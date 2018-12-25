Девушки дня. Без Медведевой и Туктамышевой – в Минск поедут другие красотки - Советский спорт
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Фигурное катание25 декабря 2018 18:15Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Девушки дня. Без Медведевой и Туктамышевой – в Минск поедут другие красотки

В выходные завершился чемпионат России по фигурному катанию, по итогам которого стал известен состав российской команды на европейское первенство в Минске.

Сенсацией стал подиум в женском одиночном катании. В тройке призеров оказались не всем привычные Евгения Медведева и Алина Загитова, а 14-летние девушки, которые пока не имеют права выступать на международных взрослых соревнованиях.

В Минск в конце января отправятся Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. В парах тоже есть изменения. «Советский спорт» собрал фотографии новых лиц в фигурном катании, с которыми стоит познакомиться.

Станислава Константинова

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👀

Публикация от Stanislava Konstantinova (@stasya_konstantinovaa)

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🌤

Публикация от Stanislava Konstantinova (@stasya_konstantinovaa)

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Публикация от Stanislava Konstantinova (@stasya_konstantinovaa)

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😇#beachwaves #crete #vacation

Публикация от Stanislava Konstantinova (@stasya_konstantinovaa)

Софья Самодурова

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🏞☀️

Публикация от @ sofia_samodurova

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GPF is over! Dancing with my @s_shev._ @7mary_mary7 ❤️ Next stop-Russian Championship

Публикация от @ sofia_samodurova

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02.12.18💗 Спасибо за классный праздник @sofiya_dyuzheva

Публикация от @ sofia_samodurova

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It was Vancouver, baby💗

Публикация от @ sofia_samodurova

Александра Бойкова (пара с Дмитрием Козловским)

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Running into a summer☀️

Публикация от @ aleksandraboikova

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Посмотрите кем я стал по дороге в Амстер, по дороге в Амстердам... Кстати говоря, одна из самых любимых моих песен у Макса Коржа🙈 Итак Амстердам😻 Сюда однозначно стоит ехать с компанией друзей! Амстер-это город молодежи, город тусовок и дикого отрыва. Здесь легально практически все) Наверное, это одна из причин, почему сюда валят толпы туристов, но есть и другая причина-архитектура🏛 Амстердам совсем не похож на другие города Голландии, да и вообще ни на какие другие города) У него есть свой стиль, и мне кажется, что это какой-нибудь обкуренный хипстер или модник (потому что практически все дома кривые😹 и как они ещё не упали-это загадка). Из интересных фактов: примерно 70% жителей Амстердама безработные и беззаботные люди, которые живут на пособие в размере 1000 евро в месяц🙀 Главная опасность Амстера-это велосипедисты!!! По-моему они вообще не знают что такое тормоз, а если и знают, то точно не понимают где он находится😹 (нас с мамой пару раз чуть не сбили) Так же будьте готовы к тому, что в магазинах не принимают купюры номиналом 500 евро (только если вы не купили на 450-500 евро), так что меняйте деньги и лучше не в обменниках, потому что они дерут комиссию😡 К сожалению, я была в Амстердама всего сутки и поэтому не успела сходить в музей Ван Гога, но и тут есть свои подводные камни! Билет можно купить только онлайн и продаётся их определенное количество в день, так что планируйте свой визит заранее🤗 А ещё тут просто куча сыра и его дегустаций, так что после огромного количества попробованных сыров, вы на него смотреть не сможете😹 Ну и конечно тут просто куча цветов, и все они достаточно дешевые, в особенности тюльпаны🌷 Ну вроде все🙈

Публикация от @ aleksandraboikova

Софья Евдокимова (танцевальная пара с Егором Базиным)

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Пирожок🌞

Публикация от Sofya Evdokimova (@sophiarozsa)

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🐈

Публикация от Sofya Evdokimova (@sophiarozsa)

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Friday mood🍤

Публикация от Sofya Evdokimova (@sophiarozsa)

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Егорка

Публикация от Sofya Evdokimova (@sophiarozsa)

#самодурова софья#константинова станислава#чемпионат европы по фигурному катанию#медведева евгения#загитова алина#туктамышева елизавета#бойкова александра#евдокимова софья
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