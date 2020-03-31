Девушка дня. Фигуристка Анастасия Гулякова - Советский спорт
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31 марта 2020 20:30Фигурное катание

Девушка дня. Фигуристка Анастасия Гулякова

Воспитанница Алексея Мишина опубликовала кадры шикарной фотосессии.

Фигуристка Анастасия Гулякова успешно завершила сезон, заняв первое место в финале Кубка России. Воспитанница Алексея Мишина обновила личные рекорды в обеих программах и по сумме двух оценок. Теперь же Настя делится в инстаграме своими красивыми фотографиями.

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111ФОТО: https://www.instagram.com/a_gulyakova/

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