Степанова/Букин: Бывает так, что нам пишут советы в соцсетях. И музыку скидывают

Фигурное катание 20 декабря 2018 23:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин дали интервью после выступления на чемпионате России.

- Какие эмоции после проката?

- Александр Степанова (АС): Мы не ожидали такой публики здесь. Зал достаточно маленький, по сравнению с другими стартами в России. Но поддержка такая невероятная с первых шагов, и эти аплодисменты в такт музыке… Еще на разминке стали поддерживать, кричать. Это очень важно, хочется сказать спасибо за это. В соцсетях тоже много пишут, но не удается всем ответить.

- У вас есть недоброжелатели в соцсетях?

- АС: У нас такой субъективный вид, где все строится на том, что нравится или не нравится. Кого-то мы устраиваем, а кого-то нет. Те, кому не нравимся, нам не пишут. Был только момент, когда один человек, которого я благодарила за поддержку. Но потом он стал задавать личные вопросы, и я корректно ответила, что не переписываюсь. Тогда полилось много грязи. Это был первый такой опыт.

- Иван Букин (ИБ): Бывает, что пишут советы. Говорят, как бы они хотели, что бы мы выступали. Даже музыку скидывают!

- АС: Иногда можно к чему-то прислушиваться. Бывает, конечно, бред несут лету. Но если есть какие-то замечания, то почему бы и не прислушаться. Ведь это зритель. И мы хотим ему нравится!

- ИБ: Но бывает смешно.

- Какой уровень вам за танго поставили сегодня?

- ИБ: Мы пока на знаем. Но мы работали. Чтобы не получать базу в очередной раз.

- АС: Но тренеры сказали, что было лучше, чем в Ванкувере.

- ИБ: Танго – очень сложный танец, потому что очень много шагов. Ты один не делаешь и вылетает весь поинт. А музыка быстрая и в нее надо успевать.

- Разобрались, почему в финале Гран-при вам поставили базовый уровень за танго?

- ИБ: Ну да, мы говорили.

- Чья вина?

- АС: Конечно, наша.

- ИБ: Она общая.

- По делу базу поставили?

- АС: Слушайте, так тяжело сказать.

- ИБ: Есть такое выражение «недостаточно выразительное ребро».

- АС: То есть он как бы есть, но это недостаточно.

- ИБ: Здесь достаточно спорный вопрос. Какой-то судья видит, ему достаточно, а кому-то нет. И все равно, это правильно. То есть если недостаточно, то нужно делать так, чтобы этого было достаточно для всех.

- Сегодня как раз казалось, что вы катаетесь четко, акцентированно, как бы бросая вызов судьям: «Ну, давайте, попробуйте нам поставить базовый уровень».

- АС: За эти несколько дней мы успели поработать над танго и добавить больше характера. Потому что это нужно показывать.

- ИБ: Большая часть у нас пасодобль, а танго – это вторая часть, где большая часть – это обязательное танго, где достаточно сложно показать какие-то эмоции.

- АС: Нужно показать точки, остановки, это не должно выпадать из танца.

- Соревнования танцевальных пар поздние, заканчиваются позже десяти вечера.

- ИБ: А нам отлично!

- АС: Зато посмотрите, сколько народу пришло после работы. У всех есть возможность прийти и насладиться этим видом.

- ИБ: Мы ложимся-то в пять утра после Ванкувера. 11 часов разницы, так что девять вечера для нас отлично – в Канаде как раз утро.

- А вы до сих пор не перестроились?

- АС: Тяжело. Обратно почему-то всегда тяжелее. Туда вообще легко. Не было проблем. А сейчас как-то некомфортно.

- ИБ: Ну и плюс мало времени было до чемпионата России. Нужно было выходить и работать.