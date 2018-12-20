Поход Алонсо за тройную короной. Итоги года в автоспорте

Формула-1 20 декабря 2018 09:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Победа Фернандо Алонсо в Ле-Мане, прогресс Мика Шумахера, жуткая авария Роберта Уикенса в «Индикаре» и успехи россиян в младших гоночных сериях. «Советский спорт» - об основных итогах года в мире автоспорта, за исключением «Формулы-1».

СОБЫТИЕ ГОДА. ПОБЕДА АЛОНСО В ЛЕ-МАНЕ

Алонсо окончательно понял, что в «Формуле-1» новых побед ему не видать (по крайней мере, не сейчас, не с нынешним «Маклареном») и заранее сместил акценты. Решил, что в «Формуле-1» и так все выиграл, а значит – пора двигаться дальше. И поставил новую амбициозную цель – собрать тройную корону автоспорта. То есть добиться побед в трех главных гонках в истории – Гран-при Монако, «500 миль Индианаполиса» и «24 часах Ле-Мана».

В Монте-Карло он уже побеждал – и в составе «Рено» (2006), и в составе «Макларена» (2007). На «Старой Кирпичнице» едва не добился победы – лидировал в прошлом году, но сошел из-за поломки мотора. А на кольце «Сартэ» отпраздновал успех в этом году. С первой попытки. Уверенно. Надежно. С запасом.

Собственно, испанцу мало что могло помешать. «Тойота» в нынешних условиях в серии WEC и классе LMP1, напоминает «Мерседес» в чемпионате «Формулы-1». Доминирует. Тем более, напарников в состав к Фернандо подобрали достойных – Кадзуки Накаджиму и Себастьяна Буэми. Тем более – вся команда работала конкретно на их экипаж! Только авария или случайная поломка были способны изменить расклад сил. Ни того, ни того не случилось. Алонсо с партнерами уверенно финишировал первым, покорив самый престижный марафон. Теперь испанцу осталось победить лишь в Индианаполисе.

Именно это – основная цель Фернандо на будущий сезон.

ГЕРОЙ ГОДА. ЛАНДО НОРРИС И ДЖОРДЖ РАССЕЛЛ

Пока один британец выигрывал свой пятый титул в «Формуле-1», два других – молодых – активно прорывались в эту серию.

И-таки прорвались!

Англия – колыбель автоспорта. Неудивительно, что здесь рождаются таланты – исправно, регулярно и в большом количестве. Но действительно яркие звезды зажигаются редко. Однако в нынешнем году из зажглось сразу две.

Ландо Норрис и Джордж Расселл синхронно пришли в «Формулу-2» после успехов в «Формуле-3» и GP3 в прошлом году, соответственно (оба там выиграли титулы). Синхронно же возглавили зачет и главной молодежной серии планеты. Расселл, в итоге, отработал сильнее – с запасом взял золото. Норрис без шансов для всех остальных завоевал серебро. Осенью оба получили контракты в первой «Формуле». Джордж подписался с «Уильямсом». Ландо взяли на замену Алонсо в «Макларен».

Будущий год покажет многое. Конкретно – кому из них повезло больше (обе великие команды переживают плохие времена). Кто лучше и быстрее адаптируется к «Формуле-1». Кто сможет стать лидером. Кто лучше проявит талант. А уж талант у парней – колоссален. Сравнимый с тем, что есть у другого британца. Того самого, который тоже дебютировал в «Макларене» – в 2007 году. И в этом сезоне стал пятикратным чемпионом планеты.

ТРАГЕДИЯ ГОДА. РОБЕРТ УИКЕНС

Седьмой круг гонки в Поконо. Роберт Уикенс в борьбе с Райаном Хантером-Рэем допускает едва заметный контакт. Мгновение – и болид канадца на скорости за 300 км/ч улетает в защитную стенку. Машина крошится на мелкие детали, сам Уикенс не подает признаков жизни. Дальше – типичная (увы) история для «Индикара» – машины скорой помощи, медицинский вертолет, полет в госпиталь. Там – несколько операций. И тяжелый диагноз – перелом шейного отдела позвоночника.

