Девушка дня. Аделина Сотникова, фигуристка выигравшая один международный турнир

В последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16.

Обладательница золотой медали на Олимпийских Играх 2014 года в Сочи в одиночном разряде Аделина Сотникова сообщила о том, что завершает свою карьеру.

Ранее стало известно, что 23-летняя спортсменка была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова, где ей была сделана операция. По словам врача, у фигуристки дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника.

В последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16. Ранее Сотникова стала двукратной серебряной призеркой на чемпионатах Европы в Загребе (2013) и Будапеште (2014). В 2012 году она была признана мастером спорта России международного класса, а в 2014-м стала заслуженным мастером спорта России.