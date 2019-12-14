Ничушкин забил и победил, Радулов отдал и проиграл - Советский спорт
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14 декабря 2019 08:55Фигурное катаниеТрофименко Кирилл

Ничушкин забил и победил, Радулов отдал и проиграл

Очередной день НХЛ подарил болельщикам всего два матча.

Особый интерес вызывала игра команд, располагавшихся на полярных полюсах таблицы. Вторые на Западе «Колорадо Эвеланш» встречались со вторыми идущими снизу на Востоке «Нью-Джерси Девилз». Валерий Ничушкин против Никиты Гусева, тоже ведь интрига, несмотря на местоположение команд. А если сенсация?!

В другом матче встречались «Даллас Старз» Александра Радулова и «Вегас Голден Найтс», отказавшегося в межсезонье как раз от Гусева. Соседи по таблице — седьмая и восьмая команда в Западной конференции. Тут намечалась знатная заруба на рубеже плей-офф.

Ничушкин забил, «Колорадо» выиграл на классе

Встреча хозяина фаворита НХЛ против безнадежного аутсайдера. «Лавины» рвут всех подряд и лидируют на Западе. Их серия из шести успешных матчей прервалась недавно поражением от «Калгари» в овертайме, а потом снова победа. «Дьяволы», у которых в сезоне не было больше двух викторий подряд, расположились внизу Востока.

Первый период начался взаимными атаками соперников. То у тех, то у других ворот возникали опасные моменты, после чего игра успокоилась. Однако на 12-й минуте Габриэль Ландеског вывел хозяев вперед хлестким броском. Навал «Девилз» в концовке первой трети ничем не увенчался, и счет так и не изменился. Во втором периоде «Колорадо» продолжил наращивать давление, и на 28-й минуте Ничушкин удвоил разницу в счете. Раззабивался он в последних матчах! В третьем периоде рикошет в концовке помог Мико Мюллеру сократить разницу в счете, но «Лавины» усилиями Нэтана Маккиннона забили в пустые ворота и довели матч до победы 3:1.

Матч за зону плей-офф выиграл «Вегас», передача Радулова не помогла «Далласу»

В этом матче все было изначально непредсказуемо. Соседи по турнирной таблице как никак! Оба клуба балансируют на грани зоны плей-офф, и победа была жизненно необходима обоим. Причем «Даллас» в случае победы поднимался сразу в верхнюю половину сетки. Плотность в Западном дивизионе невероятная! В этом сезоне команды уже один раз встречались. Счет был 4:2, Радулов забросил две шайбы за «Старз».

Начало же отчетного матча выдалось осторожным. Команды не форсировали события, и опасных моментов не возникало вплоть до 16-й минуты, когда после передачи Радулова Тэйлор Федун не вывел хозяев вперед. Во втором периоде «Вегас» бросился отыгрываться, и на 25-й минуте Вильям Карлссон сравнял счет. Вратарь «Старз» в суматохе выбрал неправильную позицию, и шайба попала практически в пустые ворота. На 35-й минуте гости провели быструю контратаку, и Чендлер Стивенсон броском в ближнюю «девятку» вывел «Вегас» вперед, на чем период и закончился. В заключительной трети начались качели, но шайба в ворота не шла, да и вратари спасали. Против такого развития событий оказался Джейми Бенн. За пять минут до конца основного времени он сравнял счет, и вот овертайм! Который уже на первой минуте закончился. Сольный проход завершил Макс Пачиоретти, и победа «Вегаса» 3:2. На Западе ситуация запуталась, хотя куда уж больше?!

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