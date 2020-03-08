Гран-при Бахрейна «Формулы-1» пройдет без зрителей из-за коронавируса - Советский спорт
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08 марта 2020 12:00Формула-1Нечаев Юрий

Гран-при Бахрейна «Формулы-1» пройдет без зрителей из-за коронавируса

Этап в Бахрейне состоится с 20 по 22 марта.

Этап чемпионата мира по автогонкам »Формулы-1» в Бахрейне пройдет без зрителей из-за коронавируса.

Об этом сообщают организаторы Гран-при.

«После консультаций с международными партнерами и национальной целевой группой королевства по здравоохранению, было принято решение провести Гран-при Бахрейна в этом году только для участников. Учитывая продолжающееся распространение коронавируса по всему миру, было бы неправильным проводить крупное спортивное мероприятие, на котором тысячи туристов могут контактировать друг с другом. Но для того, чтобы ни спорт, ни болельщики не пострадали, этап состоится по расписанию, но будет транслироваться только по телевидению», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее было принято решение об отмене «Гран-при Китая». Чемпионат мира стартует этапом в Австралии в следующие выходные.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 90 странах, включая Россию.

По всему миру в целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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