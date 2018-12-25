Девушки дня. Без Медведевой и Туктамышевой – в Минск поедут другие красотки

В выходные завершился чемпионат России по фигурному катанию, по итогам которого стал известен состав российской команды на европейское первенство в Минске.
Сенсацией стал подиум в женском одиночном катании. В тройке призеров оказались не всем привычные Евгения Медведева и Алина Загитова, а 14-летние девушки, которые пока не имеют права выступать на международных взрослых соревнованиях.
В Минск в конце января отправятся Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. В парах тоже есть изменения. «Советский спорт» собрал фотографии новых лиц в фигурном катании, с которыми стоит познакомиться.
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Публикация от Stanislava Konstantinova (@stasya_konstantinovaa)
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Публикация от Stanislava Konstantinova (@stasya_konstantinovaa)
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Публикация от Stanislava Konstantinova (@stasya_konstantinovaa)
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Публикация от Stanislava Konstantinova (@stasya_konstantinovaa)
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Публикация от @ sofia_samodurova
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GPF is over! Dancing with my @s_shev._ @7mary_mary7 ❤️ Next stop-Russian Championship
Публикация от @ sofia_samodurova
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02.12.18💗 Спасибо за классный праздник @sofiya_dyuzheva
Публикация от @ sofia_samodurova
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Публикация от @ sofia_samodurova
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Публикация от @ aleksandraboikova
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Посмотрите кем я стал по дороге в Амстер, по дороге в Амстердам... Кстати говоря, одна из самых любимых моих песен у Макса Коржа🙈 Итак Амстердам😻 Сюда однозначно стоит ехать с компанией друзей! Амстер-это город молодежи, город тусовок и дикого отрыва. Здесь легально практически все) Наверное, это одна из причин, почему сюда валят толпы туристов, но есть и другая причина-архитектура🏛 Амстердам совсем не похож на другие города Голландии, да и вообще ни на какие другие города) У него есть свой стиль, и мне кажется, что это какой-нибудь обкуренный хипстер или модник (потому что практически все дома кривые😹 и как они ещё не упали-это загадка). Из интересных фактов: примерно 70% жителей Амстердама безработные и беззаботные люди, которые живут на пособие в размере 1000 евро в месяц🙀 Главная опасность Амстера-это велосипедисты!!! По-моему они вообще не знают что такое тормоз, а если и знают, то точно не понимают где он находится😹 (нас с мамой пару раз чуть не сбили) Так же будьте готовы к тому, что в магазинах не принимают купюры номиналом 500 евро (только если вы не купили на 450-500 евро), так что меняйте деньги и лучше не в обменниках, потому что они дерут комиссию😡 К сожалению, я была в Амстердама всего сутки и поэтому не успела сходить в музей Ван Гога, но и тут есть свои подводные камни! Билет можно купить только онлайн и продаётся их определенное количество в день, так что планируйте свой визит заранее🤗 А ещё тут просто куча сыра и его дегустаций, так что после огромного количества попробованных сыров, вы на него смотреть не сможете😹 Ну и конечно тут просто куча цветов, и все они достаточно дешевые, в особенности тюльпаны🌷 Ну вроде все🙈
Публикация от @ aleksandraboikova
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Спасибо Финляндия!😽 Спасибо за хорошие старты, спасибо за солнечную погоду и просто за свою неповторимую атмосферу умиротворенности и спокойствия!🙈 Первый раз была в маленьком городке Эспоо, но на мой взгляд, он ничем особо не отличается от всей Финляндии, такой же тихий и мирный🤗
Публикация от @ aleksandraboikova
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Доброго утра и хорошего дня!❤️ А я на этой фотографии радуюсь прекрасной погоде в Петербурге, столь не свойственной ему, но от того и приятной (хотя иногда становится слишком тяжко от жары🙈)
Публикация от @ aleksandraboikova
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Публикация от Sofya Evdokimova (@sophiarozsa)
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Публикация от Sofya Evdokimova (@sophiarozsa)
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Публикация от Sofya Evdokimova (@sophiarozsa)
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Публикация от Sofya Evdokimova (@sophiarozsa)