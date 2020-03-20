Девушка дня. Фигуристка Елена Радионова

То, о чем ходили разговоры уже не один год, подтвердилось – фигуристка Елена Радионова встречается с полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым.

В среду Кучаеву исполнилось 22 года, а накануне в инстаграме Радионовой появилось совместное фото пары с подписью: Birthday boy.

На поздравление телеведущей Марии Командной фигуристка ответила: «Спустя несколько лет решились выставить».

Главное достижение Радионовой – бронза чемпионата мира 2015 года в Шанхае. Также у нее два серебра чемпионата Европы (2015, 2016), а также серебро (2014) и бронза (2015) финала Гран-при.

ФОТО: https://www.instagram.com/lenok_radionova/