«ОНИ» уже здесь. Человек «без гендерных предрассудков» отобрался на Олимпиаду

БЕЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕДРАССУДКОВ

Несколько дней назад стало известно, что на Олимпиаду-2022 в Пекин от США едет пара фигуристов - Тимоти Ледук и Эшли Кейн-Гриббл. Пара необычная. И дело не в том, что вместе они стали кататься не так давно (прежняя партнерша Тимоти заболела ковидом и надолго выбыла из тренировочного процесса) – Тимоти Ледук будет первым небинарным спортсменом, отобравшимся на Игры.

В январе этого года пара стала чемпионом США, в результате чего на Игры и отобралась.

Каминг-аут Ледук совершил в прошлом году. Впрочем, это не тот каминг-аут, когда люди сообщают о том, что они геи или же приверженцы лесбийской любви. Тут совсем другое: фигурист объявил о своей небинарной гендерной идентичности. Ясно, что мы можем пока что не улавливать всех передовых мировых трендов, поэтому пристрастному читателю поясним: речь идет о том, что спортсмен не относит себя к категориям «мужчина» или «женщина». «Без гендерных предрассудков», поясняют обычно в таких случаях.

УДОБНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ

Английский язык словно создан для толерантного мира. Не надо придумывать сложносочиненные феминитивы, а для обозначения «бесполости» слова есть уже давно. Вот простой пример: большинство небинарных людей в Великобритании предпочитают называть себя «they/them», то есть «они». И в английском языке эти местоимение, как известно, легко используются по отношению ко всем людям. Вот вам сообщают в школе, что завтра придет новый преподаватель, но кто это – мужчина или женщина – ещё не известно. В английском языке сказали бы: «We have a new teacher. They will come tomorrow». В переводе это звучит примерно так: «У нас новый учитель. Они придут завтра». Это не означает, что учитель – небинарный человек, а лишь то, что пока неизвестно, какого он пола. И для английского языка это совершенно органично. Нам же, в русском, приходится придумывать правила про общий род и т.п.

«ИХ» НРАВЫ

Спортсмену 31 год, он начал использовать местоимения они/их в отношении себя в 2021 году. На чемпионате США 2011 года он со своей прошлой партнершей взял бронзу. Подготовке дуэта к олимпийскому сезону в прошлом году помешало то, что Кейн-Гриббл заразилась ковидом.

Гендерный вопрос на Играх впервые прозвучал в Токио — там выступал спортсмен-трансгендер от Новой Зеландии. Это совсем иной случай, если быть точным. Мужчина почувствовал себя (и стал!) женщиной. Напомним, тогда Лорел Хаббард вылетела из борьбы в женских соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 кг. Здесь же выступает человек, не ощущающий себя ни мужчиной, ни женщиной. Ряд стран для таких ввел в паспортах толерантный выбор в графе «пол» - «затрудняюсь ответить».

ТО ЛИ СЫНА, ТО ЛИ ДОЧЬ

Как к этому относиться, каждый выберет для себя сам. В конце концов, это право человека, как и выбор им своего пола. Или же как нежелание этот выбор сделать – ну, не хочет человек слышать «Ты же мальчик!» Зато теперь точно понятно, о чем будет нам рассказывать телевизионная пропаганда в дни, когда об Играх говорит уже надо, а побед еще не хватает.

Сегодня уже нет недостатка в комментариях. Порой – чересчур ироничных. Так, тренер фигуристов Александр Жулин отметил, что раз Тимоти выступает в паре с женщиной, то он мужчина: «Он и выступает с женщиной, и изначально был мужчиной. Как я к этому отношусь? Ой, да не хочу я этих уродов комментировать, не хочу».

Журналист Елена Вайцеховская копнула глубоко в своем телеграм-канале:

- Мы ругаем МОК за то, что он открывает дорогу на ОИ трансгендерам, а МОК, возможно, таким образом просто решил избавиться от ненужного ему балласта. Встал такой условный Ледюк в пару не то мужчиной, не то женщиной («Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку») – чем не повод вообще выбросить парное катание из ОИ? Ясно же сказано в правилах: «The USI states that a pairs team must consist of one Lady and one Man». Точка!

Как всегда, безукоризненна оказалась в своих оценках Наталья Бестемьянова:

- Что касается ориентации спортсмена, то он имеет полное право не причислять себя ни к одному из полов. Но на программах и катании это никак не отражается: в роли парника он выполняет все те функции, которые положены мужчине в этом виде».