех разных континентах.

Серию откроет первый в истории Гран-при Мехико. Конечно, автодром братьев Родригес уже 12 раз принимал гонки, но они именовались в честь страны Гран-при Мексики. Изменение названия связано с тем, что теперь этап проводится под патронажем городских властей.

Трасса в Мехико расположена на самой большой высоте над уровнем моря в Формуле 1 — 2285 метров. Это сказывается на работе силовых установок и аэродинамике машин. Из-за пониженного атмосферного давления болиды настраивают на максимальный уровень прижимной силы. Осадков по ходу уикенда не ожидается, по предварительным прогнозам температура будет в районе 23 градусов Цельсия.

На автодроме братьев Родригес две независимых зоны DRS и одна дополнительная между третьим и четвертым поворотами. ФИА будет аннулировать время при выезде за пределы трассы в 11-м повороте. А при выезде в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м и 8-м поворотах Международная федерация предписывает возвращение по определенной траектории.

Длина круга 4304 м, количество кругов 71, расстояние между линиями старта и финиша 230 м, гоночная дистанция 305 354 м (4304×71−230).

«Пирелли» привезла на этап составы шин C2, C3 и C4 — самое популярное сочетание в этом сезоне. В гонке предположительно основными будут составы C2 («хард») и C3 («медиум»). Лидеры попытаются пройти в третий сегмент квалификации на «медиуме», чтобы избежать старта на C4 («софте») в гонке.

«Ред Булл» считают фаворитом

В 2019 году гонку в Мексике выиграл Льюис Хэмилтон, а в 2020-м она не состоялась из-за пандемии. Впрочем, фаворитом на этой трассе в последние годы считается Макс Ферстаппен. Пилот «Ред Булла» побеждал здесь в 2017-м и 2018-м. Да и в последней гонке в Мехико нидерландец показал в квалификации лучшее время, но ему помешали штраф на решетке и происшествия на первых кругах.

Хорошие шансы в домашней гонке у Серхио Переса, которого будут горячо поддерживать трибуны. Но в текущей ситуации «Ред Булл» может поставить выше свои командные интересы. Ферстаппен ведет борьбу за победу в чемпионате мира и указания поменяться позициями на треке вполне возможны.

«Я не вижу особого смысла обсуждать это сейчас, — приводит слова Переса Motorsport. — Посмотрим, где мы окажемся в субботу. Нет никакой гарантии, что мы окажемся в таком положении. Я думаю, что это будет большая проблема для нас, как для команды. Но мы еще ни о чем не говорили».

Мексиканец добавил, что не готов заранее отказаться от победы: «Я почти уверен, что вся команда «Ред Булл», все хотят, чтобы я выиграл в эти выходные. Все полны энтузиазма, все в моей команде, болельщики. Это особенное место для нас. И сражение будет напряженным».

Сами же претенденты на титул ответили на вопросы о возможности столкновения в последних гонках, какие бывали в прошлые годы между претендентами. Противостояние Хэмилтона и Ферстаппена сейчас часто сравнивают со сражениями между Айртоном Сенной и Аленом Простом. В 1989 и 1990 годах их аварии решали судьбу победы в чемпионате.

«Я не думаю о предыдущих исторических сражениях между двумя гонщиками, о том, что бы они сделали, — отметил Ферстаппен. — Это в прошлом. Я сосредоточен на том, что должен сделать на трассе, на том, чтобы выложиться по максимуму. В конце концов, благодаря этому и выигрываешь титул. Нужно стараться набрать как можно больше очков, и конечно пытаться победить своего соперника».

«Я никогда не побеждал в чемпионате таким путем, и мы никогда не хотели так делать, — сказал Хэмилтон. — Я хочу побеждать правильно, благодаря своему мастерству, решимости и упорному труду.

И проигрывать я тоже хочу правильно, с достоинством, зная, что выложился на все сто, и работая изо всех сил».

Расписание Гран-при Мехико (по московскому времени)

5 ноября. 20:30. Первая практика

6 ноября. 00:00. Вторая практика

6 ноября. 20:00. Третья практика

6 ноября. 23:00. Квалификация

7 ноября. 22:00. Гонка

источник: «Советский спорт»
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