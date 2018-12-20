Степанова/Букин: Бывает так, что нам пишут советы в соцсетях. И музыку скидывают - Советский спорт
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    • Фигурное катание20 декабря 2018 23:00Источник: «Советский спорт»Автор: Подгорнов Сергей

    Степанова/Букин: Бывает так, что нам пишут советы в соцсетях. И музыку скидывают

    Танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин дали интервью после выступления на чемпионате России.

    - Какие эмоции после проката?
    - Александр Степанова (АС): Мы не ожидали такой публики здесь. Зал достаточно маленький, по сравнению с другими стартами в России. Но поддержка такая невероятная с первых шагов, и эти аплодисменты в такт музыке… Еще на разминке стали поддерживать, кричать. Это очень важно, хочется сказать спасибо за это. В соцсетях тоже много пишут, но не удается всем ответить.

    - У вас есть недоброжелатели в соцсетях?
    - АС: У нас такой субъективный вид, где все строится на том, что нравится или не нравится. Кого-то мы устраиваем, а кого-то нет. Те, кому не нравимся, нам не пишут. Был только момент, когда один человек, которого я благодарила за поддержку. Но потом он стал задавать личные вопросы, и я корректно ответила, что не переписываюсь. Тогда полилось много грязи. Это был первый такой опыт.
    - Иван Букин (ИБ): Бывает, что пишут советы. Говорят, как бы они хотели, что бы мы выступали. Даже музыку скидывают!
    - АС: Иногда можно к чему-то прислушиваться. Бывает, конечно, бред несут лету. Но если есть какие-то замечания, то почему бы и не прислушаться. Ведь это зритель. И мы хотим ему нравится!
    - ИБ: Но бывает смешно.

    - Какой уровень вам за танго поставили сегодня?
    - ИБ: Мы пока на знаем. Но мы работали. Чтобы не получать базу в очередной раз.
    - АС: Но тренеры сказали, что было лучше, чем в Ванкувере.
    - ИБ: Танго – очень сложный танец, потому что очень много шагов. Ты один не делаешь и вылетает весь поинт. А музыка быстрая и в нее надо успевать.

    - Разобрались, почему в финале Гран-при вам поставили базовый уровень за танго?
    - ИБ: Ну да, мы говорили.

    - Чья вина?
    - АС: Конечно, наша.
    - ИБ: Она общая.

    - По делу базу поставили?
    - АС: Слушайте, так тяжело сказать.
    - ИБ: Есть такое выражение «недостаточно выразительное ребро».
    - АС: То есть он как бы есть, но это недостаточно.
    - ИБ: Здесь достаточно спорный вопрос. Какой-то судья видит, ему достаточно, а кому-то нет. И все равно, это правильно. То есть если недостаточно, то нужно делать так, чтобы этого было достаточно для всех.

    - Сегодня как раз казалось, что вы катаетесь четко, акцентированно, как бы бросая вызов судьям: «Ну, давайте, попробуйте нам поставить базовый уровень».
    - АС: За эти несколько дней мы успели поработать над танго и добавить больше характера. Потому что это нужно показывать.
    - ИБ: Большая часть у нас пасодобль, а танго – это вторая часть, где большая часть – это обязательное танго, где достаточно сложно показать какие-то эмоции.
    - АС: Нужно показать точки, остановки, это не должно выпадать из танца.

    - Соревнования танцевальных пар поздние, заканчиваются позже десяти вечера.

    - ИБ: А нам отлично!
    - АС: Зато посмотрите, сколько народу пришло после работы. У всех есть возможность прийти и насладиться этим видом.
    - ИБ: Мы ложимся-то в пять утра после Ванкувера. 11 часов разницы, так что девять вечера для нас отлично – в Канаде как раз утро.

    - А вы до сих пор не перестроились?
    - АС: Тяжело. Обратно почему-то всегда тяжелее. Туда вообще легко. Не было проблем. А сейчас как-то некомфортно.
    - ИБ: Ну и плюс мало времени было до чемпионата России. Нужно было выходить и работать.

    #чемпионат россии по фигурному катанию#степанова александра#букин иван
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