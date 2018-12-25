Девушки дня. Без Медведевой и Туктамышевой – в Минск поедут другие красотки

Фигурное катание 25 декабря 2018 18:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В выходные завершился чемпионат России по фигурному катанию, по итогам которого стал известен состав российской команды на европейское первенство в Минске.

Сенсацией стал подиум в женском одиночном катании. В тройке призеров оказались не всем привычные Евгения Медведева и Алина Загитова, а 14-летние девушки, которые пока не имеют права выступать на международных взрослых соревнованиях.

В Минск в конце января отправятся Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. В парах тоже есть изменения. «Советский спорт» собрал фотографии новых лиц в фигурном катании, с которыми стоит познакомиться.

Станислава Константинова

Посмотреть эту публикацию в Instagram 👀 Публикация от Stanislava Konstantinova (@stasya_konstantinovaa) 1 Дек 2018 в 4:13 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🌤 Публикация от Stanislava Konstantinova (@stasya_konstantinovaa) 5 Май 2018 в 6:20 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stanislava Konstantinova (@stasya_konstantinovaa) 17 Авг 2018 в 7:09 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 😇#beachwaves #crete #vacation Публикация от Stanislava Konstantinova (@stasya_konstantinovaa) 25 Май 2017 в 10:26 PDT

Софья Самодурова

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🏞☀️ Публикация от @ sofia_samodurova 21 Июн 2018 в 12:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 02.12.18💗 Спасибо за классный праздник @sofiya_dyuzheva Публикация от @ sofia_samodurova 13 Дек 2018 в 11:18 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram It was Vancouver, baby💗 Публикация от @ sofia_samodurova 16 Дек 2018 в 8:39 PST

Александра Бойкова (пара с Дмитрием Козловским)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Running into a summer☀️ Публикация от @ aleksandraboikova 31 Май 2018 в 11:11 PDT

Софья Евдокимова (танцевальная пара с Егором Базиным)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Пирожок🌞 Публикация от Sofya Evdokimova (@sophiarozsa) 1 Июл 2018 в 5:35 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🐈 Публикация от Sofya Evdokimova (@sophiarozsa) 14 Ноя 2018 в 8:37 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Friday mood🍤 Публикация от Sofya Evdokimova (@sophiarozsa) 23 Ноя 2018 в 7:10 PST