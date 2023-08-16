В ФИА отреагировали на возмущение Хэмилтона отсутствием феминитивов в регламенте организации

Международная автомобильная федерация (ФИА) отреагировала на заявление семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.

Ранее британец, выступающий за «Мерседес», выразил сожаление по поводу отсутствия гендерной инклюзивности в нормативной базе ФИА.

Семикратный чемпион мира обратил внимание на то, что в документах организации использует лишь слово «гонщик» и местоимение «он», а женский вариант «гонщица» и местоимение «она» не используется.

«Устав ФИА предваряется заявлением, где говорится, что термины, относящиеся к любому лицу, применимы к обоим полам. Эта тема в настоящий момент находится на внутреннем рассмотрении», - приводит заявление ФИА Racingnews365.