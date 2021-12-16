В «Мерседесе» отказались от апелляции и церемонии ФИА

Заявление «Мерседеса»

Команда «Мерседес» в четверг выпустила обращение к болельщикам и сообществу «Формулы 1». Она заявила, что отзывает свою апелляцию на результаты Гран-при Абу-Даби.

Концовка последней гонки сезона-2021 в минувшее воскресенье получилась скандальной. На последнем круге после завершения периода сейфти-кара, вызванного аварией Николаса Латифи, был дан рестарт. Это позволило Максу Ферстаппену на свежих шинах «софт» обогнать пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на изношенном «харде», выиграть гонку и выйти вперед в личном зачете чемпиона мира.

Немецкая команда была возмущена действиями дирекции гонки в тот момент, а именно: избирательным разрешением для пилотов, отставших на круг, вернуться в один круг с лидерами и рестартом сделанным, когда пелотон еще не собрался полностью. По мнению «Мерседеса», при четком соблюдении правил гонка должна была закончиться за машиной безопасности. В таком случае Хэмилтон бы выиграл заезд и стал чемпионом мира.

«Мы покинули Абу-Даби, не веря тому, чему стали свидетелями, — говорится в заявлении «Мерседеса». — Проигрывать гонку – это, конечно, часть игры, но совсем другое дело – терять веру в гонки.

Вместе с Льюисом мы тщательно продумали, как реагировать на события финала сезона «Формулы 1». Мы всегда руководствовались нашей любовью к этому спорту и считали, что каждое соревнование нужно выигрывать заслуженно. В воскресной гонке многие, в том числе и мы, чувствовали, что все сложилось не так.

Причина, по которой мы опротестовали результат гонки в воскресенье, заключалась в том, что правила машины безопасности трактовались по-новому. Это повлияло на результат гонки, в которой Льюис лидировал и был на пути к победе в чемпионате мира.

Мы подавали протест в интересах спортивной справедливости, и с тех пор ведем конструктивный диалог с ФИА и «Формулой 1» для внесения ясности. Чтобы все участники знали правила, по которым они участвуют в гонках, и то, как правила будут проводиться в жизнь. Мы приветствуем решение ФИА создать комиссию для тщательного анализа произошедшего в Абу-Даби и для повышения уровня прозрачности правил, управления и принятия решений в «Формуле 1». Мы также приветствуем, что команды и пилотов пригласили участвовать в этом процессе.

«Мерседес» будет активно работать с этой комиссией, чтобы построить лучшую «Формулу 1» – для каждой команды и каждого болельщика, которые любят этот спорт так же сильно, как и мы. Мы берем на себя ответственность за этот процесс с ФИА и отзываем апелляцию».

ФИА доработает правила к следующем сезону

Своим заявлением «Мерседес» поддержал инициативу Всемирного совета по автоспорту, о которой было объявлено днем ранее. Совет признал, что случившееся в Абу-Даби портит имидж Ф1.

«Обстоятельства, связанные с использованием машины безопасности после инцидента с Николасом Латифи, и общение между дирекцией гонки и командами вызвали недоумение со стороны команд «Формулы 1», гонщиков и болельщиков, — говорится в заявлении Совета, опубликованном на сайте ФИА. — Эти споры омрачают имидж чемпионата и должное празднование первого титула чемпиона мира в личном зачете, выигранного Максом Ферстаппеном, и восьмого подряд титула в Кубке конструкторов, завоеванного «Мерседесом».

Получив отчет о последовательности событий, имевших место после инцидента на 53-м круге, и в постоянном стремлении к улучшению, президент ФИА предложил Всемирному совету по автоспорту провести подробный анализ с участием всех заинтересованных сторон и сделать разъяснения на будущее.

Вопрос будет обсуждаться и рассматриваться со всеми командами и гонщиками, чтобы извлечь уроки из сложившейся ситуации, чтобы у участников, средств массовой информации и болельщиков была ясность в отношении действующих правил, и чтобы сохранить соревновательный характер нашего спорта, одновременно обеспечив безопасность гонщиков и официальных лиц. Этот анализ может принести пользу не только «Формуле 1», но и всем остальным чемпионатам ФИА по шоссейно-кольцевым гонкам.

После этого обсуждения Всемирный совет по автоспорту решил единогласно поддержать предложение президента».

ФИА также заявила, что приложит все усилия для внесения необходимых изменений до старта сезона-2022.

Хэмилтон и Вольф отказались от церемонии ФИА

Однако в «Мерседесе» все равно явно недовольны случившимся. Босс команды Тото Вольф сказал Motorsport, что ни он, ни Льюис Хэмилтон не появятся на сегодняшней церемонии FIA Gala в Париже, где будут вручаться призы по итогам сезона. Туда приедет только главный технический директор команды Джеймс Эллисон, который заберет приз за победу в Кубке конструкторов. Также «Мерседес» не стал отправлять в столицу Франции свои машины «Формулы 1» и «Формулы E» на специальную фотосессию перед церемонией.

Присутствие на FIA Gala трех лучших пилотов Ф1 по итогам сезона предусмотрено пунктом 6.6 спортивного регламента. Пока неясно, будут ли в связи с этим наложены какие-либо санкции на Хэмилтона.

При этом днем ранее Льюис был официально посвящен в рыцари. Церемония с участием принца Чарльза прошла в Виндзорском замке.

Ранее в рыцари в посвящали двух чемпионов мира Ф1 Джека Брэбема и Джеки Стюарта, а также Стирлинга Мосса, Патрика Хэда и Фрэнка Уильямса за заслуги перед автоспортом.