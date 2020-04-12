Девушка дня. Кэйтлин Уивер

Сегодня день рождения отмечает канадская фигуристка Кэйтлин Уивер, выступающая в танцах на льду.

Кэйтлин – американка, родилась в Хьюстоне и начинала карьеру под флагом своей страны вместе с Чарльзом Клави, с которым завоевала серебро национального чемпионата. Но в 2006 году пара распалась, а новым партнером Уивер стал Эндрю Поже. С этого времени Кэйтлин представляет Канаду. Первый успех к паре пришел в 2010 году, когда Уивер и Поже победили на чемпионате четырех континентов.

После Олимпийских игр в Сочи приостановили карьеру Тесса Виртью и Скотт Моир, благодаря чему Уивер и Поже стали канадской парой №1. Они выигрывали все турниры подряд, возглавляли мировой рейтинг, но на чемпионатах мира непременно спотыкались. В итоге Уивер так и осталась без золота чемпионата мира, но и серебро с двумя бронзами есть не у каждого фигуриста.

ФОТО: https://www.instagram.com/ka2sh/