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Об упавших на лед и упавших морально

Главный редактор реагирует на резонансные темы последних дней.
Об упавших на лед и упавших морально
31 января 2023 13:21
автор: Николай Яременко

Каким-то безумием стало обсуждение в отечественных СМИ истории с упавшим во время церемонии открытия чемпионата Европы по фигурному катанию финским фигуристом-трансгендером. У нас же больше нет ничего важного для обсуждения - ни приходящий стремительно к состоянию гниения и разложения стадион в Саранске (наследие недавнего чемпионата мира, на секундочку!), ни допинг-проблемы.

Нет же, у многих государственных журналистов и вторящих им блогеров словно тумблер переключается: кричим то о недопустимости нейтрального статуса для олимпийцев (хотя несколько олимпиад уже так провели - и никто не умер), то высмеиваем мелкие косяки у коллег за рубежом.

Да и косяки-то они только в нашем восприятии выглядят косяками. Посудите сами: церемонии открытия любых турниров - это отражение системы ценностей, которые есть в обществе. Даже в спорте подход может быть различным: либо система выстроена на штамповку чемпионов (вспомните, родители, как часто в спортивной секции не брали заниматься ваше чадо, забраковывая его на старте) - тогда тут хорошо все, что ведет к медали, и не важно, какой ценой, все средства хороши; либо система провозглашает равенство возможностей при занятиях спортом абсолютно для всех: детей, стариков, инвалидов, неопределившихся или заново определившихся с гендерностью. Общество именно за это выступает, и именно это на церемонии оно и демонстрирует. Вы знаете, сколько во время открытия чемпионата на льду было синхронно (и не совсем синхронно) катающихся женщин, мужчин 40+ и много кого еще. Но нет, мастера пропаганды выдернули один пример из множества десятков и с утра до вечера показывали друг другу, обсуждали и цокали языками.

В этих различных подходах нет правильного и неправильного. Мы просто разные - и подходы могут быть любыми.

По мне, так лучше быть падающим трансгендером-неумехой, чем умехой на допинге. Лучше честно следовать своему выбору (пусть и не всем понятному), чем быть винтиком в конвейере одноразовых чемпионок.

А журналистам лучше реагировать на то, что происходит в наших палестинах. Тут некто Медведев, президент одного провинциального футбольного клуба, отвечая на вопрос, связанный с трансферными новостями, произнес дословно: «Не путайтесь под ногами!» То есть выполнение журналистом своей основной задачи - информирование аудитории о значимых для нее вещах - является путанием под ногами. Отойдите, эти, которые с микрофонами, тут взрослые дяди работают, не до вас!

И что характерно: никто особо не возмутится, даже комитет по этике не отреагировал, никто из чиновников публично не осудил, сам «Зенит» не извинился, и товарищ Медведев продолжает работать!

Это не к вопросу, о чем стоит писать - это к вопросу о самоуважении. А оно не придет, пока мы не начнем уважать и чужой выбор.

Да что там чужой! Выбор своих спортсменов, которые хотят ехать на Игры в нейтральном статусе мы громко осуждаем и называем их чуть ли не предателями. Так о чем тут долго дискутировать…

источник: «Советский спорт»
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