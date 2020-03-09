Девушка дня. Елена Ильиных стала мамой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных и известный танцор Сергей Полунин стали родителями. Ребенок появился на свет 16 января, но о его рождении стало известно только на прошлой неделе. Причем мальчик получил необычное имя Мир.

«Два дня у нас ребенок жил без имен, – рассказали родители в интервью журналу Hello!. – Мы называли малыша разными именами и смотрели на его реакцию. Когда сказали «Мир», он откликнулся».

Напомним, Ильиных стала олимпийской чемпионкой в 2014 году в командном турнире, выступая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым. В индивидуальном турнире пара выиграла бронзу. Также у Ильиных и Кацалапова два серебра (2013, 2014) и бронза (2012) чемпионатов Европы.

Весной 2014 года пара Ильиных / Кацалапов распалась, после чего фигуристка провела еще три сезона в паре с Русланом Жиганшиным.

ФОТО: https://www.instagram.com/blackswanei/