Ничушкин забил и победил, Радулов отдал и проиграл

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Особый интерес вызывала игра команд, располагавшихся на полярных полюсах таблицы. Вторые на Западе «Колорадо Эвеланш» встречались со вторыми идущими снизу на Востоке «Нью-Джерси Девилз». Валерий Ничушкин против Никиты Гусева, тоже ведь интрига, несмотря на местоположение команд. А если сенсация?!

В другом матче встречались «Даллас Старз» Александра Радулова и «Вегас Голден Найтс», отказавшегося в межсезонье как раз от Гусева. Соседи по таблице — седьмая и восьмая команда в Западной конференции. Тут намечалась знатная заруба на рубеже плей-офф.

Ничушкин забил, «Колорадо» выиграл на классе

Встреча хозяина – фаворита НХЛ – против безнадежного аутсайдера. «Лавины» рвут всех подряд и лидируют на Западе. Их серия из шести успешных матчей прервалась недавно поражением от «Калгари» в овертайме, а потом снова победа. «Дьяволы», у которых в сезоне не было больше двух викторий подряд, расположились внизу Востока.

Первый период начался взаимными атаками соперников. То у тех, то у других ворот возникали опасные моменты, после чего игра успокоилась. Однако на 12-й минуте Габриэль Ландеског вывел хозяев вперед хлестким броском. Навал «Девилз» в концовке первой трети ничем не увенчался, и счет так и не изменился. Во втором периоде «Колорадо» продолжил наращивать давление, и на 28-й минуте Ничушкин удвоил разницу в счете. Раззабивался он в последних матчах! В третьем периоде рикошет в концовке помог Мико Мюллеру сократить разницу в счете, но «Лавины» усилиями Нэтана Маккиннона забили в пустые ворота и довели матч до победы 3:1.

Матч за зону плей-офф выиграл «Вегас», передача Радулова не помогла «Далласу»

В этом матче все было изначально непредсказуемо. Соседи по турнирной таблице как никак! Оба клуба балансируют на грани зоны плей-офф, и победа была жизненно необходима обоим. Причем «Даллас» в случае победы поднимался сразу в верхнюю половину сетки. Плотность в Западном дивизионе невероятная! В этом сезоне команды уже один раз встречались. Счет был 4:2, Радулов забросил две шайбы за «Старз».

Начало же отчетного матча выдалось осторожным. Команды не форсировали события, и опасных моментов не возникало вплоть до 16-й минуты, когда после передачи Радулова Тэйлор Федун не вывел хозяев вперед. Во втором периоде «Вегас» бросился отыгрываться, и на 25-й минуте Вильям Карлссон сравнял счет. Вратарь «Старз» в суматохе выбрал неправильную позицию, и шайба попала практически в пустые ворота. На 35-й минуте гости провели быструю контратаку, и Чендлер Стивенсон броском в ближнюю «девятку» вывел «Вегас» вперед, на чем период и закончился. В заключительной трети начались качели, но шайба в ворота не шла, да и вратари спасали. Против такого развития событий оказался Джейми Бенн. За пять минут до конца основного времени он сравнял счет, и вот овертайм! Который уже на первой минуте закончился. Сольный проход завершил Макс Пачиоретти, и победа «Вегаса» 3:2. На Западе ситуация запуталась, хотя куда уж больше?!