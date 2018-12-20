Синицина/Кацалапов: Обошли по технике Пападакис/Сизерона? Мы не смотрим на других - Советский спорт
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    • Фигурное катание20 декабря 2018 23:12Источник: «Советский спорт»Автор: Подгорнов Сергей

    Синицина/Кацалапов: Обошли по технике Пападакис/Сизерона? Мы не смотрим на других

    Танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России и прокомментировали свое выступление.

    - Никита Кацалапов (НК): Мы довольны сегодняшним прокатом, исправили поддержку, которая давала сбои. Получили хорошие уровни за танго. Один из лучших прокатов в сезоне, но мы продолжим улучшаться. Зрители очень здорово поддерживали. Саранск изменился, мы последний раз были здесь восемь лет назад. С тех пор тут многое поменялось в лучшую сторону. Аплодисменты городу и организаторам.

    - Как справились с акклиматизацией?
    - НК: Не самое легкое путешествие. Первые два дня были адские. Первая тренировка была в тумане, во сне, но надо было прийти в себя, провести день и лечь спать. Казалось, что это невозможно. В целом, потихоньку отходим, но пока еще чувствуются последствия.
    - Виктория Синицина (ВС): Мы не первый раз прилетаем из Канады. Это не первый опыт, поэтому привыкли.

    - Для вас важен номер, под которым вы выступаете?
    - НК: С одной стороны, можно сказать, что имеет значение последний номер. Особенно если откататься хорошо. Но главное – в принципе выйти и кататься. И не важно под каким номером. Надо сделать все так, чтобы остаться в памяти у судей.

    - По технической оценке вы сегодня обошли Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. По общей – приблизились к их результату, показанному во Франции. Понятно, что оценки на чемпионате России не идут в сравнение с оценками на международных стартах. Тем не менее, для вас это что-то значит?
    - НК: Вы правильно сказали, что оценки на чемпионате России не идут в сравнение с международными стартами. Но мы не сравниваем оценки и не смотрим на других. Нам важно то, что мы сделали сегодня и сейчас.

    #виктория синицина#кацалапов никита
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