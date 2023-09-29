Судебные разбирательства по делу Валиевой перенесли. Причиной могла послужить одна небольшая деталь

В Лозанне 26 сентября начался судьбоносный для Камилы Валиевой и её окружения судебный процесс по уже известному всем допинговому делу. А если говорить «на чистоту», то и одним из определяющих для российского спорта. Все были в предвкушении и ожидании дальнейшего развития судьбы юной фигуристки, ведь казалось, что именно в эти дни все будет окончательно решено.

Однако, все не было бы просто, если не так сложно: слушание по делу Валиевой перенесли на ноябрь. А это значит, что нам предстоит месяц томительно ожидания, прежде чем история придет к своему логическому завершению.

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Суд проходил в несколько закрытом формате: детали процесса практически не афишировались, все больше нагнетая обстановку. И вот уже 28 сентября, в финальный день, Спортивный арбитражный суд постановил, что следующие слушания пройдут в период с 9 по 10 ноября.

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В пресс-релизе CAS не говорится о причинах затяжки, однако, можно с уверенностью предположить, что основным фактором послужили новые вскрывшиеся обстоятельства дела. Достоверно о подробностях не известно: в «РИА Новости» лишь сообщили о том, что тем самым «вскрывшимся фактом» стали слова стороны Валиевой, что информирование фигуристки о положительной допинг-пробе произошло с процессуальным нарушением.

- Валиева не получала от ВАДА уведомления о положительной допинг-пробе. Уведомление пришло сперва в Международный союз конькобежцев (ISU) а только после этого Этери Тутберидзе, - заявил «РИА Новости» анонимный собеседник.

По установленным правилам, извещение о результатах допинг-теста должно приходить в одинаковый срок, однако в данном случае ВАДА немного опередила РУСАДА и несколько раньше узнала о ситуации с Валиевой, и это, может не критичное, но нарушение: очевидно, что в подобных неоднозначных делах важны абсолютно любые детали. Также, не стоит забывать про задержку со стороны Стокгольмской лаборатории, которая выслала результаты пробы через шесть недель, вместо положенных трех.

РИА Новости

Судя по всему, именно эти детали вынудили судей перенести рассмотрение дела на более поздний срок. Теперь же многое будет зависеть от того, сочтут ли арбитры данное нарушение прав весомым аргументом для снятия обвинений с фигуристки. При этом всем, стороны разбирательств продолжают настаивать на своих требованиях касательно итогового вердикта.

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Для фигуристки подобный расклад принесет еще большее волнение: Валиева однозначно примет участие на этапах Гран-при России, которые пройдут с 10-13 и 24 ноября. При развитии негативного сценария, результаты данных выступлений могут быть отменены. Однако, глядя на развитие ситуации, что-либо предполагать практически невозможно, ведь дело оказалось гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд.

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Ни для кого не будет удивлением, что перенос судебных разбирательств вызвал негодование у обеих сторон, каждая из которых обвинила в произошедшем своих оппонентов. К примеру, генеральный директор антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт в очередной раз увидел в произошедшем «русский след».

- Это пахнет просто дальнейшими манипуляциями со стороны русских, и система должна измениться, чтобы гарантировать, что такое не может продолжаться, - заявил юрист «USA Today».

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В ответ на паранойю со стороны западных чиновников в намеренном затягивании дела обвинили и с нашей стороны. Одной из первых свою версию выдвинула Светлана Журова:

- Это намеренное затягивание процесса. Какие-то истории начали вспоминать, которых не было. Они оттягивают возможность возвращения Валиевой. Всё это нервы, сколько они её будут мучить? Это подвешенное состояние, в мире на неё все смотрят — то ли она преступник, то ли нет. Здесь нет ничего хорошего для психологии спортсмена. Нет сомнений, что это намеренное затягивание. Сначала специально огласили в конкретный момент факт положительной пробы, а теперь вот это, - цитирует Журову ТАСС.