Девушка дня. Фигуристка Анастасия Гулякова

Фигуристка Анастасия Гулякова успешно завершила сезон, заняв первое место в финале Кубка России. Воспитанница Алексея Мишина обновила личные рекорды в обеих программах и по сумме двух оценок. Теперь же Настя делится в инстаграме своими красивыми фотографиями.
ФОТО: https://www.instagram.com/a_gulyakova/
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