Роберт выжил. Это, наверное, главное. Но карьера молодого пилота, похоже, закончена. Прошло четыре месяца, но он до сих пор не может ходить и, возможно, останется навсегда прикован к инвалидному креслу.

Уикенсу – всего 29. Он зажигал в Европе в молодежных сериях. Не смог пробиться в «Формулу-1». Но стал чемпионом в кузовных гонках, превратившись в легенду DTM. В этом году канадец решил вернуться на родину, в Новый Свет, став самым звездным дебютантом «Индикара». В 14 гонках завоевал один поул, четыре раза поднимался на подиум, был в группе лидеров чемпионата… Роберту прочили большое будущее.

Но вышло, как вышло. Трасса в Поконо, авария, жуткая травма…

Следя за «Формулой-1», мы часто забываем, что автоспорт – самый опасный спорт. Как жаль, что гонки в «Индикаре» нам регулярно напоминают об этом.

ОТКРЫТИЕ ГОДА. МИК ШУМАХЕР

Нет более перспективного – хотя бы с точки зрения маркетинга – пилота, чем сын Михаэля Шумахера. Одна беда – особых результатов у Шумахера-младшего до этого сезона не было. Отдельные победы в картинге – да. Отдельные успехи в «Формуле-3» – наверное. Но чтобы все ахнули и признали: «Ага, растет настоящий талант!» – такого не видели.

Ровно до нынешнего лета.

Мик резко прибавил. Словно по взмаху волшебной палочки. Выиграл 8 гонок, включая 5 – подряд. С запасом гарантировал себе титул. Ни разу не дал усомниться, что он действительно готов к повышению. В том числе – в «Формулу-1». Но принял верное решение, не стал торопиться, не стал бежать впереди паровоза, а предпочел повременить, набраться опыта и испытать свои силы в новом году в самой престижной молодежной серии – «Формуле-2». Сейчас мало кто сомневается, что Мик и там поедет блестяще. В конце концов, от него этого ждут. А как иначе, когда фамилия у парня – Шумахер? И если кто-то боялся, держал в уме обрыдлый тезис а-ля «на детях гениев природа отдыхает», то в нынешнем году конкретно в случае с Миком все эти люди убедились – постулат не работает. По крайней мере, не всегда. И то Шумахер-младший не менее талантлив, чем его отец.

По крайней мере, в это хочется верить.

КАК НАШИ?

Российский автоспорт на подъеме! И речь не только о том, что в нынешнем году у нас уже третий гонщик дебютировал в первой «Формуле». Дело в том, что есть как минимум с полдюжины ребят, которые в нее на всех парах рвутся! Правда, Егор Оруджев и Матевос Исаакян, блиставшие в почившей «Формуле Рено», пока переключились на гонки на выносливость. Зато Артем Маркелов, Никита Мазепин и Роберт Шварцман вовсю поотжигали в молодежных сериях. Причем первый из них провел нынешний год в качестве третьего пилота «Рено» и даже поучаствовал в паре пятничных практик Гран-при.

Правда, в «Формуле-2» у Маркелова не вышло бороться за титул – он остался лишь пятым. Зато Мазепин взял бронзу в GP3. А Шварцман, подписав контракт с «Феррари» и превратившись в члена молодежной программы «Скудерии», на пару с Миком Шумахером навел шороху в «Формуле-3», одержав две победы, став третьим в абсолюте и лучшим новичком этого года (еще одна победа в серии – в активе нашего Никиты Троицкого). Что дальше ждет Артема – вопрос. А вот Мазепина со Шварцманом ждет «Формула-2» и хорошие шансы, при дальнейшем прогрессе, на попадание в чемпионат мира. У Никиты, помимо таланта, есть поддержка отца – крупного бизнесмена. У Роберта – как сказано выше, поддержка «Феррари». Не удивляйтесь, если в 2020 году кого-то из них – или даже обоих – мы увидим на старте Гран-при! Возможно – одновременно и с Даниилом Квятом, и с Сергеем Сироткиным.